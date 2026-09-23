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मां के निधन ने बदली जिंदगी, इंफोसिस में काम करने वाला इंजीनियर पहुंचा 'माया नगरी'; 14 साल बाद मिला लीड ब्रेक

अभिनेता निलय मिताश 14 सालों के संघर्ष के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में शूट हुई वेब सीरीज में निभा रहे मुख्य भूमिका. रिपोर्ट- विवेक कुमार

NILAY MITASH
मुजफ्फरपुर के निलय मिताश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 5:07 PM IST

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मुजफ्फरपुर: इंजीनियरिंग की पढ़ाई, देश की बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस में नौकरी और फिर अभिनय की दुनिया में कदम. मुजफ्फरपुर के निलय मिताश की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. बचपन से अभिनेता बनने का सपना देखने वाले निलय ने अपने जुनून के लिए नौकरी छोड़ी, बेंगलुरु में थिएटर किया और फिर मुंबई पहुंचकर करीब 14 साल तक संघर्ष किया.

मुजफ्फरपुर में शुरुआती पढ़ाई

अब जाकर वह अपने ही शहर मुजफ्फरपुर में शूट हुई वेब सीरीज ‘हेलो.. हम बोल रहे हैं’ में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. यह सीरीज WAVES OTT पर स्ट्रीम हो रही है. निलय की शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर में हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली और रांची में पढ़ाई की और आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. उनके पिता रांची में हाईस्कूल शिक्षक रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बचपन से ही फिल्मों और अभिनय का शौक

निलय बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों और अभिनय का शौक था. फिल्मों के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि कई बार स्कूल छोड़कर फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखने तक पहुंच जाते थे. हालांकि उस समय उन्होंने अभिनय को करियर बनाने का फैसला नहीं किया था.

इंफोसिस में की नौकरी

इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद निलय ने इंफोसिस में नौकरी शुरू की. इसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया. इस घटना ने उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया. निलय के मुताबिक, उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है और उन्हें वही काम करना चाहिए, जिसमें उनकी दिलचस्पी है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"मां के निधन ने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया, मैने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है और वही काम करना चाहिए, जिसमें दिलचस्पी है."- निलय मितेश, अभिनेता

‘योर्स ट्रूली थिएटर’ ग्रुप से जुड़ाव

निलय कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के ‘योर्स ट्रूली थिएटर’ ग्रुप से जुड़कर थिएटर करना शुरू किया. यहीं से अभिनय के प्रति उनका लगाव और मजबूत हुआ. कुछ समय बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और ऑडिशन, रिजेक्शन और संघर्ष का लंबा दौर शुरू हुआ.

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सीन के दौरान यशपाल शर्मा के साथ निलय मिताश (ETV Bharat)

लीड ब्रेक के लिए 14 साल इंतजार

निलय के मुताबिक, उन्हें अपने लीड ब्रेक के लिए करीब 14 साल इंतजार करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने कई ऑडिशन दिए और कई बार रिजेक्शन का सामना किया. उनका कहना है कि बिहारी पृष्ठभूमि वाले कलाकारों को लेकर इंडस्ट्री में कई तरह की पूर्वाग्रह भी देखने को मिलते हैं. ऑडिशन के दौरान उन्हें ‘बिहार/यूपी लुकिंग’ जैसे शब्द भी सुनने को मिले.

पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देने की इच्छा

निलय कहते हैं कि वह एक अभिनेता के तौर पर खुद को साबित करने के साथ ऐसे पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देना चाहते थे. परिवार के लिए भी इंजीनियरिंग और नौकरी के बाद अभिनय में करियर बनाने का फैसला आसान नहीं था. निलय ने परिवार को समझाया कि पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी के अनुभव अभिनय में भी उनके काम आएंगे.

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अभिनेता निलय मिताश (ETV Bharat)

"एक अभिनेता के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि जीवन और समाज को समझना भी जरूरी है. मैं अभिनेता के तौर पर खुद को साबित करने के साथ बिहारी कालाकारों को लेकर मौजूद पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देना चाहता हूं." - निलय मितेश, अभिनेता

शॉर्ट फिल्म ‘वयम’ की खास तौर पर चर्चा

निलय के मुताबिक मुंबई के संघर्ष के दौरान उन्होंने थिएटर के साथ फिल्मों और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया. उनकी करीब 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म ‘वयम’ खास तौर पर चर्चा में आई. इस फिल्म में उन्होंने एक ही फिल्म में 10 अलग-अलग किरदार निभाए हैं. निलय को उनके अभिनय के लिए कई फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला, जिसमें दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार भी शामिल है.

अपने ही शहर में लीड भूमिका निभाने का मौका

लंबे संघर्ष के बाद अब निलय को अपने ही शहर में लीड भूमिका निभाने का मौका मिला है. ‘हेलो.. हम बोल रहे हैं’ की शूटिंग मुजफ्फरपुर और मोतीपुर के पास स्थित ताड़ा दरबार इलाके में हुई है. निलय के लिए यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि जिस शहर से उन्होंने अपनी पढ़ाई और सफर शुरू किया, वहीं उन्हें बतौर लीड अभिनेता कैमरे के सामने आने का अवसर मिला.

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यशपाल शर्मा व निलय मिताश के साथ अन्य अभिनेता (ETV Bharat)

अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना खास अनुभव

इस सीरीज में यशपाल शर्मा जैसे चर्चित अभिनेता भी नजर आ रहे हैं, जबकि निलय की मां की भूमिका अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने निभाई है. निलय के मुताबिक, इन अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए खास अनुभव रहा. निलय बताते हैं कि आगे की पारी को लेकर वे उत्साहित हैं. सीरीज के दूसरे सीजन को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी है. इसके अलावा निर्माता राज शेखर ने उन्हें एक फिल्म के लिए भी साइन किया है.

सपने, संघर्ष और लगातार कोशिश की कहानी

इंजीनियरिंग से शुरू हुआ सफर, इंफोसिस की नौकरी, मां के निधन के बाद जिंदगी को देखने का बदला नजरिया, बेंगलुरु का थिएटर, मुंबई का 14 साल लंबा संघर्ष और फिर अपने ही शहर में लीड अभिनेता बनने का मौका..निलय मिताश की कहानी सपने, संघर्ष और लगातार कोशिश की कहानी है.

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साथी कलाकारों के साथ निलय मिताश (ETV Bharat)
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