न्यू मॉम परिणीति चोपड़ा को बर्थडे पर पति से मिला प्यार, राघव चड्ढा ने बेबी बंप किस करते हुए शेयर की तस्वीरें

हैदराबाद: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में अपने पहले बच्चे की मां बनी हैं. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर दिवाली के मौके पर एक बेटे ने जन्म लिया है, जिससे चड्ढा और चोपड़ा फैमिली में दिवाली पर डबल सेलिब्रेशन हुआ. आज 22 अक्टूबर को परिणीति चोपड़ा अपना 22 अक्टूबर को अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं.इस मौके पर एक्ट्रेस को उनके फैंस, फ्रैंड्स और फैमिली का सुबह से ही बधाइयों को तांता लगा हुआ है. अब परिणीति के लिए जो सबसे खूबसूरत और बेस्ट बर्थडे विशेज आया है, वो है उनका राजनेता पति राघव चड्ढा का. राघव ने स्टार वाइफ परिणीति को उनके जन्मदिन पर इतने खूबसूरत अंदाज में विश किया है कि उनके फैंस के चेहरे खिल उठे हैं.

राघव ने पत्नी परिणीति को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेटरनिटी फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें वह अपनी पत्नी के बेबी बंप पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में राघव कभी परिणिती के बेबी बंप को चूम रहे हैं तो कभी खिल-खिलाकर हंसते दिख रहे हैं. राघव ने पत्नी परिणीति चोपड़ा को जन्मदिन विश करते हुए लिखा है, सबसे नई और सबसे बेस्ट मम्मी को जन्मदिन की बधाई'. इन खूबसूरत तस्वीरों की बात करें तो इसमें राघव चड्ढा पहली तस्वीर ऑरेंज कलर सूट में खड़ी परिणीति के बेबी बंप को चूमते नजर आ रहे हैं.