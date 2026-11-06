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OTT Releases This Weekend: 'जेलर 2' से 'पारिवारिक मनुरंजन' तक, दिवाली वीक में ऑनलाइन देखें ये फिल्में-सीरीज

ओटीटी वीकेंड रिलीज ( Film Posters )

हैदराबाद: दिवाली वीकेंड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल और मलयालम के साथ कई नई फिल्में और शोज रिलीज हो रहे हैं. इसमें साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर 2, दुलकर सलमान की एक्शन थ्रिलर 'आई एम गेम', सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की लोक थ्रिलर 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' से लेकर अक्षय कुमार की 'हैवान' तक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनीलिव, जी 5 और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में-सीरीज रिलीज होने जा रही है.

आई एम गेम

ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर कहां देखें: जियो हॉटस्टार कहानी: क्रिकेट की दुनिया पर बनी इस मलयालम एक्शन थ्रिलर में दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में हाई-स्टेक सिचुएशन, स्पोर्ट्स और एक्शन को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें कयाडू लोहार, एंटनी वर्गीज और मिस्किन जैसे कलाकार हैं. यह डब वर्जन में भी उपलब्ध होगी. द वन - फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर कहां देखें: प्राइम वीडियो कहानी: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया इस लोक थ्रिलर में हैं, जो भारतीय लोककथाओं पर आधारित है. सेंट्रल इंडिया में सेट यह फिल्म पुरानी कहानियों, छिपे हुए मंदिरों और जंगल के रहस्यों को दिखाती है, और कहानी में पौराणिक कथाओं और सस्पेंस के एलिमेंट्स लाती है. मीसाया मुरुक्कू 2 ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर कहां देखें: सोनीलिव कहानी: हिपहॉप तमिझा अदी एक म्यूजिकल ड्रामा के साथ वापस आ रहे हैं, जो 1980 के दशक और आज के समय के बीच की कहानी है. कहानी पारंपरिक कर्नाटक संगीत और इंडिपेंडेंट गाना और हिप-हॉप कल्चर के बीच टकराव को दिखाती है. फिल्म में केतिका शर्मा, चैत्र जे अचार और राम्या रंगनाथन भी हैं. नूरू कोडी वानाविल ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर कहां देखें: जी 5 कहानी: ससी के डायरेक्शन में बनी इस तमिल रोमांटिक ड्रामा में हरीश कल्याण और सिद्धि इदनानी ने काम किया है. फिल्म में कोवई सरला और थंबी रामैया भी हैं. यह दिवाली वीकेंड पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाली रीजनल रिलीज में से एक है.