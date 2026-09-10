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Nayyi Navelli Teaser: 'डायन' बनीं यामी गौतम, लाल जोड़े में मचाया आतंक, टीजर देख बोले यूजर्स- ये फिल्म तो हिट है

नई नवेली टीजर ( Film Poster )