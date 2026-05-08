ETV Bharat / entertainment

New OTT Releases This Weekend: मई के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर फिल्मों-सीरीज की भरमार, यहां लिस्ट में है आपके लिए कुछ खास

मई का दूसरा हफ्ता आ गया है और ओटीटी पर नई फिल्में-सीरीज आपका इंतजार कर रही हैं. यहां कुछ के नाम दिए गए हैं.

We Bury the Dead
फिल्म का पोस्टर (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यहां नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मई के दूसरे हफ्ते में आने वाली नई ओटीटी रिलीज के लिए आपकी पूरी गाइड दी गई है. इस हफ्ते की लाइनअप में हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ खास है. फिर वो चाहे देसी हो या फिर विदेशी ड्रामा. अलग-अलग तरह की और रोमांचक लिस्ट के साथ, इस शुक्रवार को आने वाले नए टाइटल्स की यह चुनी हुई लिस्ट आपकी बिंजिंग की ज़रूरतों को जरूर पूरा करेगी. नीचे स्क्रॉल करें और पूरी लिस्ट देखें.

'डकैत: एक प्रेम कथा'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

अनुराग कश्यप की डकैत एक जबरदस्त बाइलिंगुअल एक्शन-थ्रिलर है, जिसकी कहानी हरिदास (अदिवी सेश) की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, एक भागा हुआ कैदी है और अपनी पुरानी प्रेमिका सरस्वती (मृणाल ठाकुर) के धोखे का बदला लेने निकलता है, जो जाति के आधार पर हुआ है. यह ट्विस्ट से भरी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी. यह फिल्म सिनेमाघरों में लोगों को एंटरटेन करने के बाद ओटीटी पर 8 मई से उपलब्ध है.

'लुख्खे'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

लुख्खे एक नई सीरीज है, जो चंडीगढ़ के अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन के बैकग्राउंड पर आधारित है. यह म्यूजिकल एक्शन-ड्रामा दो उभरते रैपर्स के बीच की ज़बरदस्त दुश्मनी को दिखाता है. 'लुख्खे' से भारतीय रैपर किंग अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं.

'वाझा 2'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

'वाझा 2: बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रोस' एक मलयालम भाषा की 'कमिंग-ऑफ़-एज' कॉमेडी-ड्रामा फ़िल्म है. यह चार दोस्तों — हाशिर, एलन, अजिन और विनायक की कहानी है, जो बड़े होने के दबाव, सामाजिक उम्मीदों और शरारती होने की अपनी खुद की साख के बीच अपना रास्ता बनाते हैं. यह केरल में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे तेज़ी से पार करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है.

'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' एक मलयालम डार्क-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. कृष्णदास मुरली की 2024 की फिल्म का सीक्वल 8 मई को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. अपने हल्के-फुल्के अंदाज वाले पिछले भाग से अलग, यह मलयालम डार्क कॉमेडी-थ्रिलर तेज-तर्रार हास्य और सस्पेंस का एक अनोखा मेल है, जिसमें परिवार के छिपे हुए राज़ रोजमर्रा की ज़िंदगी को उलझा देते हैं.

'नो प्लेस टू बी सिंगल'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

इटैलियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नो प्लेस टू बी सिंगल 8 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्री हो रही है. टस्कन गांव में फिल्माई गई यह फिल्म सिंगल मदर एलिसा और उसकी बचपन की दोस्त मिशेल के बीच के रिश्ते को दर्शाती है. इस बीच पुरानी यादें ताजा होती हैं.

'वी बरी द डेड'
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई

एक रहस्यमयी थ्रिलर 8 मई को नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जिसका नाम है- 'वी बरी द डेड'. यह गहरे राजों और नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है.तनावपूर्ण माहौल और दमदार अभिनय इसे इस वीकेंड की सबसे जबरदस्त इंटरनेशनल फिल्मों में से एक बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

NEW OTT RELEASE
NEW OTT RELEASE THIS WEEKEND
NEW OTT RELEASE THIS WEEK
न्यू ओटीटी रिलीज
NEW OTT RELEASE THIS WEEKEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.