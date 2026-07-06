'कोई टेंशन नहीं, फ्री बैठा हूं, ले लो पंगे जिन्हें लेने हैं', 'सतलुज' को OTT से हटाए जाने पर बोले दिलजीत सिंह
फिल्म हटाए जाने के बाद स्टार सिंगर और अभिनेता की फैंस के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 11:16 AM IST
हैदराबाद: भारत में ओटीटी से सतलुज को हटाए जाने से कुछ ही दिन पहले, दिलजीत दोसांझ ने मानो इसके भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी. पंजाब में हुए विद्रोह के दौर में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित इस फिल्म के अभिनेता ने फैंस से कहा था कि उन्हें आशंका था कि फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा.
फिल्म हटाए जाने के बाद स्टार सिंगर और अभिनेता की फैंस के साथ बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. क्लिप में अभिनेता पंजाबी में कहते हैं, 'ऐसी आशंका है कि फिल्म सोमवार को ओटीटी से हटा दी जाएगी, लेकिन तब तक कोई न कोई इसे डाउनलोड कर चुका होगा. कोई बात नहीं. चिंता मत करो, जो इसे रोकना चाहते हैं, वे कोशिश कर सकते हैं, ले लोग पंगे जिन्हें पंगे लेने हैं'.
लाइवस्ट्रीम में आगे दिलजीत वीडियो हटाए जाने की संभावना से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखते. वे कहते हैं, 'मुझे टेंशन नहीं है, सबने डाउनलोड कर लिया है' और फिर आगे कहते हैं, मैं टेंशन -फ्री बैठा हूं'.
सतलुज को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कथित तौर पर 120 से अधिक कट लगाने की मांग के बाद इसे सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नए टाइटल सतलुज के साथ रिलीज किया गया. खबरों के अनुसार, सुझाए गए एडिट में शीर्षक में बदलाव, पंजाब के संदर्भों में परिवर्तन और वास्तविक जीवन के नायक की पहचान में बदलाव शामिल थे.
सतलुज फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा और पंजाब के सबसे काले अध्यायों में से एक के दौरान न्याय के लिए उनके अथक संघर्ष की कहानी बयां करती है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म, उग्रवाद के दौर में हजारों अज्ञात शवों के कथित अवैध दाह संस्कार को उजागर करने के खालरा के प्रयासों को दर्शाती है, जिससे राज्य के इतिहास के एक भयावह दौर को दिखाती है.