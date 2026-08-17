मशहूर टीवी एक्ट्रेस हेडन पैनेटीयर का 36 की उम्र में निधन, 4 दिन बाद था 37वां बर्थडे, शोक में फैंस
हेडेन पैनेटियर आगामी 21 अगस्त को अपना 37वां जन्मदिन मनाने वाली थी. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस बहुत दुखी हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 11:10 AM IST
हैदराबाद: टीवी सीरियल 'हीरोज' और 'नैशविले' में अपनी रोल के लिए मशहूर अभिनेत्री हेडेन पैनेटियर का 36 की उम्र में निधन हो गया है. एक्ट्रेस की टीम ने रविवार को उनके निधन की पुष्टि की. मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.
हेडेन पैनेटियर की टीम ने कहा, 'हमें अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी प्रिय हेडेन का निधन हो गया है, वह एक अद्भुत व्यक्तित्व और एक ऐसी शक्ति थीं जिन्होंने अपने सभी परिचितों और उन्हें पर्दे पर देखने वाले लाखों लोगों को अपार प्रेम और आनंद प्रदान किया'. पैनेटीयर बचपन से ही मनोरंजन जगत में सक्रिय थीं. उनके करियर की शुरुआत 1990 के दशक में हुई और उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में शानदार काम किया.
2006 में प्रसारित हुए एनबीसी के साइंस-फिक्शन ड्रामा 'हीरोज' से वह घर-घर में मशहूर हो गईं. इस सीरीज में उन्होंने क्लेयर बेनेट का किरदार निभाया, जो एक हाई स्कूल चीयरलीडर है और उसे पता चलता है कि उसके पास खुद को ठीक करने की शक्ति है. शो का मशहूर डायलॉग, "चीयरलीडर को बचाओ, दुनिया को बचाओ," पैनेटियर के किरदार से गहराई से जुड़ गया.
This is just so..gah, I don't know what to say. I loved her in Heros & Nashville and she'll always be my Kirby (Scream movies)— 💋🇨🇦 Beth 🇨🇦💋 (@Pinka84) August 17, 2026
God I hope she's at peace with her brother. Rest easy sweetheart xo ❤️#HaydenPanettiere #RIP pic.twitter.com/8cmIpE4NdK
बाद में उन्होंने नैशविले में जूलियट बार्न्स के रूप में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2012 में प्रीमियर हुए इस म्यूजिकल ड्रामा में पैनेटियर ने एक युवा कंट्री म्यूजिक स्टार का किरदार निभाया, जो शोहरत, रिश्तों और म्यूजिक इंडस्ट्री के दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है. उनके अभिनय ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कारों के लिए नामांकन दिलाया.
पैनेटियर की फिल्म क्रेडिट में रिमेंबर द टाइटन्स, रेज़िंग हेलेन, आइस प्रिंसेस, स्क्रीम 4 और स्क्रीम VI शामिल हैं. उन्होंने पिक्सार की फिल्म ए बग्स लाइफ में डॉट के किरदार को अपनी आवाज़ भी दी.
स्क्रीन से दूर, पैनेटीयर ने अपने जीवन के कठिन दौरों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने सार्वजनिक रूप से शराब की लत, अवसाद और 2014 में अपनी बेटी काया के जन्म के बाद गंभीर पोस्टपार्टम अवसाद से अपने संघर्षों के बारे में बताया. 2022 में एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में, उन्होंने अपने जीवन में आए बदलावों पर विचार किया.
उन्होंने कहा, 'मैं सफलता के शिखर पर थी और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया'. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई हूं. लेकिन फिर एक ऐसा रास्ता खुल जाता था, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था. मैंने खुद पर बहुत मेहनत की और मुझे बेहद ईमानदार होना पड़ा.
Hayden Panettiere has passed away. In her final interview, she revealed that she was dealing with a decade of struggles behind the scenes. Check on your Strong Friends. You never know sometimes. I’m praying for Hayden’s friends, family and her daughter 🙏🏿 🙏🏿 🙏🏿#haydenpanettiere pic.twitter.com/iLl2XbfBxM— Moe Dimanche (@MoeDimanche) August 17, 2026
उनके अनुभवों पर आधारित उनकी आत्मकथा, 'दिस इज मी: ए रेकनिंग', इसी साल मई में प्रकाशित हुई थी. इस किताब में पैनेटियर ने चकाचौंध में पली-बढ़ी होने, मातृत्व, नशे की लत और बेटी के जन्म के बाद अपने सामने आए भावनात्मक संघर्षों के बारे में लिखा है, मां बनने के अनुभव के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा, 'मैं ठीक नहीं थी, मुझे उससे भावनात्मक जुड़ाव बनाना सीखना था. यह एक असंभव सा काम लग रहा था, और मैं तो अभी पहले ही दिन पर थी'.
पैनेटियर ने काया को अपने पूर्व मंगेतर, यूक्रेनी पूर्व पेशेवर मुक्केबाज व्लादिमीर क्लिट्स्को के साथ पाला था. उन्होंने पहले क्लिट्स्को को अपनी बेटी की पूर्ण अभिरक्षा देने के अपने फैसले के बारे में बात की थी, और इसे अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में से एक बताया था.
Hayden Panettiere was only 36 years old and her Birthday is August 21,which is this Friday coming. That’s so sad 🙆🏾♀️Rip to her #HaydenPanettiere pic.twitter.com/JKAWiNTO5Z— 😍NaturalQueen👑 (@BelieveMe_Iwill) August 17, 2026
अभिनेत्री को एक और गहरा सदमा तब लगा जब उनके छोटे भाई, अभिनेता जेनसन पैनेटियर का 2023 में 28 वर्ष की आयु में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया था. जेनसन ने अपनी बहन की राह पर चलते हुए अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था और उन्होंने 'इवन स्टीवंस', 'द वॉकिंग डेड' और 'रेसिंग स्ट्राइप्स' जैसी फिल्मों और टीवी शो में काम किया था.
Actress #HaydenPanettiere has died. She was 36 years old. No cause has been revealed.— Landa215backup (@landa215backup) August 17, 2026
“It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden. She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to all who knew her pic.twitter.com/cBUICtymAX
निजी जीवन में चुनौतियों के बावजूद, पैनेटियर ने हाल के सालों में अपने संस्मरण का प्रचार करते हुए दर्शकों से जुड़ना जारी रखा था और अपने अनुभवों और उससे उबरने की प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात करती रही थीं.
27 जुलाई को साझा की गई उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में वह फोटोग्राफर रैंडल स्लाविन के साथ मुस्कुराती हुई नजर आ रही थीं. कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'अच्छे पल और अच्छे दोस्तट. बता दें, आगामी 21 अगस्त को एक्ट्रेस का 37वां जन्मदिन था.