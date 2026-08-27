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Nepal Flood: पड़ोसी देश में आई विनाशकारी बाढ़ से पसीजा सेलेब्स का दिल, सोनू सूद समेत इन स्टार्स ने की प्रार्थना

सोनू सूद, मनीषा कोइराला ( IANS )

हैदराबाद: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं या लापता हैं. इस प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कई बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सेलेब्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद नेपाल में जन्मी अभिनेत्री मनीषा कोइराला और अमेरिका स्थित फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने लोगों से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया और समर्थन और राहत प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. सोनू सूद ने संकट से प्रभावित लोगों को अपना समर्थन देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा, 'नेपाल, आप अकेले नहीं हैं. हम आपके पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भोजन, आश्रय और ताकत के साथ आ रहे हैं. नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने भी इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक्ट्रेस ने एक पोस्ट साझा कर लोगों से नेपाल और आपदा से प्रभावित लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में रखने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा, 'नेपाल के लिए प्रार्थना करें'