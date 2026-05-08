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New OTT Releases This Weekend: मई के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर फिल्मों-सीरीज की भरमार, यहां लिस्ट में है आपके लिए कुछ खास

फिल्म का पोस्टर ( Poster )

हैदराबाद: यहां नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मई के दूसरे हफ्ते में आने वाली नई ओटीटी रिलीज के लिए आपकी पूरी गाइड दी गई है. इस हफ्ते की लाइनअप में हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ खास है. फिर वो चाहे देसी हो या फिर विदेशी ड्रामा. अलग-अलग तरह की और रोमांचक लिस्ट के साथ, इस शुक्रवार को आने वाले नए टाइटल्स की यह चुनी हुई लिस्ट आपकी बिंजिंग की ज़रूरतों को जरूर पूरा करेगी. नीचे स्क्रॉल करें और पूरी लिस्ट देखें. 'डकैत: एक प्रेम कथा'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई अनुराग कश्यप की डकैत एक जबरदस्त बाइलिंगुअल एक्शन-थ्रिलर है, जिसकी कहानी हरिदास (अदिवी सेश) की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, एक भागा हुआ कैदी है और अपनी पुरानी प्रेमिका सरस्वती (मृणाल ठाकुर) के धोखे का बदला लेने निकलता है, जो जाति के आधार पर हुआ है. यह ट्विस्ट से भरी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी. यह फिल्म सिनेमाघरों में लोगों को एंटरटेन करने के बाद ओटीटी पर 8 मई से उपलब्ध है. 'लुख्खे'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

स्ट्रीमिंग डेट: 8 मई लुख्खे एक नई सीरीज है, जो चंडीगढ़ के अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन के बैकग्राउंड पर आधारित है. यह म्यूजिकल एक्शन-ड्रामा दो उभरते रैपर्स के बीच की ज़बरदस्त दुश्मनी को दिखाता है. 'लुख्खे' से भारतीय रैपर किंग अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं.