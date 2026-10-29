'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी की वो 5 दमदार फिल्में, जो महाकाव्य की रिलीज से पहले जरूर देखनी चाहिए
रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी मध्य प्रदेश के इटारसी से हैं. बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने विज्ञापन कंपनी लियो बर्नेट में काम किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: इस वक्त एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबकी नजरें आगामी 5 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म रामायण: राइज ऑफ लीजेंड पर टिकी हुई है. हाल ही में रामायण का लॉस एंजिल्स में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. यहां देसी-विदेशी दर्शकों को ने फिल्म को खूब सराहा. अब फिल्म का सिल्वर स्क्रीन पर आना बाकी है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आने वाली हैं. 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ फिल्म के डायरेक्टर भी इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करते हैं. नितेश तिवारी आज की तारीख में इंडियन सिनेमा के वो डायरेक्टर हैं, जिनके नाम सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म देने का खिताब है. नितेश तिवारी का सिनेमा अलग तरह का है. ऐसे में रामायण देखने से पहले आपको नितेश तिवारी का काम इन 5 फिल्मों में जरूर देख लेना चाहिए
नितेश तिवारी का फिल्म करियर
नितेश तिवारी एक फिल्म डायरेक्टर हने के साथ-साथ स्क्रीनराइटर और गीतकार भी हैं. इन्होंने साल 2011 में अपनी पहली फिल्म चिल्लर पार्टी डायरेक्ट की थी, जिसे बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था. चिल्लर पार्टी से ही उन्हें बेस्ट स्क्रीनप्ले का नेशनल अवार्ड भी मिला था. साल 2017 में उन्हें फिल्म दंगल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था. वहीं, साल 2020 में फिल्म छिछोरे को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था. इस छिछोरे का निर्देशन, कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग नितेश तिवारी ने तैयार किया था.
छिछोरे
'छिछोरे' की कहानी जीत और हार के बीच झूल रही 'एक और कोशिश' करने की कहानी है. सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर इस फिल्म की लीड स्टारकास्ट है. दोनों ही एक कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और फिर बाद में दोनों शादी भी करते हैं. पर्सनल इश्यूज की वजह से दोनों का तलाक हो जाता है और इनका बेटा भी है, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के चलते सुसाइड का प्रयास करता है और फिर अस्पताल में उसका इलाज चलता है.
यहां सुशांत अपने बेटे को बताते हैं कि हार और जीत सफलता तय नहीं करती बल्कि एक और कोशिश करती है. सुशांत अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं और अपने बेटे को बताते हैं कि उन्हें और उनके दोस्तों को लूजर का टैग मिला हुआ था, लेकिन हार के बाद भी उनमें से कोई नहीं टूटा और सब सक्सेस हुए. सुशांत का बेटा समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है.
भूतनाथ रिटर्न्स
साल 2008 में रिलीज हुई भूतनाथ का निर्देशन विवेक शर्मा ने किया था. वहीं, साल 2014 में भूतनाथ रिटर्न्स आई, जिसे रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी भूतनाथ (अमिताभ बच्चन) के आत्मसम्मान और भ्रष्ट सिस्टम पर आधारित है. भूतनाथ की मुलाकात छोटे बच्चे अखरोट (पार्थ भालेराव) से होती है, जो उसे राजनीति में आने को कहता है. भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए भूतनाथ लोकसभा इलेक्शन में उतर जाता है और चुनाव लड़ता है. भूतनाथ ने बस्ती में ऐसे-ऐसे काम किए थे, जिसकी वजह से उसे मतों से जीत मिलती है, लेकिन इन सबके बीच भाऊ साहिब (बोमन ईरानी) और बस्ती वालों के बीच बहुत हंगामा होता है.
चिल्लर पार्टी
यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है, जिसकी कहानी भी भूतनाथ की तरह एक बस्ती की है. यह एक बाल-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन विकास बहल ने किया. फिल्म की कहानी मुंबई की चंदन नगर हाउसिंग सोसाइटी की है. यहां बच्चों की मंडली अपनी तरह की लाइफ जीती है. कहानी उस वक्त दम भरती है, जो इस सोसायटी में एक अनाथ बच्चा (फटका) अपने वफादार दोस्त भीड़ू (कुत्ता) के साथ आता है. वहीं, कॉलोनी का बड़ा नेता शहर के आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कॉलोनी के इस बड़े नेता को लगता है कि कुत्तों की वजह से उसकी छवि खराब हो रही है. वह कुत्तों को मरवाने का काम करता है. ऐसे में कॉलोनी के बच्चे और नेता के बीच भारी जंग होती है.
बवाल
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर एडवेंचर रोमांटिक ड्रामा फिल्म बवाल की कहानी बहुत अजीब है. या यूं कहे कि लेखक की सोच आमजन से बहुत परे है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी अज्जू (वरुण धवन) और निशा (जाह्नवी कपूर) के अंहकार और गलतफहमियों को दूर करने की है. अज्जू एक टीचर है, जो झूठी शान में जीता है और निशा को मिर्गी की बीमारी है. दोनों की शादी हो जाती है और अज्जू को निशा की बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इमेज खोने के डर से वो किसी को कुछ नहीं बताता है.
स्कूल में एक गलती की वजह से अज्जू की नौकरी पर बात आ जाती है और उसकी बहुत थू-थू होती है. इसके बाद वह यूरोप जाकर छात्रों को सबक सिखाने की ठानता है. यूरोप टूर पर उसे द्धितिय विश्वयुद्ध से जुड़ीं कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में करीब से पता चलता है, जैसे की होलोकॉस्ट और युद्ध की पृष्ठभूमि. इतना कुछ जानने के बाद अज्जू और निशा को पता चलता है कि जिंदगी का असली मकसद क्या होता है और वो दोनों किस दुनिया में जी रहे हैं.
दंगल
दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी. यह इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. बीते 10 साल में इस का रिकॉर्ड टूटा नही हैं. आमिर खान स्टारर यह फिल्म पूर्व भारतीय पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी पहलवान बेटियां गीता-बबीता पर आधारित है. आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट के रोल में जान फूंक दी थी. फिल्म बताया गया है कि जब महावीर के घर कोई छोरा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने दोनों छोरियों को पहलवान बनाने की कसम खा ली. इसके बाद गीता 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक लेकर आती है और वहीं उनकी बहन बबीता इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतती है.
रामायण का निर्देशन
बवाल की रिलीज के तीन साल बाद नितेश तिवारी की कोई फिल्म आ रही है. नितेश बीते तीन साल से रामायण की मेकिंग में लगे हुए थे. रामायण का निर्माण नमित मल्होत्रा और रॉकिंग स्टार यश ने किया है. दोनों ने नितेश तिवारी के काम पर भरोसा किया और उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा. नितेश का निर्देशन दर्शक खबर में दी गई फिल्मों को देखकर समझ चुके हैं. रामायण में उन्होंने अपने निर्देशन को कितना निखारा है, यह आगामी 5 नवंबर को पता चलने वाला है.
नितेश तिवारी ने 'रामायण' की कमान क्यों संभाली?
रामायण की पूरी टीम इन दिनों फिल्म की प्रमोशन में जुटी है. ऐसे भव्य महाकाव्य पर बनी फिल्म की पूरी टीम अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंची. यहां जब अमिताभ ने नितेश से पूछा कि उन्हें किस चीज ने इस फिल्म को प्रोत्साहित किया? तो इस पर डायरेक्टर ने बताया कि रामायण की भव्यता को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने का मौका उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है.