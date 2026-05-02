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New Oscars Rules: ऑस्कर ने जारी किए नए नियम, 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' में किया बदलाव, मानव कॉपीराइट रहा अहम मुद्दा

हैदराबाद: एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 99वें एकेडमी अवार्ड्स समारोह के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो 2027 में आयोजित होने वाला है. इन नियमों में कई बड़े बदलाव शामिल हैं. इन बदलावों में से कुछ सबसे अहम बदलाव 'बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फिल्म' कैटेगरी पर असर डालेंगे, जिसे लंबे समय से ऑस्कर के सबसे ज्यादा विवादित हिस्सों में से एक माना जाता रहा है.

शुक्रवार को, एकेडमी ने अपने नियमों में अहम बदलावों का एलान किया, जिसमें एक्टर्स को एक ही कैटेगरी में कई नॉमिनेशन मिलने की अनुमति देना भी शामिल है. इसके अलावा, एकेडमी द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत, अब कोई भी देश 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए दो फिल्में भेज सकता है.