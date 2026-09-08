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कानूनी पचड़े में नोरा फतेही, एविएशन कंपनी ने ठोका 3 करोड़ का मानहानि केस, जानें क्या है पूरा मामला

कंपनी का आरोप है कि एक्ट्रेस के इस 'गैर-जिम्मेदाराना' बयानों से बुकिंग कैंसिल हुईं और कंपनी के कमर्शियल कामकाज को भारी नुकसान पहुंचा है.

Nora Fatehi
नोरा फतेही (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 12:10 PM IST

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हैदराबाद: एक एविएशन कंपनी ने गांधीनगर कोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. कंपनी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की 'अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना' टिप्पणी से कंपनी की साख को भारी नुकसान पहुंचा है. एक्ट्रेस ने कंपनी के चार्टर्ड विमान को 'लेगो एयरप्लेन' कहा था. सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

ड्यून्स एविएशन की ओर से दायर मुकदमे के अनुसार, फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई-जयपुर उड़ान के दौरान सेसना साइटेशन CJ2 विमान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किए थे. इन वीडियो में उन्होंने विमान को 'छोटा', 'खिलौना' और 'लेगो हवाई जहाज' बताया था और उन्हें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया था.

कंपनी ने आरोप लगाया कि 46.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली एक्ट्रेस के इस 'गैर-जिम्मेदाराना' बयानों की वजह से बुकिंग कैंसिल हुईं और कंपनी के कमर्शियल कामकाज को भारी नुकसान पहुंचा है. इस साल अप्रैल में दायर मुकदमे में कहा गया कि फतेही के बयान 'लापरवाह, गैर-जिम्मेदाराना और बिना किसी तकनीकी जानकारी, पुष्टि या तथ्यात्मक आधार के दिए गए' थे.

ड्यून्स एविएशन ने कहा कि फतेही के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के कारण, उनके 'गैर-जिम्मेदाराना बयानों' से कंपनी की 'साख को गंभीर नुकसान पहुंचा है, गुडविल घटी है और व्यावसायिक रूप से बुरा असर पड़ा है'.

कंपनी की बुकिंग में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई है और कैंसिलेशन (बुकिंग रद्द होने) में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने कहा कि जिस विमान से उन्होंने यात्रा की, वह स्टैंडर्ड और सही आकार का था. पूरी तरह से डीजीसीए-सर्टिफाइड और उड़ान भरने के लिए सुरक्षित था और एक वैध एनएसओपी (NSOP) के तहत कानूनी रूप से संचालित किया जा रहा था.

3 करोड़ रुपये के हर्जाने के अलावा, इस मुकदमे में कोर्ट से यह निर्देश भी मांगा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस बयान या एयरक्राफ्ट से जुड़ी सभी चीजों को तुरंत हटाया जाए और एक्टर की ओर से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दिया जाए. हालांकि एक्ट्रेस की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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