Nepal Flood: पड़ोसी देश में आई विनाशकारी बाढ़ से पसीजा सेलेब्स का दिल, सोनू सूद समेत इन स्टार्स ने की प्रार्थना
नेपाल के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं. ऐसे में बॉलीवुड सितारे एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 2:37 PM IST
हैदराबाद: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं या लापता हैं. इस प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कई बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सेलेब्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद नेपाल में जन्मी अभिनेत्री मनीषा कोइराला और अमेरिका स्थित फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने लोगों से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया और समर्थन और राहत प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.
सोनू सूद ने संकट से प्रभावित लोगों को अपना समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा, 'नेपाल, आप अकेले नहीं हैं. हम आपके पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भोजन, आश्रय और ताकत के साथ आ रहे हैं.
नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने भी इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक्ट्रेस ने एक पोस्ट साझा कर लोगों से नेपाल और आपदा से प्रभावित लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में रखने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा, 'नेपाल के लिए प्रार्थना करें'
रामायण फेम अरुण गोविल ने भी लिखा, 'सभी प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना. नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बहुत दुखी हूं. दिल दहला देने वाले दृश्य अनगिनत परिवारों के सामने आने वाली भारी चुनौतियों को दर्शाते हैं. प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा, शक्ति और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं.'
प्रबल गुरुंग ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'नेपाल-तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ से दिल टूट गया. क्षति अकल्पनीय है. जिंदगियां लील गईं, परिवार प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं, समुदाय बह गए. उन सभी के लिए प्रार्थना करना जो दुखी हैं या विस्थापित हैं, और उन साहसी बचावकर्मियों के लिए जो असंभव परिस्थितियों में अथक परिश्रम कर रहे हैं. हर किसी को अपने दिल में प्रभावित करना.'
सेलेब्स का ये पोस्ट तब आया जब बचाव दल ने नेपाल-चीन सीमा के पास के इलाकों में बाढ़ के बाद लापता लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी रखे. इस आपदा से सड़कों, पुलों, गांवों और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है.
नेपाल दूतावास के सूत्रों के मुताबिक, अब तक 175 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों समेत कई लोग लापता हैं. 28 देशों के लगभग 476 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है, हालांकि आंकड़ों की अभी भी पुष्टि की जा रही है.