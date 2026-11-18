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बर्थडे: साउथ सिनेमा में 23 साल से हिट है ये एक्ट्रेस, 2 दशक बाद किया धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू, सबकुछ छूटा पीछे, फिर कैसे बनी लेडी सुपरस्टार?, जानें

हैदराबाद: सिनेमा में एक्ट्रेस का करियर छोटा होता है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस और चली गईं. बहुत कम एक्ट्रेस हैं, जिनका करियर फिल्मों में लंबा रहा हो. बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो बीते दो दशक से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही है. इस एक्ट्रेस ने 23 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. वहीं, दो दशक बाद इसने बॉलीवुड डेब्यू किया. इस स्टार एक्ट्रेस की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ने 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. आज यह एक्ट्रेस दो बच्चों की मां हैं और आज भी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल करती है. कभी इस एक्ट्रेस की शादी इंडियन 'माइकल जैक्सन' से होने वाली थी. आज इस एक्ट्रेस का 42वां बर्थडे है और इस एक्ट्रेस का नाम है डायना मरियम कुरियन.

डायना मरियम कुरियन के नाम से इस एक्ट्रेस को बहुत कम लोग जानते हैं. दरअसल, यहां बात कर रहे हैं लेडी सुपरस्टार नयनतारा की. 18 नवंबर 1984 को कर्नाटक में जन्मीं नयनतारा ने साल 2003 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. तब से लेकर आज तक एक्ट्रेस ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. साल 2003 में रिलीज मलयालम फिल्म मनसिनाक्करे से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है. वह तमिल फिल्म गजनी की लीड एक्ट्रेस थीं.

सुपरहिट बॉलीवुड डेब्यू

नयनतारा ने 20 साल बाद बॉलीवुड डेब्यू किया था. साउथ फिल्मों के सुपरहिट डायरेक्टर एटली ने उन्हें शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट किया था. साल 2023 में रिलीज हुई जवान ने वर्ल्डवाइड 1160 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. नयनतारा का बॉलीवुड डेब्यू बहुत ही धमाकेदार रहा.अब वह सलमान खान के साथ फिल्म SVC63 से धमाका करने के लिए तैयार हैं. सलमान खान के साथ भी उनकी यह पहली फिल्म है.

अफेयर, शादी और बच्चे

नयनतारा का नाम इंडियन माइकल जैक्सन प्रभुदेवा के साथ जुड़ा था. दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म 'विल्लू' (2008) के दौरान बढ़ी थीं. नयनतारा ने प्रभुदेवा से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार हो गई थीं, लेकिन प्रभुदेवा पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी रामलता ने इसका विरोध किया और कोर्ट में याचिका दायर की. प्रभुदेवा ने नयनतारा के सामने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की भी शर्त रखी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने मना कर दिया.

साल 2011 में प्रभुदेवा ने पत्नी को तलाक दिया और नयनतारा से ब्रेकअप कर लिया. इसके बाद नयनतारा का नाम फिल्म डायरेक्टर विग्नेशन शिवान संग जुड़ा. दोनों की पहली मुलाकात साल 2015 में तमिल फिल्म 'नानम राउडी धान' के सेट पर हुई थी. इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया. साल 2022 में दोनों ने शादी रचा ली. नयनतारा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. आज एक्ट्रेस अपने परिवार और करियर दोनों को बखूबी संभाल रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो आज एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं. उनके पास 100 करोड़ का घर और खुद का प्राइवेट जेट भी है.

एक्ट्रेस की Must Watch फिल्में

गजनी

राजा रानी,