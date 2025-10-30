ETV Bharat / entertainment

'मस्ती 4' से 'दे दे प्यार दे 2' तक नवंबर में रिलीज होंगी ये ढेरों फिल्में, लिस्ट में साउथ सिनेमा भी शामिल

हैदराबाद: जैसे-जैसे साल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, नवंबर 2025 बॉलीवुड के लिए धमाकेदार महीना साबित होने वाला है. इस महीने बड़े पर्दे पर ऐसे कई शानदार फिल्में आने वाली हैं, जिनमें जबरदस्त कहानियां, बेहतरीन कलाकार और दमदार पेशकश का मेल होगा. ऐसे में, असली वॉर के हीरो की कहानी से लेकर कोर्टरूम ड्रामा और ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों तक, बॉलीवुड से साउथ की कई दमदार फिल्मों पर आइए नजर डालते हैं जो इस नवंबर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

1) 120 बहादुर (21 नवंबर 2025)

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज मिलकर एक जबरदस्त वॉर फिल्म बना रहे हैं, जो रेज़ांग ला की लड़ाई से प्रेरित सच्ची घटना पर आधारित है. इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं. यह फिल्म 120 भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी दिखाती है, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया था। रज़नीश घई के डायरेक्शन में बनी 120 बहादुर अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर बनाई गई वॉर फिल्मों के से एक मानी जा रही है. इसमें जबरदस्त एक्शन सीन के साथ असली सैन्य माहौल भी दिखाया गया है. बता दें कि इसका टीज़र आते ही देशभर में खूब पसंदनकीय जा रहा है और अब दर्शक बेसब्री से इसके ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं। यह फिल्म साल की सबसे चर्चित वॉर ड्रामा है, जो इस 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

2) हक (7 नवंबर 2025)

फिल्म हक में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी एक साथ नज़र आने वाले हैं, जो एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है. यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट के मशहूर केस मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम से प्रेरित है. इसकी कहानी एक ऐसी औरत की है जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, जो सेक्शन 125 के तहत अपने हक के लिए खड़ी होती है. यामी इसमें एक हिम्मती मां का निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी एक तेज-तर्रार वकील के रूप में नज़र आएंगे जो उनका केस लड़ते हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन सुपर्ण एस वर्मा ने किया है, जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और द फैमिली मैन जैसी हिट्स दी हैं. यह फिल्म जिग्ना वोरा की किताब बानो: भारत की बेटी पर आधारित है. इसे जंगली पिक्चर्स ने इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. हक को लेकर चर्चा है कि यह फिल्म यामी और इमरान दोनों के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित होगी.

3) दे दे प्यार दे 2 (14 नवंबर 2025)

रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे एक बार फिर लौट आई है, जहां अजय देवगन एक बार फिर अशोक मेहरा के मजेदार किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ इस बार रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन भी शामिल हैं, जो नई केमिस्ट्री और ढेर सारी हंसी लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है. सीक्वल में भी अजय देवगन का वही खास अंदाज और मज़ेदार टाइमिंग देखने को मिलेगी, जो मॉडर्न रिलेशनशिप की उलझनों को हंसी-मजाक के साथ दिखाएगी.

4) गुस्ताख इश्क – कुछ पहले जैसा (21 नवंबर 2025)

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ फिल्म गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा में प्यार एक बार फिर परदे पर लौट आया है. पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की फीकी पड़ती कोठियों के बीच सेट यह कहानी प्यार, तड़प और अधूरी भावनाओं को खूबसूरती से दिखाती है. फिल्म का डायरेक्शन विभु पुरी ने किया है और यह मनीष मल्होत्रा के पहले सिनेमैटिक प्रोजेक्ट स्टेज5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. अपनी पुरानी दुनिया की खूबसूरती और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ, यह फिल्म दर्शकों के लिए एक खूबसूरत और इमोशनल अनुभव बनने जा रही है.