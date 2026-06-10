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नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर भारतीराजा का निधन, चिरंजीवी से पवन कल्याण तक कई सेलेब्स ने जताया शोक

भारतीराजा ने अपनी कई फिल्मों का हिंदी रीमेक भी बनाया है, जिसमें उनकी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में भी शामिल हैं.

National Award Wining Director Bharathiraja
डायरेक्टर भारतीराजा का निधन (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 10:17 AM IST

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चेन्नई : प्रसिद्ध तमिल सिनेमा निर्देशक और अभिनेता भारतीराजा का आज 10 जून को खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया. पांच बार के नेशनल अवार्ड निर्देशक भारतीराजा को उम्र संबंधी और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के कारण छह महीने पहले चेन्नई के एमजीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था. ठीक होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी. इसी दौरान भारतीराजा का चेन्नई के नीलंकराई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 84 वर्ष के थे.

निर्देशक भारतीराजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को थेनी के अलिनागर में माया थेवर और करुतम्मा के घर हुआ था. उनका असली नाम चिन्नसामी था. स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने साहित्य, वाक्पटुता और नाटकों पर विशेष ध्यान दिया. इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अपने होमटाउन में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में काम किया. सिनेमा के प्रति अपने लगाव के कारण चेन्नई आए भारतीराजा को फिल्म उद्योग में प्रवेश करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के साथ-साथ, उन्होंने चेन्नई में जीविका कमाने के लिए नाटकों में अभिनय करने और पेट्रोल पंप पर काम करने जैसे अन्य काम भी किए. उनकी इस लगन के फलस्वरूप, भारथिराजा को निर्देशक पुट्टन्ना कनकल्ल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का अवसर मिला.

एक कुशल सहायक निर्देशक के रूप में, भारतिराजा को 1977 में फिल्म '16 वयथिनिले' के साथ निर्देशक बनने का मौका मिला. भारतीराजा ने अपनी पहली ही फिल्म में अपनी प्रतिभा साबित कर दी थी. इस फिल्म में उनके हीरो कमल हासन और रजनीकांत थे. इस फिल्म से दोनों ही स्टार बने थे. उन दिनों, अधिकांश शूटिंग सिनेमाघरों और स्टूडियो में होती थी, लेकिन कहानी के अनुसार, वे सीधे गांवों में गए और शूटिंग का संचालन किया, जिससे दर्शक खुश हो गये.

फिल्म '16 वयाथिनिले' न सिर्फ भारतीराजा बल्कि कमल हासन और रजनीकांत के लिए भी बेहद अहम थी. उसके बाद भारतीराजा ने लगातार 40 से ज्यादा फिल्में बनाईं. उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक रूप से मिश्रित कहानी के साथ समाज में मौजूद समस्याओं को लोगों तक पहुंचाया. निर्देशक होने के अलावा, उन्होंने आयुध एस्थुरु, तिरुचित्रामबलम, ईश्वरन, रॉकी, नम्मा वीटुप पिल्लई, पांडिया नाडु, उथुरु ओरु मारियाथाई, अन्नक्कोडी, रेड्टा सुझी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.

यह उल्लेखनीय है कि भारतीराजा, जिन्होंने हाल ही में अभिनेत्री राधिका सरथकुमार अभिनीत फिल्म 'थैक्किझवी' देखी थी, जिनका परिचय उन्होंने ही कराया था, ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें फोन किया और उनकी प्रशंसा की.

सेलेब्स जता रहे शोक

दिग्गज डायरेक्टर के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. इसमें टॉलीवुड स्टार चिरंजीवी और उनके छोटे भाई और आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, एक्टर राघर लॉरेंस समेत कई सेलेब्स ने शोक जताया है. डायरेक्टर को उनके फैंस सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं, उनके आवास पर कई स्टार पहुंच रहे हैं. इसमें तमिल फिल्म स्टार सूर्या भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

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