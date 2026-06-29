5वीं क्लास के सेलेब्स में शामिल है ऐश्वर्या राय-सलमान खान की हिट फिल्म का गाना, बच्चों को पढ़ाया जा रहा 'निम्बूड़ा' सॉन्ग
क्या ओडिशा की कक्षा 5 की अंग्रेजी की किताब में बॉलीवुड गाना 'निम्बूड़ा निम्बूड़ा' के बोल शामिल किए गए हैं? आइए जानें असली सच्चाई
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 8:57 PM IST
हैदराबाद: क्या स्कूल के बच्चों को ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का 'निम्बूड़ा निम्बूड़ा' सॉन्ग पढ़ाया जा रहा है? जी हां आपने सही पढ़ा. 5वीं क्लास की इंग्लिश की एक किताब में 1999 की सुपरहिट फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के हिट गाने 'निम्बूड़ा निम्बूड़ा' के बोल छपने की खबर सामने आई है. इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
ओडिशा में क्लास 5 की इंग्लिश की एक किताब को लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि इसमें पढ़ाई-लिखाई के सामान्य मटीरियल की जगह 'निम्बूड़ा निम्बूड़ा' गाने के बोल शामिल किए गए हैं. सोशल मीडिया पर इस किताब की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें यूज़र्स का दावा है कि 1999 की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' से मशहूर हुए इस गाने को किताब में शामिल किया गया है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह गड़बड़ी तब सामने आई जब किताब की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुईं. इन तस्वीरों में प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए तय पढ़ाई-लिखाई के कंटेंट की जगह उस गाने के बोल छपे हुए दिखाई दिए. ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया यह गाना, प्राइमरी स्कूल के दस साल के बच्चों के लिए बनाए गए एक एजुकेशनल लेसन की जगह छाप दिया गया था.
शुरुआत में इस घटना पर इंटरनेट पर खूब मजाक उड़ाया गया और मीम्स बने, लेकिन जल्द ही माता-पिता, शिक्षकों और नागरिक समाज के सदस्यों ने इसकी कड़ी आलोचना शुरू कर दी.कई लोगों ने इसे प्रशासन की एक गंभीर चूक बताया है, जिससे प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की गरिमा को ठेस पहुंचती है.
एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी पूरी तरह से अलग कमर्शियल पॉप-कल्चर गाने को शामिल करना न सिर्फ एक छोटी टाइपिंग की गलती दिखाता है, बल्कि लेआउट कंपोजिशन या टाइपसेटिंग फेज के दौरान एक बुनियादी टेक्निकल ब्रीच भी दिखाता है.
अधिकारियों ने छपाई की इस कथित गलती पर अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए टेक्स्ट पब्लिकेशन प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है.