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नेशलन अवार्ड विनर सलीम कुमार का निधन, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत

पिछले कुछ दिनों से सलीम कुमार को शारीरिक परेशानी हो रही थी और शनिवार तड़के 2:50 बजे उनकी हालत खराब हो गई. उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रात होते-होते उनकी हालत बिगड़ गई. शुरुआती जांच के बाद, उन्हें तुरंत खास इलाज के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट कर दिया गया.

एर्नाकुलम: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले मलयालम एक्टर सलीम कुमार का शनिवार, 6 जून को रात 10:43 बजे कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में निधन हो गया. वे निमोनिया का इलाज करवा रहे थे.

जांच में सीओपीडी का बढ़ना, निमोनिया और सेप्सिस का पता चला. इसके अलावा, शरीर के जरूरी अंगों का काम भी ठीक से नहीं हो रहा था. उन्हें एक स्पेशल मेडिकल टीम की देखरेख में वेंटिलेटर पर रखा गया था. एंटीबायोटिक्स और डायलिसिस समेत इमरजेंसी इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया. डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद, रात 10:43 बजे उनकी मौत हो गई.

आज सुबह 8 बजे शव को अस्पताल से उनके गृहनगर वडक्कन परावूर ले जाया जाएगा. सुबह 9 बजे से परावूर टाउन हॉल में इसे लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा. फिल्म, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों की हस्तियां और आम लोग इस चहेते स्टार को श्रद्धांजलि देने आएंगे. दोपहर 1 बजे के बाद उन्हें घर ले जाया जाएगा. अंतिम संस्कार दोपहर 3:30 बजे होगा.

मिमिक्री के जरिए कला की दुनिया में कदम रखने वाले सलीम कुमार बाद में मलयालम सिनेमा का एक अहम हिस्सा बन गए. उन्होंने अपने खास अंदाज से कॉमिक किरदारों को नई पहचान दी. उन्होंने न सिर्फ लोगों को हंसाया, बल्कि एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ी. उन्हें फिल्म 'अदामिन्ते मकान अबू' में अपनी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड और स्टेट अवॉर्ड मिला था. उन्हें फिल्म 'अच्चनुरंगथा वीडु' में अपनी एक्टिंग के लिए सेकंड बेस्ट एक्टर का स्टेट अवॉर्ड भी मिला.

उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लोगों को खूब हंसाया. उन्होंने लाल जोस के निर्देशन में बनी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. बाद में, 'मीशामाधवन', 'पुलिवल कल्याणम', 'मायावी', 'कल्याणरमन' और दूसरी कई फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों को हंसाया. इस चहेते कलाकार का निधन मलयालम सिनेमा और केरल के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.