नयनतारा को बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, देखें तस्वीरें

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा को उनके बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से बहुत बड़ा तोहफा मिला है. बीती 18 नवंबर को जवान की एक्ट्रेस नयनतारा ने अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस मौके पर एक्ट्रेस का नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म से फर्स्ट लुक भी जारी हुआ था. इस बीच एक्ट्रेस ने अपने उस खास तोहफे की झलक अपने फैंस दिखाई जो उन्हें उनके फिल्म डायरेक्टर पति विग्नेशन शिवान ने दिया है. विग्नेश ने नयनतारा को रोल्स रॉयस ब्लैक बैज स्पैक्ट्र दी है, जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे.

पति से मिली चमचमाती कार

विग्नेश ने बीती रात अपनी पत्नी नयनतारा को यह तोहफा दिया है और सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में विग्नेश ने लिखा है, येन्नम पोल वझाकी, हैप्पी बर्थडे मेरी नयनतारा, आपको सच्चा, पागलपन, गहराई से प्यार करता हूं, आपके उईर और उलग की ओर और दिल भर आया है और प्यार से भरे जीवन के साथ, वर्ल्ड और सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमेशा सबसे अच्छे पल दिए हैं जो केवल शानदार प्रेम, अटूट सकारात्मकता और प्योरिटी से भरे हैं'. विग्नेश ने कार के साथ अपनी हैप्पी फैमिली की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें नयनतारा और उनके जुड़वां बच्चे नजर आ रहे हैं.