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जब 30 साल पहले 'डैडी कूल' सॉन्ग पर शाहरुख खान ने जमाया था रंग, गाना देखकर नाच उठेगा किसी का भी मन

शाहरुख खान ( IMAGE/ YT Screen Grab )

हैदराबाद: शाहरुख खान और करीना कपूर खान पूरे 15 साल बाद किंग के गाने डैडी कूल के साथ स्क्रीन पर रेट्रो वाइब लेकर आए हैं.लेकिन इस गाने ने शाहरुख की फिल्मोग्राफी में एक पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया है, जिससे एक दिलचस्प इत्तेफाक सामने आया है. तीस साल पहले, सुपरस्टार ने अपनी 1996 की फिल्म चाहत में डैडी कूल नाम के एक और गाने में काम किया था. दोनों गानों का टाइटल एक जैसा है, लेकिन म्यूज़िक के हिसाब से अलग हैं. किंग का नया वर्जन विदेशी सिंगर बोनी एम के मशहूर डिस्को हिट से प्रेरित है, जबकि पहले वाला अनु मलिक के साउंडट्रैक से है.

चाहत में शाहरुख खान का 1996 का डैडी कूल गाना

दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में 1996 की फिल्म 'चाहत' शामिल है, जिसमें डैडी कूल नाम का एक गाना था और अब किंग का एक नया ट्रैक है. पुरानी फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और यह जून 1996 को रिलीज हुई थी. खान के अलावा, इसमें पूजा भट्ट, राम्या कृष्णन, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह ने अहम रोल निभाए थे. चाहत का डैडी कूल अनु मलिक ने कंपोज किया था, सुदेश भोसले और देवांग पटेल ने गाया था और लिरिक्स माया गोविंद ने लिखे थे. फिल्म के साउंडट्रैक में यह गाना रोमांस और ड्रामा का मिक्स था, जिसमें मेलोडिक और पेपी नंबर्स का कॉम्बिनेशन था. यह ट्रैक एल्बम के दूसरे इमोशनल नंबर्स के मुकाबले ज़्यादा डांस-ओरिएंटेड और प्लेफुल था, जिससे इसके साउंडट्रैक में हल्का मूड आया. क्या पुराना डैडी कूल कॉपी था?