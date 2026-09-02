Nepal Floods: 'टूटे घर, बिखरे परिवार', 'मसीहा' बन राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बोले- मैं हरेक के साथ खड़ा हूं
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस बार नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर पहुंचे हैं. उन्होंने वहां पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अभी नेपाल में हैं. वहां, वे अपनी टीम के साथ अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने 2 सितंबर को नेपाल के त्रिशूली इलाके का दौरा किया, जो नेपाल में आई भयानक बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है.
एक्टर ने आज, 2 सितंबर को इंस्टाग्राम पर बाढ़ से प्रभावित इलाके की तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. सोनू सूद उस इलाके में पहुंचे, जहां एक घर बाढ़ में भी नहीं ढहा. राहत की बात थी कि उस घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं.
तस्वीरों की सीरीज में सोनू सूद को बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए देखा जा सकता है. एक तस्वीर में वह स्थानीय लोगों के साथ नजर आ रहे हैं. जबकि तस्वीर में वह लोगों के लिए खाना परोसते दिख रहे हैं. वहीं, एक तस्वीर में वह राहत सामग्री के साथ दिखाई दे रहे हैं.
इन तस्वीरों को साझा करते हुए सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा है, 'आज मैं त्रिशूली नदी के किनारे खड़ा हूं, जहां बाढ़ ने ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. टूटे हुए घर, बिखरे हुए परिवार और हमेशा के लिए बदल गई जिंदगी. नेपाल अकेला नहीं है. मैं वहां के लोगों के साथ खड़ा हूं और उम्मीद जगाने, घरों को फिर से बनाने और परिवारों को नई शुरुआत करने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा.'
इस पोस्ट से पहले भी सोनू सूद ने एक और पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वे नेपाल के बच्चों के साथ नजर आ रहे थे. कई तस्वीरों में वह स्थानीय लोगों के साथ भी दिखें. इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'उन्होंने अपने घर, अपने परिवार और अपना बचपन खो दिया. लेकिन हम सब मिलकर उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे. नेपाल, तुम अकेले नहीं हो.'
सोनू सूद ने एएनआई से बातचीत में नेपाल के लोगों की मदद करने के बारे में बात की, ताकि वे फिर से अपना घर बसा सकें. उन्होंने भारत सरकार के शानदार काम की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि वे नेपाल की मदद कर रहे हैं.
#WATCH | Nepal: Bollywood actor Sonu Sood visits Trishuli Bazar, one of the most affected towns due to the flash floods.— ANI (@ANI) September 2, 2026
He arrived in Kathmandu yesterday to distribute relief materials to Nepali flood victims. pic.twitter.com/1POLhtObyI
एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें यह मदद भेजते रहना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है. जब मैं वहां जाकर उन परिवारों से मिलता हूं, तो मुझे पता चलता है कि यह समस्या कुछ हफ्तों या महीनों में हल नहीं होने वाली है. यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें लगातार मदद भेजते रहना होगा. मुझे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उन्हें उनकी सामान्य जिंदगी में वापस ला सकते हैं.'
STORY | Nepal flash flood death toll rises to 1,127: Police— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
The death toll from Nepal's devastating flash floods rose to 1,127 on Wednesday as rescuers are racing to find thousands still missing a week after the Himalayan disaster, police said.
(Story by Shirish Pradhan/PTI)… pic.twitter.com/V0XGn8VWRg
पीटीआई के मुताबिक, नेपाल पुलिस ने बताया, 'नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,127 हुई.' पुलिस ने बताया कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक हफ्ते बाद भी हजारों लोग लापता हैं और बचावकर्मी उन्हें खोजने की कोशिश में जुटे हैं.