बर्थडे पर 'NBK 111' से नयनतारा का फर्स्ट लुक जारी, 7 साल बाद नंदमुरी बालकृष्ण संग फिर से नजर आएंगी साउथ की सुपरस्टार लेडी

नयनतारा ( Poster )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा का आज (18 नवंबर) 41वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर हर तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी कड़ी में गोपीचंद मालिनेनी की निर्देशित और नंदमुरी बालकृष्ण अभिनीत आगामी फिल्म 'एनबीके 111' से उनका फर्स्ट लुक जारी किया गया है. इसके साथ ही मेकर्स ने उनके किरदार से पर्दा हटाया है. 18 नवंबर को, नयनतारा के जन्मदिन के अवसर पर, फिल्म मेकर्स 'एनबीके 111' एक आधिकारिक मोशन पोस्टर जारी किया है. एक्ट्रेस को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'वह आ रही हैं. एनबीके111 के क्षेत्र की एकमात्र रानी नयनतारा गारु का स्वागत हैं. हमारी कहानी में उनकी शक्ति और भव्यता का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं. जल्द ही सेट पर आपसे मुलाकात होगी. जनता के देवता नंदामुरी बालकृष्ण वेंकटस्किलारु.'