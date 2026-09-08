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कानूनी पचड़े में नोरा फतेही, एविएशन कंपनी ने ठोका 3 करोड़ का मानहानि केस, जानें क्या है पूरा मामला

नोरा फतेही ( IANS )

हैदराबाद: एक एविएशन कंपनी ने गांधीनगर कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. कंपनी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की 'अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना' टिप्पणी से कंपनी की साख को भारी नुकसान पहुंचा है. एक्ट्रेस ने कंपनी के चार्टर्ड विमान को 'लेगो एयरप्लेन' कहा था. सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी. ड्यून्स एविएशन की ओर से दायर मुकदमे के अनुसार, फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई-जयपुर उड़ान के दौरान सेसना साइटेशन CJ2 विमान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किए थे. इन वीडियो में उन्होंने विमान को 'छोटा', 'खिलौना' और 'लेगो हवाई जहाज' बताया था और उन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया था. कंपनी ने आरोप लगाया कि 46.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस के इस 'गैर-जिम्मेदाराना' बयानों की वजह से बुकिंग कैंसिल हुईं और कंपनी के कमर्शियल कामकाज को भारी नुकसान पहुंचा है. इस साल अप्रैल में दायर मुकदमे में कहा गया कि फतेही के बयान 'लापरवाह, गैर-जिम्मेदाराना और बिना किसी तकनीकी जानकारी, पुष्टि या तथ्यात्मक आधार के दिए गए' थे.