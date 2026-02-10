ETV Bharat / entertainment

विदेश में प्रियंका चोपड़ा, फिर भी बेटी मालती को देसी स्टाइल में पाल रहीं एक्ट्रेस, निक जोनास ने किया खुलासा

एक यूट्यूब शो में बोलते हुए निक ने कहा कि परिवार और साझा मूल्य उनके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहली बार भारत आने से प्रियंका की जड़ों से उनका जुड़ाव और भी गहरा हो गया. उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार भारत गया और मुझे उनके परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और उनकी संस्कृति को और भी सार्थक तरीके से अनुभव करने का मौका मिला, तो यह एक जादुई अनुभव था. आप जानते हैं, मेरी कुछ पसंदीदा परंपराएं और त्यौहार अब भारतीय परंपराएं बन गए हैं. मेरे जीवन की कुछ सबसे प्यारी यादें या तो भारत में या भारत से जुड़ी हुई हैं, और यह वाकई अद्भुत है.

हैदराबाद: गायक निक जोनास ने बताया है कि प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं से परिचय हुआ, जिन्हें वे अब अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में निक ने बताया कि वे और प्रियंका अपने बहुसांस्कृतिक घर में अपनी बेटी मालती मैरी का पालन-पोषण मजबूत हिंदू मूल्यों के साथ कर रहे हैं.

निक ने हिंदू दर्शन के अध्ययन के बारे में भी उत्साहपूर्वक बात की. उन्होंने कहा कि इस धर्म ने जीवन और पालन-पोषण के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया है. “मैंने हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है, जो वाकई अद्भुत है. यह गहरा और सुंदर है। कर्म का अभ्यास, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने साथ चाहते हैं, और अच्छा करने पर अच्छा फल मिलना। धर्म सुंदर है, और हम अपनी बेटी को सच्चे हिंदू मूल्यों और उन्हें सार्थक तरीके से समझने की शिक्षा दे रहे हैं। मैं एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक परिवार का हिस्सा बनकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं.



उन्होंने कहा कि समय के साथ उनकी व्यक्तिगत आस्था में बदलाव आया है, लेकिन यह उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बनी हुई है. निक ने आगे कहा कि बचपन से ही उनके विश्वास विकसित हुए हैं, जब वे अक्सर अपने पिता के उपदेश सुना करते थे, लेकिन आध्यात्मिकता आज भी उनके जीवन का मार्गदर्शन करती है.

निक और प्रियंका ने दिसंबर 2018 में हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी. 2022 में सरोगेसी के जरिए इस जोड़े को एक बेटी हुई. निक और प्रियंका अक्सर दिवाली और होली जैसे भारतीय त्योहार एक साथ मनाते हैं और प्रियंका अक्सर सोशल मीडिया पर इन त्योहारों के पारिवारिक पलों को साझा करती हैं।.

काम की बात करें तो, निक ने हाल ही में पांच साल बाद अपना पहला एकल एल्बम 'संडे बेस्ट' रिलीज किया है. इस एल्बम का एक डीलक्स संस्करण, जिसमें नए गाने और एल्बम के मुख्य गीत का लाइव संस्करण शामिल है, इस सप्ताह रिलीज हो रहा है.