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न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026: सुरेश त्रिवेणी की शॉर्ट फिल्म 'रजा' को मिला नॉमिनेशन, खुशी से झूमी टीम

मशहूर फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी की शॉर्ट फिल्म 'रजा' को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला है. यह फिल्म 2025 में आई

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'रजा' (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी की 2025 में आई शॉर्ट फिल्म रजा को नॉमिनेशन मिला है. इस फिल्म ने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी जगह बनाई है और कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं. अब इसकी नजर न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर है.

फिल्ममेकर सुरेश त्रिवेणी की 2025 में आई शॉर्ट फिल्म रजा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला है. इस फिल्म को पूजा तोलानी ने डायरेक्ट किया है. राधिका साहनी और त्रिवेणी की प्रोड्यूस की गई यह फिल्म एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के वेटिंग रूम के तनाव भरे माहौल में घटती है, जहां एक मां और बेटी जिंदगी बदलने वाले एक फैसले से जूझ रही होती हैं.

सुरेश त्रिवेणी ने एक प्रेस नोट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. नोट में उन्होंने कहा है, 'जब पहली बार मैंने पूजा से इस फिल्म की कहानी सुनी, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसे बनाना चाहूंगा. मैंने अपनी प्रोड्यूसर पार्टनर राधिका से बात की और हमने इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया. यह दूसरी शॉर्ट फिल्म है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है, और जब तक मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा करता रहूंगा.'

उन्होंने डायरेक्टर पूजा की सराहना करते हुए आगे कहा है, 'पूजा का राइटर होना भी इस फिल्म के लिए फायदेमंद रहा. हमें इस फिल्म से जुड़ने पर बहुत गर्व है. तारीफें लगातार मिल रही हैं और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिलने से हमारा गर्व और भी बढ़ गया है.'

वहीं, प्रोड्यूसर राधिका साहनी कहती हैं, 'जब पूजा ने स्क्रिप्ट सुनाई, तो मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई. महिलाओं का अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं गहराई से फील करती हूं, पूजा एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, और उनकी कहानी को पर्दे पर उतारने में उनका साथ देना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. गीतांजलि कुलकर्णी का साथ मिलना तो सोने पर सुहागा जैसा था.'

सभी कलाकारों के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो, सभी कलाकारों ने फिल्म में बहुत ही शानदार अभिनय किया है. फिल्म को प्रोड्यूस करते समय, हमें इस बात का खास ध्यान रखना था कि हम 'रजा' के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें. कलाकारों, शूटिंग की जगहों, कला और फिल्म के विजुअल टोन को चुनने में हमने बहुत मेहनत की है. यहां तक कि साउंड डिजाइन भी बहुत सोच-समझकर चुना गया था. मुझे 'रजा' पर बहुत गर्व है.'

इस फिल्म ने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी जगह बनाई है और कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं. इसे शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, तस्वीर फिल्म फेस्टिवल, IDSFFK और कई दूसरे जाने-माने प्लेटफॉर्म्स पर भी पहचान मिली है. इसने येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड भी जीते हैं. अब इसकी नजर न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर है.

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