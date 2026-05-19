नवाजुद्दीन सिद्दीकी बर्थडे: एक्टिंग के 'नवाबजादे' के इन 10 रोल को देख लिया तो भूल जाएंगे बड़े-बड़े स्टार्स, तुरंत ठोकेंगे सलाम
नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड में कई सालों तक छोटे-छोटे और बिना पहचान वाले किरदार कर खुद को एक्टिंग से तराशा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सालों के दौरान अपनी शानदार अदाकारी से इंडियन सिनेमा में एक अलग ही पहचान बनाई है. अपनी बेहतरीन वर्सेटिलिटी, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की कला के लिए पहचाने जाने वाले नवाज ने हमेशा साबित किया है कि असली एक्टिंग क्या होती है. आज 19 मई को उनके 52वें जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं उनकी 10 आइकॉनिक परफॉर्मेंस पर, जिन्होंने यह साबित किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज की पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों माने जाते हैं.
1. शिव गजरा | किक
सलमान खान की फिल्म किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सनकी और स्टाइलिश विलेन शिव गजरा का किरदार निभाया था. उनकी अलग अंदाज वाली एक्टिंग, दमदार डायलॉग डिलीवरी और बड़े पर्दे पर दिखी खतरनाक एनर्जी ने इस किरदार को बेहद यादगार बना दिया. इस रोल ने साबित किया कि नवाज मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी अलग छाप छोड़ना बखूबी जानते हैं.
2. फैजल खान | गैंग्स ऑफ वासेपुर
गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान के रूप में नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक एक्टिंग में गिनी जाती है. एक साधारण और बेफिक्र लड़के से लेकर बदले की आग में जलते खतरनाक गैंगस्टर तक के सफर को उन्होंने बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा. उनके इस किरदार ने फैजल खान को कल्ट स्टेटस दिला दिया.
3. थामा | थामा
फिल्म थामा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार निभाते नजर आए, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से किरदार की गहराई और रहस्य को शानदार तरीके से पेश किया. इस प्रोजेक्ट की फ्रेंचाइजी थामा 2 को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है और फैंस एक बार फिर नवाज की शानदार परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रहे हैं.
4. लियाक मोहम्मद टुंगरेकर | बदलापुर
बदलापुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लियाक का किरदार निभाया, जो एक ऐसा अपराधी था जिसकी सोच और हरकतें काफी अलग और अप्रत्याशित थीं. उनकी परफॉर्मेंस ने इस किरदार को सिर्फ एक साधारण विलेन बनने से बचाया और उसमें कई परतें जोड़ दीं, जिसने फिल्म की कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया.
5. दशरथ मांझी | मांझी: द माउंटेन मैन
मांझी: द माउंटेन मैन में नवाजुद्दीन ने असल जिंदगी के हीरो दशरथ मांझी का किरदार निभाया, जिन्होंने अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था. नवाज ने अपने दमदार अभिनय से संघर्ष, दर्द और सच्चे प्यार की भावना को बेहद ईमानदारी और गहराई के साथ पर्दे पर उतारा.
6. रमन्ना | रमन राघव 2.0
रमन राघव 2.0 में साइको सीरियल किलर रमन्ना के किरदार में नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस बेहद डरावनी और झकझोर देने वाली थी. जिस तरह उन्होंने किरदार की पागलपन भरी मानसिकता को निभाया, उसने इस रोल को उनके सबसे चर्चित और सराहे गए किरदारों में शामिल कर दिया.
7. सआदत हसन मंटो | मंटो
फिल्म मंटो में मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो का किरदार निभाते हुए नवाजुद्दीन ने बेहद सधी हुई और भावनात्मक परफॉर्मेंस दी. उन्होंने मंटो की सोच, बगावती अंदाज और अंदरूनी संघर्ष को इतनी सच्चाई से पेश किया कि यह किरदार दर्शकों के दिलों में बस गया.
8. गणेश गायतोंडे | सेक्रेड गेम्स
सेक्रेड गेम्स में गणेश गायतोंडे के किरदार ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर को एक नई ऊंचाई दी. एक खतरनाक गैंगस्टर के भीतर छिपे गुस्से, महत्वाकांक्षा और कमजोरी को उन्होंने जिस शानदार तरीके से निभाया, उसने गायतोंडे को भारत के सबसे आइकॉनिक ओटीटी किरदारों में शामिल कर दिया.
9. शेख | द लंचबॉक्स
द लंचबॉक्स में नवाजुद्दीन ने शेख का किरदार निभाया, जो खुशमिजाज और बातूनी सहकर्मी था. कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद उनकी सधी हुई परफॉर्मेंस ने फिल्म में गर्मजोशी और हल्कापन जोड़ दिया, जिसने कहानी को और खूबसूरत बना दिया.
10. चांद नवाब | बजरंगी भाईजान
बजरंगी भाईजान में पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब के किरदार में नवाजुद्दीन ने हास्य, ईमानदारी और भावनाओं का बेहतरीन मेल दिखाया. उनकी शानदार परफॉर्मेंस और बाकी कलाकारों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इस किरदार को दर्शकों का बेहद पसंदीदा बना दिया.
इंटेंस साइकोलॉजिकल ड्रामा से लेकर दिल छू लेने वाली मनोरंजक फिल्मों तक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मोग्राफी उनकी शानदार कला और बेखौफ कहानी चुनने की समझ का सबूत है. उनके जन्मदिन पर दर्शक सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दुर्लभ प्रतिभा का जश्न मना रहे हैं, जो हर परफॉर्मेंस के साथ लोगों को प्रेरित करती रहती है.