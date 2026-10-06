ETV Bharat / entertainment

जयपुर पहुंचीं नोरा फतेही 'द रॉयल्स' की शूटिंग करेंगी शुरू, सेलिना जेटली भी आई नजर

जयपुर एयरपोर्ट पर दिखीं नोरा फतेही और सेलिना जेटली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और सेलिना जेटली सोमवार को जयपुर पहुंचीं. नोरा यहां नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'द रॉयल्स' के दूसरे सीजन की शूटिंग के लिए लौटी हैं. सीरीज में वह एक बार फिर आयशा के किरदार में नजर आएंगी. राजस्थान में सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू होने की पुष्टि सितंबर में ही हो गई थी. साथ ही अभिनेता जगत सिंह सोलंकी भी जयपुर पहुंचे. इन सितारों की एक झलक पाने प्रशंसकों की भीड़ नजर आई. एक्ट्रेस ने भी फैंस का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.