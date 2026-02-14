ETV Bharat / entertainment

'मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं...', वैलेंटाइन डे पर रोमांटिक हुईं नयनतारा, पति पर लुटाया खूब प्यार, देखें कपल की कॉजी तस्वीरें

खूबसूरत साउथ हसीना नयनतारा की पति विग्नेश संग आईं रोमांटिक तस्वीरें आपको प्यार के एहसास में डुबा देंगी.

Nayanthara goes romantic with husband Vignesh shivan
वैलेंटाइन डे पर रोमांटिक हुईं नयनतारा (Documentary Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 14, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: इंडियन सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस नयनतारा आज 14 फरवरी को अपने पति विग्नेश शिवान संग वैलेंटाइन डे मना रही हैं. इस मौके पर जवान एक्ट्रेस ने पति संग खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह अपने पति की आंखों में आंखे डाले उन्हें प्यार का एहसास करा रही हैं. इन तस्वीरों के साथ नयनतारा ने शब्दों में पति के लिए खूब प्यार भी लुटाया है. साथ ही उनके जीवनसाथी होने का गर्व भी महसूस किया है. नयनतारा और विग्नेश की ये कॉजी तस्वीरें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी हैं.

नयनतारा ने पति के लिए दिल से निकले शब्द

नयनतारा ने आज वैलेंटाइन डे के मौके पर पति संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'कुछ आत्माएं हमारी नियति में लिखी होती हैं, उनसे मिलने से बहुत पहले, मेरे लिए तुम वही आत्मा हो, मेरी उयीर. आप मेरी सबसे बड़ी नियामत हैं, मेरी अम्मा की दुआएं मेरे दिल तक पहुंचती हैं. आपके साथ दस साल हो गए. फिर भी जब आप दूर होती हैं, तो मुझे आपकी याद आती है. चाहे एक दिन के लिए ही क्यों न हो...आप मेरी शांत शक्ति हैं, मेरा सहारा हैं, मेरा साक्षात घर हैं.

नयनतारा ने आगे लिखा है, 'ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य से मेरे जीवन में भेजा, ताकि आप मुझे प्रेम, धैर्य, विश्वास और कृपा सिखा सकें. आपसे मैंने सीखा कि सच्चा प्रेम कोमल, स्थिर और साहसी होता है. हर मौसम में मुझसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, जब मैं लड़खड़ाती हूं तो मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद, जब दुनिया बोझिल लगती है तो मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद. मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूं'.

मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं, मैं तुम्हें चुनती हूं...हर दिन. हम हमेशा इस जीवन में हाथ में हाथ डालकर चलें, हर सुख-दुख में, साथ बढ़ते हुए, एक-दूसरे को चुनते हुए, और हर दिन हमारा प्यार और गहरा होता जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेरे साथी, वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं'.

नयनतारा ने पति के साथ जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें दोनों को एक-दूजे के करीब आंखों में आंखें डाले देखा जा रहा है. दोनों कैजुअल लुक में बेहद रोमांटिक दिख रहे हैं. नयनतारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' में चिरंजीवी के अपोजिट दिख रही हैं. चिरंजीवी और नयनतारा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है.

