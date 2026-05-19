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नवाजुद्दीन सिद्दीकी बर्थडे: एक्टिंग के 'नवाबजादे' के इन 10 रोल को देख लिया तो भूल जाएंगे बड़े-बड़े स्टार्स, तुरंत ठोकेंगे सलाम

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बर्थडे ( POSTER )

हैदराबाद: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सालों के दौरान अपनी शानदार अदाकारी से इंडियन सिनेमा में एक अलग ही पहचान बनाई है. अपनी बेहतरीन वर्सेटिलिटी, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की कला के लिए पहचाने जाने वाले नवाज ने हमेशा साबित किया है कि असली एक्टिंग क्या होती है. आज 19 मई को उनके 52वें जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं उनकी 10 आइकॉनिक परफॉर्मेंस पर, जिन्होंने यह साबित किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज की पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों माने जाते हैं. 1. शिव गजरा | किक सलमान खान की फिल्म किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सनकी और स्टाइलिश विलेन शिव गजरा का किरदार निभाया था. उनकी अलग अंदाज वाली एक्टिंग, दमदार डायलॉग डिलीवरी और बड़े पर्दे पर दिखी खतरनाक एनर्जी ने इस किरदार को बेहद यादगार बना दिया. इस रोल ने साबित किया कि नवाज मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी अलग छाप छोड़ना बखूबी जानते हैं. 2. फैजल खान | गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान के रूप में नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक एक्टिंग में गिनी जाती है. एक साधारण और बेफिक्र लड़के से लेकर बदले की आग में जलते खतरनाक गैंगस्टर तक के सफर को उन्होंने बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा. उनके इस किरदार ने फैजल खान को कल्ट स्टेटस दिला दिया. 3. थामा | थामा फिल्म थामा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार निभाते नजर आए, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से किरदार की गहराई और रहस्य को शानदार तरीके से पेश किया. इस प्रोजेक्ट की फ्रेंचाइजी थामा 2 को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है और फैंस एक बार फिर नवाज की शानदार परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रहे हैं. 4. लियाक मोहम्मद टुंगरेकर | बदलापुर बदलापुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लियाक का किरदार निभाया, जो एक ऐसा अपराधी था जिसकी सोच और हरकतें काफी अलग और अप्रत्याशित थीं. उनकी परफॉर्मेंस ने इस किरदार को सिर्फ एक साधारण विलेन बनने से बचाया और उसमें कई परतें जोड़ दीं, जिसने फिल्म की कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया. 5. दशरथ मांझी | मांझी: द माउंटेन मैन