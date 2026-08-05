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निकिता रावल ने रणबीर कपूर की कास्टिंग पर उठाए सवाल, बीफ वाले बयान पर की माफी की मांग, बोलीं- ये श्रीराम का अपमान

निकिता रावल ने रणबीर कपूर के बीफ वाले पुराने कमेंट की आलोचना की है. साथ ही, 'रामायण' में उनकी कास्टिंग पर सवाल भी उठाए हैं.

NIKITA RAWAL RANBIR KAPOOR
निकिता रावल-रणबीर कपूर (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 2:09 PM IST

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हैदराबाद: एक्ट्रेस निकिता रावल ने नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर के किरदार पर सवाल उठाकर नई बहस छेड़ दी है. बीफ खाने के बारे में रणबीर के पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें सबके सामने माफी मांगनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर सही पसंद नहीं हैं.

एक पॉडकास्ट बातचीत में निकिता रावल ने रामायण में भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठाए. शो में बात करते हुए निकिता ने कहा कि भगवान राम जैसे सम्मानित व्यक्तित्व का किरदार निभाना एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक्टिंग से कहीं ज्यादा है.

निकिता के अनुसार, भगवान राम सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था के प्रतीक हैं. इसलिए, ऐसे किरदारों के लिए चुने गए एक्टर्स को उनसे जुड़ी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए.

एक्ट्रेस ने कहा, 'भगवान राम का किरदार निभाना सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है. यह कोई आम फिल्मी रोल नहीं है. यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. लोग भगवान राम को श्रद्धा की नजर से देखते हैं और अनगिनत भक्तों की उनमें गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक आस्था है. यह कोई साधारण रोल नहीं है.'

जब रणबीर के बीफ से जुड़े पुराने कमेंट के बारे में पूछा गया, तो निकिता ने कहा कि अगर उस बात से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो अपनी गलती मान लेना ही सही होगा. उन्होंने कहा, 'अगर उस कमेंट से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सबके सामने अपनी गलती मानने में कोई बुराई है. अगर वह आगे आकर यह कहे कि यह गलती से हुआ था, तो यह एक अच्छा कदम होगा.'

निकिता ने सवाल किया, 'भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. जो व्यक्ति बीफ खाता है और जिसका चरित्र इतना खराब है, वह भगवान राम के मूल्यों और चरित्र को कैसे समझेगा? फिल्म बनाने वाले सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं. वे पैसे के बारे में सोच रहे हैं. यह करोड़ों लोगों की आस्था और खुद भगवान राम का अपमान है. सारे सनातनी कहां हैं? कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है?'

निकिता ने आगे कहा कि रणबीर को माफी मांगनी चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, 'जिस व्यक्ति ने खुलेआम लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कहा कि वह बीफ खाते हैं, वही व्यक्ति अब भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. रणबीर का बहिष्कार करें. अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए. हम माफ करना जानते हैं. मेरी राय में, रणबीर का निजी चरित्र भगवान राम के चरित्र के अनुकूल नहीं है.'

क्या है रणबीर कपूर का बीफ विवाद
दरअसल, एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने अपनी खाने-पीने की आदतों के बारे में बात की थी और रेड मीट पसंद करने का जिक्र करते हुए खुद को 'बीफ का बहुत शौकीन' बताया था. 'रामायण' के एलान के बाद से ही यह क्लिप बार-बार ऑनलाइन सामने आ रही है.

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