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Nayyi Navelli Trailer: डायन या देवी? परफेक्ट बहू का गृह प्रवेश, फिर मचा बवाल, रावण का वध करने के लिए यामी गौतम ने उठाया धनुष-बाण

हैदराबाद: नेशनल फिल्म अवॉर्ड की विजेता यामी गौतम एक बार फिर लोगों को एंटरटेन करने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही हैं. वह डायरेक्टर बालाजी मोहन की फिल्म 'नई नवेली' में एक नए अवतार में नजर आने वाली है. यह फिल्म दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. थिएट्रीकल रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म का धांसू ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसे देख फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.

इसमें अवस्थी परिवार से परिचय कराया गया है. परिवार में नई बहू मोहिनी के आने के साथ ही, जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े होने लगते हैं. 'नई नवेली' में रावण का भी सीन दिखाया गया है, जिसका अंत करने के लिए यामी को धनुष उठाते हुए दिखाया गया है.

30 सितंबर को मेकर्स ने 'नई नवेली' का दमदार ट्रेलर लॉन्च किया. इसे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'देवियों और सज्जनों, याद है ना क्या कहा था? बड़ा सोचो'. यह ट्रेलर 3 मिनट 2 सेकंड का है.

'नई नवेली' का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत एक वॉयज ओवर से होता है, जिसमें बंटू से पूछा जाता है कि बात क्या है, जिसके बाद बंटू खुलासा करता है कि भाभी डायन है. फिर यामी गौतम की एंट्री होती है. वह 'मोहिनी' बहू के रूप में अवस्थी परिवार के घर में गृह प्रवेश करती है. तभी बंटू मोहिनी को आलते में पांव रखने के लिए कहता है, ताकि लोगों को वो बता सके कि भाभी डायन है. तभी मोहिनी बेहोश होने का नाटक करने लगती है.

इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अवस्थी परिवार में मोहिनी के आने से काया पलट हो जाता है. मोहिनी घर की बुजुर्ग का पैर छूती है, जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला का पैर ठीक हो जाता है. यह जानकर पूरा परिवार खुश हो जाता है. फिर मोहिनी को एक परफेक्ट बहू के तौर पर दिखाया जाता है. वहीं बंटू अपनी भाभी को वेनकाब करने की कोशिश भी करता है.

फिर मोहिनी अवस्थी परिवार को अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देख पूरा परिवार डर जाता है. इसके बाद एक दानव के रूप में रावण को दिखाया जाता है. दशहरा का सीन आता है और रावण मोहिनी को चुनौती देता है कि वह उससे उसका दशहरा छीन लेगा और फिर पूरे संसार पर होगा रावण राज. ट्रेलर के आखिरी में राणव और मोहिनी का युद्ध दिखाया जाता है. इस बीच मोहिनी रावण को खत्म करने के लिए धनुष-बाण उठा लेती है.

'नई नवेली' के बारे में

मेरठ पर आधारित 'नई नवेली' कहानी अवस्थी परिवार की है, जो मोहिनी का अपनी नई बहू के तौर पर स्वागत करते हैं.एक आम पारिवारिक कहानी के तौर पर शुरू होने वाली यह कहानी जल्द ही कुछ बहुत बड़ी चीज में बदल जाती है.

'नई नवेली' बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा द्वारा लिखित है. अद्दीनाथ एम कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पचोरी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया है, और संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार का है. 'नई नवेली' दशहरे से ठीक पहले 16 अक्टूबर 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.