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New Oscars Rules: ऑस्कर ने जारी किए नए नियम, 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' में किया बदलाव, मानव कॉपीराइट रहा अहम मुद्दा

एकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 99वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए पुरस्कार संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है. एक नजर डालें नए नियमों पर...

Oscars
ऑस्कर (Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 1:26 PM IST

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हैदराबाद: एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 99वें एकेडमी अवार्ड्स समारोह के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो 2027 में आयोजित होने वाला है. इन नियमों में कई बड़े बदलाव शामिल हैं. इन बदलावों में से कुछ सबसे अहम बदलाव 'बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फिल्म' कैटेगरी पर असर डालेंगे, जिसे लंबे समय से ऑस्कर के सबसे ज्यादा विवादित हिस्सों में से एक माना जाता रहा है.

शुक्रवार को, एकेडमी ने अपने नियमों में अहम बदलावों का एलान किया, जिसमें एक्टर्स को एक ही कैटेगरी में कई नॉमिनेशन मिलने की अनुमति देना भी शामिल है. इसके अलावा, एकेडमी द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत, अब कोई भी देश 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए दो फिल्में भेज सकता है.

14 मार्च, 2027 को होने वाले 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स से पहले मंजूर किए गए ये बदलाव, एक्टिंग और राइटिंग से लेकर इंटरनेशनल फिल्मों तक कई कैटेगरीज को प्रभावित करते हैं. नीचे ऑस्कर के नए नियम दिए गए हैं, जो एकेडमी के मुताबिक हैं:

  • एक्टिंग कैटेगरी में, एक्टर्स को एक ही कैटेगरी में कई परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, बशर्ते वे परफॉर्मेंस टॉप 5 वोटों में शामिल हो. यह नियम दूसरे अवॉर्ड कैटेगरी में मिलने वाली उपलब्धियों के हिसाब से ही है.
  • इसके अलावा, एक्टिंग कैटेगरी में, सिर्फ उन्हीं किरदारों को योग्य माना जाएगा जिनका जिक्र फिल्म की लीगल बिलिंग में है और जिन्हें साफ तौर पर इंसानों ने अपनी मर्जी से निभाया है, ना कि किसी एआई का इस्तेमाल किया गया हो.
  • कास्टिंग कैटेगरी में, दिए जाने वाले स्टैचू की संख्या दो से बढ़कर ज्यादा से ज्यादा तीन हो जाएगी.
  • सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में, शुरुआती वोटिंग राउंड से 10-20 फिल्मों के बजाय 20 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट बनेगी.
  • गवर्नर्स अवॉर्ड्स पाने वालों के लिए, किसी दिए गए अवॉर्ड्स साल में कम से कम तीन डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए.
  • जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी योग्यता (नियम दो) के तहत, एकेडमी के पास इस्तेमाल के तरीके और इंसानी लेखन के बारे में ज्यादा जानकारी मांगने का अधिकार रखती है.
  • इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, अब किसी फिल्म को विचार को पेश करने के दो तरीके होंगे. किसी देश या इलाके द्वारा एकेडमी से मंजूर सिलेक्शन कमेटियों के जरिए फिल्म को ऑफिशियल सिलेक्शन के तौर पर सबमिट करने के अलावा, अब कोई भी नॉन-इंग्लिश फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवॉर्ड क्वालिफाइंग फेस्टिवल लिस्ट में बताए गए किसी इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल में कोई क्वालिफाइंग अवॉर्ड जीतकर भी विचार के लिए सबमिट की जा सकती है. 99वें ऑस्कर के लिए क्वालिफ़ाइंग फ़ेस्टिवल हैं: बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन बेयर), बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (बुसान अवॉर्ड - बेस्ट फिल्म अवॉर्ड), कान्स फिल्म फेस्टिवल (पाल्म डी'ओर), सनडांस फिल्म फेस्टिवल (वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज), टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (प्लेटफॉर्म अवॉर्ड) और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (गोल्डन लायन).
  • इसके अलावा, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, नॉमिनी के तौर पर देश या इलाके के बजाय फिल्म का नाम आएगा, और अवॉर्ड फिल्म की क्रिएटिव टीम की तरफ से डायरेक्टर लेंगे. स्टैचू की पट्टिका पर डायरेक्टर का नाम फिल्म के टाइटल के बाद और, अगर लागू हो, तो देश या इलाके के नाम के बाद लिखा जाएगा.
  • 'विजुअल इफेक्ट्स' कैटेगरी में, फाइनल राउंड में वोट देने के लिए एलिजिबल होने के लिए, एकेडमी के सभी सदस्यों को 'विजुअल इफेक्ट्स बेक-ऑफ' से तीन मिनट की 'बिफोर एंड आफ्टर' रील्स देखना जरूरी है.
  • 'राइटिंग' कैटेगरी में, नियम यह तय करते हैं कि स्क्रीनप्ले इंसानों द्वारा लिखे गए होने चाहिए, तभी वे एलिजिबल माने जाएंगे.
  • मेकअप और हेयरस्टाइलिंग कैटेगरी में, मेकअप आर्टिस्ट और हेयरस्टाइलिस्ट ब्रांच के सदस्यों को शुरुआती राउंड में वोट देने के योग्य होने के लिए, ब्रांच की दो आखिरी मीटिंग (राउंडटेबल) में से कम से कम एक में शामिल होना जरूरी है.
  • 'ओरिजिनल सॉन्ग' कैटेगरी में, नियमों में यह साफ किया गया है कि कोई गाना कब एलिजिबल माना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह फिल्म के 'एंड क्रेडिट्स' में कहां आता है. अगर कोई गाना 'एंड क्रेडिट्स' शुरू होने के बाद, सबसे पहले आने वाले नए म्यूजिक के तौर पर सबमिट किया जाता है, तो वीडियो क्लिप में क्रेडिट्स शुरू होने से ठीक पहले के 15 सेकंड का फिल्म का हिस्सा भी शामिल होना चाहिए.

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