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'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी की वो 5 दमदार फिल्में, जो महाकाव्य की रिलीज से पहले जरूर देखनी चाहिए

'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी ( IANS/POSTER/ETV Bharat )

हैदराबाद: इस वक्त एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबकी नजरें आगामी 5 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म रामायण: राइज ऑफ लीजेंड पर टिकी हुई है. हाल ही में रामायण का लॉस एंजिल्स में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. यहां देसी-विदेशी दर्शकों को ने फिल्म को खूब सराहा. अब फिल्म का सिल्वर स्क्रीन पर आना बाकी है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आने वाली हैं. 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ फिल्म के डायरेक्टर भी इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करते हैं. नितेश तिवारी आज की तारीख में इंडियन सिनेमा के वो डायरेक्टर हैं, जिनके नाम सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म देने का खिताब है. नितेश तिवारी का सिनेमा अलग तरह का है. ऐसे में रामायण देखने से पहले आपको नितेश तिवारी का काम इन 5 फिल्मों में जरूर देख लेना चाहिए

नितेश तिवारी का फिल्म करियर

नितेश तिवारी एक फिल्म डायरेक्टर हने के साथ-साथ स्क्रीनराइटर और गीतकार भी हैं. इन्होंने साल 2011 में अपनी पहली फिल्म चिल्लर पार्टी डायरेक्ट की थी, जिसे बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था. चिल्लर पार्टी से ही उन्हें बेस्ट स्क्रीनप्ले का नेशनल अवार्ड भी मिला था. साल 2017 में उन्हें फिल्म दंगल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था. वहीं, साल 2020 में फिल्म छिछोरे को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था. इस छिछोरे का निर्देशन, कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग नितेश तिवारी ने तैयार किया था. छिछोरे 'छिछोरे' की कहानी जीत और हार के बीच झूल रही 'एक और कोशिश' करने की कहानी है. सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर इस फिल्म की लीड स्टारकास्ट है. दोनों ही एक कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और फिर बाद में दोनों शादी भी करते हैं. पर्सनल इश्यूज की वजह से दोनों का तलाक हो जाता है और इनका बेटा भी है, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के चलते सुसाइड का प्रयास करता है और फिर अस्पताल में उसका इलाज चलता है. यहां सुशांत अपने बेटे को बताते हैं कि हार और जीत सफलता तय नहीं करती बल्कि एक और कोशिश करती है. सुशांत अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं और अपने बेटे को बताते हैं कि उन्हें और उनके दोस्तों को लूजर का टैग मिला हुआ था, लेकिन हार के बाद भी उनमें से कोई नहीं टूटा और सब सक्सेस हुए. सुशांत का बेटा समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है. भूतनाथ रिटर्न्स साल 2008 में रिलीज हुई भूतनाथ का निर्देशन विवेक शर्मा ने किया था. वहीं, साल 2014 में भूतनाथ रिटर्न्स आई, जिसे रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी भूतनाथ (अमिताभ बच्चन) के आत्मसम्मान और भ्रष्ट सिस्टम पर आधारित है. भूतनाथ की मुलाकात छोटे बच्चे अखरोट (पार्थ भालेराव) से होती है, जो उसे राजनीति में आने को कहता है. भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए भूतनाथ लोकसभा इलेक्शन में उतर जाता है और चुनाव लड़ता है. भूतनाथ ने बस्ती में ऐसे-ऐसे काम किए थे, जिसकी वजह से उसे मतों से जीत मिलती है, लेकिन इन सबके बीच भाऊ साहिब (बोमन ईरानी) और बस्ती वालों के बीच बहुत हंगामा होता है. चिल्लर पार्टी यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है, जिसकी कहानी भी भूतनाथ की तरह एक बस्ती की है. यह एक बाल-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन विकास बहल ने किया. फिल्म की कहानी मुंबई की चंदन नगर हाउसिंग सोसाइटी की है. यहां बच्चों की मंडली अपनी तरह की लाइफ जीती है. कहानी उस वक्त दम भरती है, जो इस सोसायटी में एक अनाथ बच्चा (फटका) अपने वफादार दोस्त भीड़ू (कुत्ता) के साथ आता है. वहीं, कॉलोनी का बड़ा नेता शहर के आवारा कुत्तों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कॉलोनी के इस बड़े नेता को लगता है कि कुत्तों की वजह से उसकी छवि खराब हो रही है. वह कुत्तों को मरवाने का काम करता है. ऐसे में कॉलोनी के बच्चे और नेता के बीच भारी जंग होती है.