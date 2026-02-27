शादी के बाद रश्मिका-विजय की पहली झलक, फैंस पर लुटाया प्यार, न्यूली वेड कपल ने PM मोदी को रिसेप्शन पर किया इनवाइट
रश्मिका और विजय ने शादी के बाद पहली झलक पर फैंस को फ्लाइंग किस दी है. देखें वीडियो
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जिन्होंने हाल ही में एक निजी समारोह में शादी की, ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैदराबाद में अपने विवाह समारोह के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है. प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए इस जोड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. वहीं, अब पीएम मोदी को इनवाइट करने के बाद कपल की पहली झलक सामने आई है. यहां रश्मिका ने लाल रंग की ड्रेस और विजय क्रीम कॉस्ट्यूम में दिखे. कपल ने अपने फैंस को फ्लाइंग किस भी दिया है.
रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में शादी कर ली. इस निजी शादी के बाद, अब यह जोड़ा 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन की तैयारी कर रहा है.
हाल ही में सामने आई तस्वीरों में रश्मिका और विजय प्रधानमंत्री मोदी से सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दंपति ने सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें शॉल भेंट की और उन्हें अपने रिसेप्शन में आमंत्रित किया. यह मुलाकात प्रधानमंत्री द्वारा शादी से पहले परिवारों को लिखे गए भावपूर्ण पत्र के कुछ ही दिनों बाद हुई है.
अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'श्रीमती माधवी और श्री गोवर्धन राव देवरकोंडा जी, विजय और रश्मिका के विवाह समारोह में आपका निमंत्रण पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. यह विवाह समारोह 26 फरवरी 2026 को आयोजित होगा. देवरकोंडा और मंदन्ना परिवारों को इस हार्दिक और शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई. यह विजय और रश्मिका के जीवन में एक नए, खूबसूरत अध्याय की शुरुआत है.
The #VIROSH Jodi personal Invitation 🤩@TheDeverakonda & @iamRashmika personally met Hon'ble Prime Minister @narendramodiji invited for the grand reception in Hyderabad ❤️❤️✨#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding pic.twitter.com/Y23v5XduyD— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 27, 2026
पत्र में आगे लिखा था, 'विजय और रश्मिका दोनों ही फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने के लिए नए नहीं हैं, लेकिन उनके वास्तविक जीवन का यह दिव्य रूप से रचा गया अध्याय, जो प्रेम और स्नेह से भरा है, निश्चित रूप से उनके द्वारा सिल्वर स्क्रीन पर रचे गए जादू को भी मात देगा. आने वाले दिन, महीने और साल उनके साझा सपनों और उनकी पूर्ति से भरे हों. प्रेम और समझदारी के साथ, वे जिम्मेदारियों को साझा करें, एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करें, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे साथी बनकर जीवन की यात्रा करें. इस शुभ अवसर पर युगल और उनके परिवारों को मेरी शुभकामनाएं। सादर, नरेंद्र मोदी.
प्रधानमंत्री से मिलने से पहले, दंपति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उन्हें रिसेप्शन में आमंत्रित किया था. शाह के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी पहले वायरल हो चुकी थीं. खबरों के अनुसार, उन्होंने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ शाह को भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति भेंट की थी.
विजय ने प्रगति भवन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात कर स्वागत समारोह का निमंत्रण दिया था. इसी बीच, रश्मिका और विजय की शादी उदयपुर के आईटीसी मोमेंटोस में संपन्न हुई. समारोह की शुरुआत प्री-वेडिंग रस्मों से हुई, जिसमें पूल पार्टी, स्वागत भोज, एक दोस्ताना क्रिकेट मैच, हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह शामिल थे. दुल्हन ने समारोह की कुछ झलकियाँ सोशल मीडिया पर साझा कीं.
शादी समारोह के लिए रश्मिका ने नारंगी रंग की साड़ी के साथ पारंपरिक सोने के मंदिर के गहने पहने थे, जबकि विजय ने भव्य पारंपरिक पोशाक धारण की थी. इस जोड़े ने उसी दिन कोडवा विवाह समारोह करके रश्मिका की जड़ों को भी श्रद्धांजलि दी.
उदयपुर में हुई शादी में करीब 100 लोगों के मेहमान थे, वहीं हैदराबाद में होने वाले रिसेप्शन में फिल्म जगत की हस्तियों, राजनेताओं और अन्य प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति के साथ एक भव्य आयोजन होने की उम्मीद है.