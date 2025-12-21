कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही ने जारी किया बयान, जानें कैसी है 'दिलबर गर्ल' की हालत
नोरा फतेही ने कार एक्सीडेंट के बाद एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट और अपनी हेल्थ के बारे में बताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 21, 2025 at 12:23 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 12:43 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का शनिवार को एक्सीडेंट हो गया था. एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी. खबर थी कि गाड़ी टकराने के बाद एक्ट्रेस को मामूली चोटें आई थी. 21 दिसंबर की सुबह दिलबर गर्ल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में अपनी तबीयत के बारे में बताया है.
रविवार की सुबह नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो अपलोड किया था. उन्होंने अपने सभी चाहने वालों को भरोसा दिलाया है कि कुछ मामूली चोटें लगने के बावजूद वह ठीक हैं.
वीडियो में नोरा कहती हैं, 'हे दोस्तों, मैं बस आपको यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं. हां, मेरा एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था. नशे में गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने मेरी कार में टक्कर मार दी. बदकिस्मती से, टक्कर काफी जोरदार थी और मैं कार में चोटिल हो गई. मेरा सिर खिड़की से टकरा गया.'
नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले लोगों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं जिंदा हूं, और मैं ठीक हूं. कुछ मामूली चोटों, सूजन और हल्के सिर में चोट हैं. फिर भी मैं ठीक हूं. मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं. यह बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मैं यह कहने आई हूं कि इसीलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए.'
उन्होंने बताया कि वह ऐसी इंसान नहीं हैं जो किसी भी तरह के नशे को बढ़ावा देती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इसका दूसरों पर क्या बुरा असर हो सकता है. नोरा ने कहा, 'सबसे पहले तो मुझे शराब से नफरत है. सच कहूं तो, मुझे कभी भी शराब या ऐसी कोई भी चीज, जैसे ड्रग्स, गांजा, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिमागी तौर पर बदल दे, पसंद नहीं आई. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बढ़ावा देती हूं या जिसके आस-पास रहना भी मुझे पसंद हो.'
उन्होंने लोगों की सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. यह 2025 है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस बारे में बात भी करनी पड़ रही है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है. दोपहर 3 बजे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई नशे में गाड़ी चलाएगा और लोगों को खतरे में डालेगा. यह सब कहने के बाद, मैं बस सबको बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं. मुझे कुछ समय तक दर्द रहेगा, लेकिन, भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं.'
वहीं, इस मामले पर मुंबई पुलिस का कहाना है, 'एक्ट्रेस नोरा फतेही मुंबई में एक सड़क हादसे का शिकार हो गईं, जब उनकी कार को एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. उन्हें तुरंत फर्स्ट एड के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई. नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.'
Actress Nora Fatehi was involved in a road accident in Mumbai as her car was struck by a drunk driver, but she sustained no injuries. She was immediately taken to a nearby hospital for first aid, where her condition was confirmed to be stable. A case was registered against the…— ANI (@ANI) December 20, 2025
नोरा फतेही शनिवार दोपहर मुंबई में एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गईं. यह घटना तब हुई जब एक्ट्रेस सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, जहां उन्हें उसी दिन बाद में शामिल होना था. हालांकि इस खबर से शुरू में उनके फैंस में चिंता फैल गई थी.