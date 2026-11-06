OTT Releases This Weekend: 'जेलर 2' से 'पारिवारिक मनुरंजन' तक, दिवाली वीक में ऑनलाइन देखें ये फिल्में-सीरीज
इस दिवाली को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए आप इन फिल्मों और सीरीज का आनंद ले सकते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद: दिवाली वीकेंड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल और मलयालम के साथ कई नई फिल्में और शोज रिलीज हो रहे हैं. इसमें साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर 2, दुलकर सलमान की एक्शन थ्रिलर 'आई एम गेम', सिद्धार्थ मल्होत्रा की लोक थ्रिलर 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' से लेकर अक्षय कुमार की 'हैवान' तक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनीलिव, जी 5 और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में-सीरीज रिलीज होने जा रही है.
आई एम गेम
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: जियो हॉटस्टार
कहानी: क्रिकेट की दुनिया पर बनी इस मलयालम एक्शन थ्रिलर में दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में हाई-स्टेक सिचुएशन, स्पोर्ट्स और एक्शन को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें कयाडू लोहार, एंटनी वर्गीज और मिस्किन जैसे कलाकार हैं. यह डब वर्जन में भी उपलब्ध होगी.
द वन - फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: प्राइम वीडियो
कहानी: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया इस लोक थ्रिलर में हैं, जो भारतीय लोककथाओं पर आधारित है. सेंट्रल इंडिया में सेट यह फिल्म पुरानी कहानियों, छिपे हुए मंदिरों और जंगल के रहस्यों को दिखाती है, और कहानी में पौराणिक कथाओं और सस्पेंस के एलिमेंट्स लाती है.
मीसाया मुरुक्कू 2
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: सोनीलिव
कहानी: हिपहॉप तमिझा अदी एक म्यूजिकल ड्रामा के साथ वापस आ रहे हैं, जो 1980 के दशक और आज के समय के बीच की कहानी है. कहानी पारंपरिक कर्नाटक संगीत और इंडिपेंडेंट गाना और हिप-हॉप कल्चर के बीच टकराव को दिखाती है. फिल्म में केतिका शर्मा, चैत्र जे अचार और राम्या रंगनाथन भी हैं.
नूरू कोडी वानाविल
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: जी 5
कहानी: ससी के डायरेक्शन में बनी इस तमिल रोमांटिक ड्रामा में हरीश कल्याण और सिद्धि इदनानी ने काम किया है. फिल्म में कोवई सरला और थंबी रामैया भी हैं. यह दिवाली वीकेंड पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाली रीजनल रिलीज में से एक है.
हैवान
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: सोनीलिव
कहानी: अक्षय कुमार और सैफ अली खान प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई इस थ्रिलर में फिर से साथ आ रहे हैं. एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम करने वाला एक नेत्रहीन लिफ्ट ऑपरेटर एक मर्डर का मेन सस्पेक्ट बन जाता है. उसे एक जवान लड़की को एक साइकोटिक कातिल से बचाने की कोशिश करते हुए असली कातिल को ढूंढना होगा.
लास्ट मैन इन टावर
ओटीटी रिलीज की तारीख: 6 नवंबर
कहां देखें: जी 5
कहानी: अरविंद अडिगा के नॉवेल पर आधारित इस ड्रामा में मनोज बाजपेयी मास्टरजी का रोल कर रहे हैं, जो मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं. जब रहने वाले एक अच्छा रीडेवलपमेंट ऑफर मिलने के बाद बिल्डिंग बेचने के बारे में सोचते हैं, तो मास्टरजी अपना घर छोड़ने से मना कर देते हैं. उनके इस फैसले से उनके पड़ोसियों के साथ उनकी अनबन हो जाती है.
जेलर 2
ओटीटी रिलीज की तारीख: 12 नवंबर
कहां देखें: प्राइम वीडियो
कहानी: रजनीकांत स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म जेलर 2 बीते अक्टूबर महीने में रिलीज हुई थी और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. नेल्सन दिलिपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई जेलर का सीक्वल है. पार्ट 2 में रजनीकांत एक बार फिर अपने जेलर अंदाज में नजर आ रहे हैं.
पारिवारिक मनुरंजन
ओटीटी रिलीज की तारीख - 13 नवंबर
कहां देखें- सोनीलिव
कहानी: पंकज त्रिपाठी, अदिति राव हैदरी और ब्रिजेंद्र काला स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म पारिवारिक मनुरंजन इस दिवाली वीक में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है. यह फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक अधेड़ उम्र के कुंवारे इंसान को खूबसूरत नौकरानी मिलती है. पंकज त्रिपाठी ने प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल में नजर आएंगे. उनके किरदार का नाम रंजन दुबे है. जोकि मोस्ट एलिजबल बेचुलर इंसान है. अदिति हेलन हाउस हेल्प के किरदार में होंगी, जो रंजन दुबे की लाइफ में आकर उनकी किस्मत संवार देती है.