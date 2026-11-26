पाक सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' भारत में बैन, सरकार ने नेटफ्लिक्स को दी चेतावनी
मिनिस्ट्री ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 8 मई, 2025 की अपनी एडवाइजरी मानने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को याद दिलाया है कि पाकिस्तानी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए, यह बात पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और विवाद बढ़ गया. शो में पाक अभिनेता फवाद खान और माहिरा खान मुख्य भूमिका में हैं.
मिनिस्ट्री ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 8 मई, 2025 की अपनी एडवाइजरी मानने का निर्देश दिया है, जिसमें भारत में चल रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म और दूसरे डिजिटल इंटरमीडियरी से पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट तक एक्सेस बंद करने को कहा गया था.
The Ministry of Information and Broadcasting has asked Netflix to adhere to its advisory dated May 8, 2025 and ensure that streaming content originating in Pakistan is not made available in India. In June last year, Netflix informed the Ministry that it had made no film or series originating in Pakistan available to subscribers in India. The Ministry received several complaints and representations regarding the possible release in India of Pakistan-based web series Jo Bachay Hain Sang Samait Lo. The Ministry has asked Netflix to stand by that commitment given in June and maintain the position it conveyed at the time: Sources— ANI (@ANI) November 26, 2026
यह डेवलपमेंट तब हुआ जब मिनिस्ट्री को पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' के इंडिया में रिलीज होने के बारे में कई शिकायतें और रिप्रेजेंटेशन मिले. इस सीरीज में हानिया आमिर, अहद रजा मीर, इकरा अजीज और सनम सईद भी हैं. यह सीरीज 4 दिसंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली प्रीमियर होने वाली है.
नेटफ्लिक्स ने जून 2025 में मंत्रालय को बताया था कि उसने पाकिस्तान में बनी कोई भी फिल्म या सीरीज भारत में सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराई है. मंत्रालय ने अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कहा है कि वह उस समय किए गए वादे पर कायम रहे और सरकार को बताई गई अपनी बात पर कायम रहे.
यह नया डेवलपमेंट फिल्म इंडस्ट्री की दो जानी-मानी संस्थाओं, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) की रिप्रेजेंटेशन के बाद आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने और पाकिस्तानी सीरीज को भारत में स्ट्रीम होने से रोकने की अपील की गई थी.
AICWA के प्रेजिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने 24 नवंबर को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर इस सीरीज पर बैन लगाने और भारतीय सिनेमाघरों, टेलीविजन चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट, कलाकारों और प्रोडक्शन पर रोक लगाने के लिए एक परमानेंट कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की थी.
एक दिन बाद, FWICE ने भी प्रधानमंत्री को लिखा, जिसमें सरकार से इस सीरीज को भारत में उपलब्ध होने से रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया. फेडरेशन ने तर्क दिया कि देश में पाकिस्तानी मनोरंजन को कमर्शियली दिखाना सरकार के मौजूदा निर्देशों और भारतीय फिल्म जगत की भावनाओं के खिलाफ होगा.
यह विवाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 8 मई, 2025 को जारी की गई एडवाइजरी से शुरू हुआ है, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद जारी की गई थी. एडवाइजरी में भारत में चल रहे OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विस और दूसरे इंटरमीडियरी को राष्ट्रीय सुरक्षा और मौजूदा हालात का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट को बंद करने का निर्देश दिया गया था.
इस बीच, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के खिलाफ गुस्सा नेटफ्लिक्स से भी आगे बढ़ गया है. बेंगलुरु में 28 नवंबर और 5 दिसंबर को होने वाली एक और पाकिस्तानी ड्रामा, दार-ए-निजात की दो प्राइवेट स्क्रीनिंग भी सोशल मीडिया पर एतराज के बाद कैंसिल कर दी गईं.
जो बचे हैं संग समेट लो, फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू नॉवेल पर आधारित है और नेटफ्लिक्स की पहली उर्दू-भाषा की ओरिजिनल सीरीज है. मोमिना दुरैद द्वारा डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई यह रोमांटिक ड्रामा छह आपस में जुड़ी प्रेम कहानियों पर आधारित है. नेटफ्लिक्स ने अभी तक इस विवाद के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.