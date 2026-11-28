जब 30 साल पहले 'डैडी कूल' सॉन्ग पर शाहरुख खान ने जमाया था रंग, गाना देखकर नाच उठेगा किसी का भी मन
साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान ने अनुपम खेर के साथ डैडी कूल जैसा मजेदार सॉन्ग दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान और करीना कपूर खान पूरे 15 साल बाद किंग के गाने डैडी कूल के साथ स्क्रीन पर रेट्रो वाइब लेकर आए हैं.लेकिन इस गाने ने शाहरुख की फिल्मोग्राफी में एक पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया है, जिससे एक दिलचस्प इत्तेफाक सामने आया है. तीस साल पहले, सुपरस्टार ने अपनी 1996 की फिल्म चाहत में डैडी कूल नाम के एक और गाने में काम किया था. दोनों गानों का टाइटल एक जैसा है, लेकिन म्यूज़िक के हिसाब से अलग हैं. किंग का नया वर्जन विदेशी सिंगर बोनी एम के मशहूर डिस्को हिट से प्रेरित है, जबकि पहले वाला अनु मलिक के साउंडट्रैक से है.
चाहत में शाहरुख खान का 1996 का डैडी कूल गाना
दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान की फिल्मोग्राफी में 1996 की फिल्म 'चाहत' शामिल है, जिसमें डैडी कूल नाम का एक गाना था और अब किंग का एक नया ट्रैक है. पुरानी फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और यह जून 1996 को रिलीज हुई थी. खान के अलावा, इसमें पूजा भट्ट, राम्या कृष्णन, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह ने अहम रोल निभाए थे.
चाहत का डैडी कूल अनु मलिक ने कंपोज किया था, सुदेश भोसले और देवांग पटेल ने गाया था और लिरिक्स माया गोविंद ने लिखे थे. फिल्म के साउंडट्रैक में यह गाना रोमांस और ड्रामा का मिक्स था, जिसमें मेलोडिक और पेपी नंबर्स का कॉम्बिनेशन था. यह ट्रैक एल्बम के दूसरे इमोशनल नंबर्स के मुकाबले ज़्यादा डांस-ओरिएंटेड और प्लेफुल था, जिससे इसके साउंडट्रैक में हल्का मूड आया.
क्या पुराना डैडी कूल कॉपी था?
1996 का डैडी कूल, बोनी एम के मशहूर ट्रैक का रीमेक नहीं था. इसमें सिर्फ टाइटल लिया गया था. यह पूरी तरह से एक अलग हिंदी कंपोजिशन था, लेकिन किंग का नया नंबर बोनी एम के 1976 के हिट गाने पर आधारित है, जिसमें ओरिजिनल इंग्लिश वोकल्स और कंपोजिशन क्रेडिट्स के साथ-साथ सचिन-जिगर का नया हिंदी अरेंजमेंट भी है. यह इत्तेफाक नए गाने को शाहरुख खान के फैन्स के लिए खास तौर पर दिलचस्प बनाता है, क्योंकि एक्टर लगभग तीन दशक पहले आए एक ऐसे टाइटल पर लौट रहे हैं, हालांकि एक बिल्कुल अलग म्यूज़िकल सेटिंग में.
किंग में डैडी कूल बोनी एम के डिस्को हिट से प्रेरित है
रावन (2011) के बाद शाहरुख खान और करीना कपूर खान किंग के गाने के लिए 15 साल बाद साथ में आए हैं. इस मजेदार डांस नंबर को अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है, इसके बोल कुमार ने लिखे हैं और सचिन-जिगर ने म्यूजिक दिया है. गाने को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है.
बोनी एम के ओरिजिनल डैडी कूल के बारे में
डैडी कूल को सबसे पहले बोनी एम ने 1976 में रिलीज किया था और तब से यह डिस्को ग्रुप के सिग्नेचर गानों में से एक बन गया है. फैरियन और जॉर्ज रेयम के लिखे और प्रोड्यूस किए गए इस ट्रैक में ग्रुप की खास कैची और असरदार रिदम थी. यह डिस्को युग का एक खास गाना था और इसने बोनी एम को 1970 के दशक के आखिर के सबसे जाने-माने पॉप कलाकारों में से एक बनने में मदद की. लगभग पांच दशक बाद भी, यह गाना अपने बॉलीवुड मेकओवर के साथ नए दर्शक ढूंढ रहा है.