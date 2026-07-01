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National Doctor’s Day 2026: 'मुन्ना भाई' से 'कबीर सिंह' तक, डॉक्टर के रोल में इन एक्टर्स ने छोड़ी बड़ी छाप

सिनेमा में समय-समय पर डॉक्टर के प्रोफेशन का भी खास रोल रहा है, जिसमें कई एक्टर्स ने अभिनय को अमर कर दिया है.

National Doctors Day 2026
नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 (Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 2:13 PM IST

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हैदराबाद: फिल्मों और वेब सीरीज में हमने कई ऐसे एक्टर्स को देखा है, जिन्होंने डॉक्टर्स के किरदार निभाकर हमारे दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है. उन्होंने इन किरदारों को सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी, लगन और इमोशनल गहराई के साथ जिया है. यही वजह है कि ये परफॉर्मेंस इतनी रियल और छू लेने वाली लगीं कि ये सब फैंस के फेवरेट बन गए. चाहे वो संजय दत्त का अनोखा 'मुन्ना भाई' का किरदार हो या अमोल पाराशर का 'प्रभात सिन्हा' के रूप में एक ऐसा जुनूनी डॉक्टर जो ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना चाहता है. हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी थी, जिसे भूल पाना नामुमकिन है. तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर, आइए एक नजर डालते हैं उन किरदारों पर जिन्होंने इन डॉक्टर्स को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

3 इडियट्स में करीना कपूर खान

करीना कपूर खान ने '3 इडियट्स' में डॉ. पिया सहस्रबुद्धे का किरदार निभाया था, जो एक सख्त और दकियानूसी कॉलेज प्रिंसिपल की बेटी थीं. अपने पिता के स्वभाव के बिल्कुल उलट, पिया बेहद विनम्र, दयालु, जमीन से जुड़ी और संवेदनशील थीं. उन्होंने हमेशा अपने मरीजों को सबसे ऊपर रखा, चाहे राजू का इलाज करना हो, उसके पिता की मदद करनी हो, या वेबकैम के जरिए अपनी बहन की डिलीवरी में छात्रों का मार्गदर्शन करना हो. उनकी इसी गर्मजोशी और निस्वार्थ भाव ने उन्हें एक यादगार डॉक्टर बना दिया.

कल हो ना हो में सोनाली बेंद्रे

सोनाली बेंद्रे ने 'कल हो ना हो' में डॉ. प्रिया का किरदार निभाया था, जो कैंसर से जूझ रहे शाहरुख खान (अमन माथुर) की एक करीबी दोस्त हैं. सिर्फ एक दोस्त के तौर पर ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में भी, वह हमेशा अमन के साथ खड़ी रहती हैं और बीमारी के खिलाफ उसकी इस बहादुरी भरी जंग के सबसे मुश्किल पलों में उसका पूरा साथ देती हैं.

ग्राम चिकित्सालय में अमोल पाराशर

अमोल पाराशर ने 'ग्राम चिकित्सालय' में डॉ. प्रभात सिन्हा के रूप में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. वह एक सम्मानित डॉक्टर के बेटे हैं, जो आधुनिक तरीकों से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का सपना लेकर भटकंदी गांव आते हैं. शुरुआत में पहले सीजन में, उन्हें ग्रामीणों का भरोसा जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वे एक 'गूगल डॉक्टर' पर निर्भर थे, लेकिन धीरे-धीरे वह अपनी लगन से सबका दिल जीत लेते हैं. हाल ही में आए सीजन 2 में, लोग उनके पास आने लगते हैं और नई चुनौतियों के बावजूद, उनका आशावाद, दृढ़ संकल्प और करुणा उन्हें इस सीर्ज़ की जान बनाती है, जो डॉ. प्रभात को एक कभी न भूलने वाला डॉक्टर बनाता है.

कबीर सिंह में शाहिद कपूर

शाहिद कपूर ने 'कबीर सिंह' में डॉ. कबीर सिंह के रूप में अपनी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक दी है. वह एक बेहद काबिल सर्जन हैं, जिनकी मेडिकल प्रतिभा जितनी बड़ी है, उतने ही उनके अंदर इमोशनल उतार-चढ़ाव भी हैं. शराब की लत और अंदरूनी तनाव से जूझने के बावजूद, ऑपरेशन थिएटर में उनका असाधारण हुनर कभी कम नहीं होता. उनके इसी कॉन्फिडेंस, मेडिकल एक्सीलेंस और भावनाओं से भरे सफर ने डॉ. कबीर सिंह को एक ऐसा डॉक्टर किरदार बना दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.

मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त

'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.' में संजय दत्त ने मुन्ना का किरदार निभाया था, जो मुंबई का एक नेकदिल गैंगस्टर है और एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है. भले ही वह कोई पारंपरिक डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन वह अपनी करुणा, सहानुभूति और मशहूर "जादू की झप्पी" से सबका दिल जीत लेते हैं. मरीजों का इलाज दवा से ज्यादा अपने प्यार और अपनेपन से करके मुन्ना ने परवाह करने के मायने ही बदल दिए, जिसने उन्हें सिनेमा का सबसे यादगार डॉक्टर किरदार बना दिया.

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