ETV Bharat / entertainment

नयनतारा को बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, देखें तस्वीरें

जवान की एक्ट्रेस नयनतारा को उनके पति ने इतनी महंगी कार दी है कि देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

Nayanthara
41वें बर्थडे नयनतारा को पति से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा को उनके बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से बहुत बड़ा तोहफा मिला है. बीती 18 नवंबर को जवान की एक्ट्रेस नयनतारा ने अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस मौके पर एक्ट्रेस का नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म से फर्स्ट लुक भी जारी हुआ था. इस बीच एक्ट्रेस ने अपने उस खास तोहफे की झलक अपने फैंस दिखाई जो उन्हें उनके फिल्म डायरेक्टर पति विग्नेशन शिवान ने दिया है. विग्नेश ने नयनतारा को रोल्स रॉयस ब्लैक बैज स्पैक्ट्र दी है, जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे.

पति से मिली चमचमाती कार

विग्नेश ने बीती रात अपनी पत्नी नयनतारा को यह तोहफा दिया है और सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में विग्नेश ने लिखा है, येन्नम पोल वझाकी, हैप्पी बर्थडे मेरी नयनतारा, आपको सच्चा, पागलपन, गहराई से प्यार करता हूं, आपके उईर और उलग की ओर और दिल भर आया है और प्यार से भरे जीवन के साथ, वर्ल्ड और सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमेशा सबसे अच्छे पल दिए हैं जो केवल शानदार प्रेम, अटूट सकारात्मकता और प्योरिटी से भरे हैं'. विग्नेश ने कार के साथ अपनी हैप्पी फैमिली की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें नयनतारा और उनके जुड़वां बच्चे नजर आ रहे हैं.

नयनतारा खूबसूरत कैजुअल और विग्नेश को कूल लुक में देखा जा रहा है. इस पोस्ट पर नयनतारा ने रिएक्ट करते हुए हैप्पी, इमोशनल, रेड हार्ट, शुक्रिया अदा और नजर ना लगे जैसे ईमोजी शेयर किए है. विग्नेश के इस पोस्ट को 4 लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक किया है और कई एक्टर्स ने भी इस पर लाइक का बटन दबाया है.

नयनतारा की अपकमिंग फिल्में

बता दें, नयनतारा को मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म टेस्ट में देखा गया था, जिसमें उनके साथ आर माधवन और सिद्धार्थ अहम रोल में दिखे थे. नयनतारा की अपकमिंग फिल्मों डियर स्टूडेंट, माना शंकरा वरा प्रसाद गारु, यश की टॉक्सिक, मनेनगटी सिंस 1960, पैट्रियॉट, मुकुथी अम्मान 2, हाय और राकिए में देखा जाएंगा.

ये भी पढ़ें:

बर्थडे पर 'NBK 111' से नयनतारा का फर्स्ट लुक जारी, 7 साल बाद नंदमुरी बालकृष्ण संग फिर से नजर आएंगी साउथ की सुपरस्टार लेडी

TAGGED:

NAYANTHARA
ROLLS ROYCE SPECTRE NAYANTHARA
NAYANTHARA NEWS IN HINDI
नयनतारा
NAYANTHARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.