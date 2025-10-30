ETV Bharat / entertainment

'मस्ती 4' से 'दे दे प्यार दे 2' तक नवंबर में रिलीज होंगी ये ढेरों फिल्में, लिस्ट में साउथ सिनेमा भी शामिल

इस नवंबर सिनेमाघरों में होगी दमदार फिल्में रिलीज, 120 बहादुर, तेरे इश्क़ में और हक जैसी 6 फिल्मों की यहां देखें लिस्ट

November 2025 Theatrical Releases
नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्में (POSTERS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 5:38 PM IST

7 Min Read
हैदराबाद: जैसे-जैसे साल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, नवंबर 2025 बॉलीवुड के लिए धमाकेदार महीना साबित होने वाला है. इस महीने बड़े पर्दे पर ऐसे कई शानदार फिल्में आने वाली हैं, जिनमें जबरदस्त कहानियां, बेहतरीन कलाकार और दमदार पेशकश का मेल होगा. ऐसे में, असली वॉर के हीरो की कहानी से लेकर कोर्टरूम ड्रामा और ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों तक, बॉलीवुड से साउथ की कई दमदार फिल्मों पर आइए नजर डालते हैं जो इस नवंबर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

1) 120 बहादुर (21 नवंबर 2025)

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज मिलकर एक जबरदस्त वॉर फिल्म बना रहे हैं, जो रेज़ांग ला की लड़ाई से प्रेरित सच्ची घटना पर आधारित है. इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं. यह फिल्म 120 भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी दिखाती है, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया था। रज़नीश घई के डायरेक्शन में बनी 120 बहादुर अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर बनाई गई वॉर फिल्मों के से एक मानी जा रही है. इसमें जबरदस्त एक्शन सीन के साथ असली सैन्य माहौल भी दिखाया गया है. बता दें कि इसका टीज़र आते ही देशभर में खूब पसंदनकीय जा रहा है और अब दर्शक बेसब्री से इसके ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं। यह फिल्म साल की सबसे चर्चित वॉर ड्रामा है, जो इस 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

2) हक (7 नवंबर 2025)

फिल्म हक में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी एक साथ नज़र आने वाले हैं, जो एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है. यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट के मशहूर केस मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम से प्रेरित है. इसकी कहानी एक ऐसी औरत की है जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, जो सेक्शन 125 के तहत अपने हक के लिए खड़ी होती है. यामी इसमें एक हिम्मती मां का निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी एक तेज-तर्रार वकील के रूप में नज़र आएंगे जो उनका केस लड़ते हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन सुपर्ण एस वर्मा ने किया है, जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है और द फैमिली मैन जैसी हिट्स दी हैं. यह फिल्म जिग्ना वोरा की किताब बानो: भारत की बेटी पर आधारित है. इसे जंगली पिक्चर्स ने इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. हक को लेकर चर्चा है कि यह फिल्म यामी और इमरान दोनों के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित होगी.

3) दे दे प्यार दे 2 (14 नवंबर 2025)

रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे एक बार फिर लौट आई है, जहां अजय देवगन एक बार फिर अशोक मेहरा के मजेदार किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ इस बार रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन भी शामिल हैं, जो नई केमिस्ट्री और ढेर सारी हंसी लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है. सीक्वल में भी अजय देवगन का वही खास अंदाज और मज़ेदार टाइमिंग देखने को मिलेगी, जो मॉडर्न रिलेशनशिप की उलझनों को हंसी-मजाक के साथ दिखाएगी.

4) गुस्ताख इश्क – कुछ पहले जैसा (21 नवंबर 2025)

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ फिल्म गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा में प्यार एक बार फिर परदे पर लौट आया है. पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब की फीकी पड़ती कोठियों के बीच सेट यह कहानी प्यार, तड़प और अधूरी भावनाओं को खूबसूरती से दिखाती है. फिल्म का डायरेक्शन विभु पुरी ने किया है और यह मनीष मल्होत्रा के पहले सिनेमैटिक प्रोजेक्ट स्टेज5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. अपनी पुरानी दुनिया की खूबसूरती और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ, यह फिल्म दर्शकों के लिए एक खूबसूरत और इमोशनल अनुभव बनने जा रही है.

5) तेरे इश्क में (28 नवंबर 2025)

फिल्म तेरे इश्क में में धनुष और कृति सेनन पहली बार साथ नजर आने वाले हैं, जिसे आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म रांझणा की आत्मिक अगली कड़ी मानी जा रही है, जो प्यार में दीवानगी, जुनून और दर्द को उसके सबसे असल रूप में दिखाती है. भले ही कहानी को अब तक गुप्त रखा गया है, लेकिन फिल्म की अभी तक सामने आई कुछ झलक और खूबसूरत विजुअल्स ने इंटरनेट पर पहले ही हलचल मचा दी है. कहना होगा कि धनुष के फिर से आनंद राय की इमोशन से भरी दुनिया में लौटने के साथ, तेरे इश्क में एक गहरा असर छोड़ने वाली फिल्म बनकर सामने आने वाली है.

वृषभ (Vrushabha)- 6 नवंबर

साउथ सिनेमा अक्टूबर के बाद अब नवंबर में भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने की तैयारी में हैं. मोहनलाल की एक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म 'वृषभ' 6 नवंबर को थिएटर में दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, नयन सारिका, अजय और नेहा सक्सेना भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे. मूवी में एक बार फिर मोहनलाल का जबरदस्त एक्शन देखंगे को मिलेगा.

2020 दिल्ली (2020 Delhi) 14 नवंबर

देवेंद्र मालवीय के निर्देशन में राजधानी दिल्ली के रियल दंगों पर बनी फिल्म '2020 दिल्ली' भी 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म में समर जय सिंह और ब्रिजेंद्र काला अहम रोल में होंगे. फिल्म 2020 में 23 फरवरी में हुए दिल्ली दंगो पर बेस्ड है.

मस्ती 4 (Masti 4)- 21 नवंबर

एक बार फिर विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी पर्दे पर लोगों को हंसाती नजर आएगी. मिलाप झावेरी के निर्देशन में बनी 'मस्ती-4' आगामी 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी -21 नवंबर

अगर आप भूतिया फिल्मों के शौकीन है तो नवंबर में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस तो मिलेगा ही, साथ ही हॉरर फिल्मों के बादशाह विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी' भी देखने को मिलेगी, जो 21 नवंबर को ही रिलीज होगी.

साउथ फिल्में

जटाधारा (Jatadhara)- 7 नवंबर

साउथ सिनेमा की बात करें तो इसमें सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'जटाधारा' अगले महीने 7 नवंबर को ही रिलीज होगी. इस फिल्म से सोनाक्षी अपना साउथ डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें वह पहली बार बड़े पर्दे पर पिशाचिनी का रोल करेंगी. इस फिल्म से 25 साल बाद शिल्पा शिरोड़कर स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं.

कलमकावल (kamalkalav)-28 नवंबर

साउथ सुपरस्टार ममूटी भी अपनी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म कलमकावल लेकर आ रहे हैं. फिल्म में उनके साथ-साथ विनायक, मीरा जैस्मिन जैसे स्टार नजर भी आएंगे. ये फिल्म मलयालम भाषा में बनी है.

आंध्र किंग तुलुका (Andhra King Taluka)

महेश बाबू के डारयेक्शन में बनी राम पोथिनेनी स्टारर फिल्म 'आंध्र किंग तुलुका' 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है. फिल्म फैन कलचर को एक ट्रिब्यूट है और इसकी कहानी सागर नाम के एक हार्डकौर फैन पर बेस्ड है.

