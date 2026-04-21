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न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026: सुरेश त्रिवेणी की शॉर्ट फिल्म 'रजा' को मिला नॉमिनेशन, खुशी से झूमी टीम

'रजा' ( ANI )

हैदराबाद: न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी की 2025 में आई शॉर्ट फिल्म रजा को नॉमिनेशन मिला है. इस फिल्म ने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी जगह बनाई है और कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं. अब इसकी नजर न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर है. फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी की 2025 में आई शॉर्ट फिल्म रजा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला है. इस फिल्म को पूजा तोलानी ने डायरेक्ट किया है. राधिका साहनी और त्रिवेणी की प्रोड्यूस की गई यह फिल्म एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के वेटिंग रूम के तनाव भरे माहौल में घटती है, जहां एक मां और बेटी जिंदगी बदलने वाले एक फैसले से जूझ रही होती हैं. सुरेश त्रिवेणी ने एक प्रेस नोट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. नोट में उन्होंने कहा है, 'जब पहली बार मैंने पूजा से इस फिल्म की कहानी सुनी, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसे बनाना चाहूंगा. मैंने अपनी प्रोड्यूसर पार्टनर राधिका से बात की और हमने इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया. यह दूसरी शॉर्ट फिल्म है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है, और जब तक मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा करता रहूंगा.' उन्होंने डायरेक्टर पूजा की सराहना करते हुए आगे कहा है, 'पूजा का राइटर होना भी इस फिल्म के लिए फायदेमंद रहा. हमें इस फिल्म से जुड़ने पर बहुत गर्व है. तारीफें लगातार मिल रही हैं और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिलने से हमारा गर्व और भी बढ़ गया है.'