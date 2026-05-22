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New OTT Releases This Weekend: 'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा' से 'लेडीज फर्स्ट' तक, चिलचिलाती गर्मी में घर बैठे देखें ये नई फिल्में-सीरीज

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इस हफ्ते कुछ सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्में और सीरीज स्ट्रीम करने वाले हैं. यहां देखें कुछ खास फिल्मों-सीरीज की लिस्ट.

Dhurandhar Raw and Undekha
'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: जैसे ही नया वीकेंड आता है, ओटीटी पर कुछ खास और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्में और सीरीज तैयार हो जाती हैं. चाहे आपका मन कोई जबरदस्त थ्रिलर देखने का हो या आप वीकेंड को किसी रोमांटिक ड्रामा के साथ हल्का-फुल्का रखना चाहते हों, यह हफ्ता हर मूड के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. रणवीर सिंह के 'धुरंधर: रॉ एंड अनकट' वर्शन से लेकर 'लेडीज फर्स्ट' तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म हर तरह के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. इन टॉप स्ट्रीमिंग पर एक नजर डालें.

'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा'
स्ट्रीमिंग डेट: 22 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार

एक्शन पसंद करने वाले लोग 22 मई से नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर 'धुरंधर: रॉ एंड अनदेखा' भी देख सकते हैं. ओटीटी वर्शन में तीन मिनट के एक्स्ट्रा फुटेज के साथ, भारत का अपनी तरह का पहला जासूसी ऑपरेशन. आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल (आर. माधवन) मौत की सजा पाए कैदी जसकिरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) को पाकिस्तान के कराची में कुख्यात रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के 'लियारी गैंग' में 'हमजा अली मजार' बनकर घुसपैठ करने के लिए चुनते हैं. इस हिंदी स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिका में हैं.

'सिस्टम'
स्ट्रीमिंग डेट: 22 मई, 2026
ओटीट प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

'सिस्टम' कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें दो महिलाओं की कहानी दिखाई गई है. कहानी नेहा राजवंश के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक विशेषाधिकार प्राप्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर है और अपने पिता की लॉ फर्म में पार्टनरशिप हासिल करना चाहती है.वहीं, सारिका रावत (ज्योतिका), जो एक कोर्टरूम स्टेनोग्राफर हैं. एक पल आता है, जब ये दोनों हाथ मिलाती हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ने तथा दबे हुए राजों को उजागर करने के लिए एकजुट हो जाती हैं. उनका यह गठबंधन ताकतवर विरोधियों को चुनौती देता है और गहरी जड़ों वाले अन्याय को बेनकाब करता है.

'लेडीज फर्स्ट'
स्ट्रीमिंग डेट: 22 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स, 'लेडीज फर्स्ट' के साथ एक अनोखी कॉमेडी लेकर आ रहा है, जिसका प्रीमियर 22 मई शुरू हो गया है. इस अंग्रेज़ी फिल्म में साशा बैरन कोहेन ने डेमियन का किरदार निभाया है. डेमियन खुद को 'लेडीज मैन' मानता है, लेकिन जब वह एक ऐसी समानांतर दुनिया में पहुंचता है जहां औरतों का राज है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है.

'सतरंगी: बदले का खेल'
स्ट्रीमिंग डेट: 22 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

जय बसंत सिंह की निर्देशित 'सतरंगी' एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी बबलू महतो के इर्द-गिर्द घूमती है. बबलू के पिता, जो एक 'लौंडा नाच' डांसर थे, की हत्या कर दी जाती है. इस सदमे से टूटकर, बबलू बदले की राह पर निकल पड़ता है और एक ताकतवर परिवार से लोहा लेता है. हालांकि, जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि यह सीरीज सिर्फ बदले तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्थाओं पर अपना कब्जा जमाने की बबलू की यात्रा को भी दिखाती है.

'मधुविधु'
स्ट्रीमिंग डेट: 22 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनी लिव

केरल के अदूर के बैकग्राउंड पर बनी 'मधुविधु' एक ऐसे घर की कहानी है जहां सिर्फ मर्द हैं, जहां सबसे बड़ा बेटा एक औरत से प्यार करने लगता है और परिवारों को शादी के लिए मना लेता है. हालांकि, कपल को उम्मीद थी कि यह रोमांस की कहानी के तौर पर शुरू होगी, लेकिन जल्द ही यह कहानी गड़बड़ और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है. घरेलू दबाव और दखलअंदाजी के बोझ तले दबे कपल और परिवार के बीच झगड़े सामने आने लगते हैं.

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