मां बनने के 2 बाद इतनी फिट दिखीं परिणीति चोपड़ा, चौंका देगा एक्ट्रेस का पोस्टपार्टम लुक, लेकिन हुई ये 'दिक्कत'

परिणीति चोपड़ा ने अक्टूबर में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था और अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी को भी चौंका सकता है.

New mommy Parineeti Chopra Transformation
परिणीति चोपड़ा पोस्टपार्टम लुक (IANS)
हैदराबाद: परिणीति चोपड़ा ने बीते अक्टूबर महीने में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था. परिणीति ने बीती 19 अक्टूबर को बेटे के रूप में अपनी पहली संतान को जन्मा था. परिणीति ने अपने पति राघव चड्ढा संग इस गुडन्यूज को अपने फैंस संग शेयर किया था. इस गुडन्यूज के बाद कपल को बधाइयों का तांता लग गया था. हाल ही में जब परिणीति और राघव का बेटा एक महीने का हुआ, तो कपल ने उसकी खूबसूरत झलक दिखलाई थी. अब उनके बेटे दो महीने के हो गए हैं. ऐसे में आज 20 दिसंबर को परिणीति ने अपनी पोस्टपार्टम लुक की पहली झलक दिखलाई है. परिणीति का यह पोस्टपार्टम लुक देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे.

मां बनने के बाद स्लिम फिट हुई एक्ट्रेस

परिणीति चोपड़ा ने आज 20 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में परिणीति चोपड़ा ने व्हाइट टॉप पर ब्लू डेनिम पहनी हुई है. परिणीति चोपड़ा इस वीडियो में बेहद स्लिम फिट दिख रही हैं. यह एक्ट्रेस का पोस्टपार्टम ट्रांसफॉर्मेशन लुक है. परिणीति चोपड़ा को मां बने अभी दो महीने ही हुए हैं और उन्होंने इतने कम समय में खुद इतना फिट कैसे कर लिया है, इसका राज भी परिणीति बहुत जल्द बता देंगी. इस वीडियो को शेयर कर परिणीति ने लिखा है, 'आज मैंने अपना सामान अरेंज करने के लिए समय निकाला, लेकिन ध्यान भटक गया और कुछ भी नहीं कर पाई, इसका मतलब है कि पोस्टपार्टम स्त्री रोग के लक्षण नजर दिख रहे हैं'.

फैंस कर रहे एक्ट्रेस की तारीफ

अब परिणीति चोपड़ा के पोस्टपार्टम लुक पर फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने लिखा है, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो'. एक यूजर ने लिखा है, यू लुकिंग लाइक आ वाओ'. दूसरे यूजर ने लिखा है, आपके चेहरे पर बहुत ग्लो है'. कई यूजर्स ने परिणीति चोपड़ा के पोस्टपार्टम लुक को बहुत क्यूट बता रहे हैं. बता दें, हाल ही में परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव के साथ वर्ल्ड चैंपियन महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत से मिली और उनके साथ सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं.

