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OTT Release This Week: एक तरफ 'धुरंधर 2' तो दूसरी ओर 'कर्तव्य', समर वेकेशन में कूल करेंगी ये फिल्में-सीरीज

'धुरंधर 2'/'कर्तव्य' ( Poster )

हैदराबाद: मई का महीना न सिर्फ मौसम के लिहाज से गर्मी बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सबसे जबरदस्त रिलीज के साथ एंटरटेनमेंट का माहौल भी गरमा रहा है. ओटीटी दिस वीक रिलीज में सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक 'धुरंधर 2: द रिवेंज' आखिरकार इस हफ्ते रिलीज हो रही है. इस वीक ना सिर्फ धुरंधर 2 ओटीटी पर आ रही है, बल्कि सैफ अली खान की कर्तव्य भी इसी वीक ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. दिल दहला देने वाले थ्रिलर से लेकर हल्के-फुल्के ड्रामा तक, इस हफ्ते दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा खजाना परोसा जा रहा है. यह रोमांचक लाइनअप आपके पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जहां हर मूड के लिए कुछ न कुछ है. इसलिए, हमने उन फिल्मों और सीरीज़ की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें दर्शक देख रहे हैं. 'धुरंधर 2' स्ट्रीमिंग डेट: 15 मई, 2026

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' अपने दूसरे पार्ट के साथ इस साल सिनेमाघरों में उतरी. इसमें जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत) एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर हमजा अली मजारी का रूप धरकर, कराची के आपराधिक गिरोहों में घुसपैठ करता है. इस बार, वह 26/11 के हमलों का बदला और आतंकवाद के लिए होने वाली फ़ंडिंग का सामना करता है. फिल्म के सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन और जबरदस्त ड्रामा से भरे हुए हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन अहम भूमिका में हैं. 'कर्तव्य' स्ट्रीमिंग डेट: 15 मई, 2026

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

सैफ अली खान इस डार्क एक्शन थ्रिलर में पवन मलिक की भूमिका निभा रहे हैं, जो झमली थाने के एसएचओ हैं. वह कर्तव्य और व्यक्तिगत परेशानियों के बीच फंसे हुए हैं. जैसे-जैसे अपराध और दबाव बढ़ते हैं, मलिक की दुनिया और भी खतरनाक होती जाती है. यह दमदार ड्रामा पुलिस व्यवस्था में जिम्मेदारी, नैतिकता और अस्तित्व के संघर्ष को गहराई से दर्शाता है, जिसमें दमदार अभिनय और तनावपूर्ण कहानी कहने का अंदाज देखने को मिलता है.