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17 दिनों से अनशन पर सोनम वांगचुक, इन एक्टर्स ने शेयर किया पोस्ट, जानें क्या बोले

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों पर अनशन पर हैं और अब उन्हें कुछ फिल्मों से हौसला मिल रहा है.

Sonam Wangchuk hunger strike
17 दिनों से अनशन पर सोनम वांगचुक (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 3:30 PM IST

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हैदराबाद: अभिनेता नसीरुद्दीनशाह, जीनत अमान, ओमी वैद्या और अभय देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है. वांगचुक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. देओल ने विरोध स्थल से वांगचुक की एक तस्वीर साझा की और टूटे हुए दिल वाले इमोजी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की. उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन बढ़ रहा है और वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि भूख हड़ताल लगातार 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है.

जीनत अमान की सरकार से विशेष अपील

देओल के अलावा, उनकी फिल्म 'बुन टिक्की' की सह-कलाकार जीनत अमान ने भी वांगचुक का समर्थन किया और सरकार से अपील की. 74 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा, 'आज मेरे विचार देश की राजधानी में हैं, जहां वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है'. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने यह एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा है कि वांगचुक "मांसपेशियों में कमी आने लगी है और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है. अमान ने यह भी याद किया कि जब उनसे उपवास समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझसे उपवास समाप्त करने के लिए मत कहो. सरकार से पूछो कि वे बातचीत तक क्यों नहीं कर रहे हैं.

अपने पोस्ट में, अमान ने वांगचुक के योगदानों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एसईसीएमओएल के संस्थापक, बर्फ के स्तूप के आविष्कारक, लद्दाख में शैक्षिक सुधार के अगुआ और एक समर्पित पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता बताया. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म '3 इडियट्स' में आमिर खान द्वारा निभाए गए फुंसुक वांगडू के किरदार को वांगचुक ने प्रेरित किया था और बताया कि उनके कार्यों के लिए उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे. एक्टर नसीरुद्दीन शाह और 3 इडियट्स के ओमी वैद्या ने भी सोनम वांगचुक लिए लोगों से अपील की है.

सोनम वांगचुक की हड़ताल के बारे में

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से लगभग 9 किलो वजन कम हो गया है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है. यह समूह NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ-साथ विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रहा है.

विरोध प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ और वांगचुक 28 जून को इसमें शामिल हुए. संगठन ने मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस, 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च की भी घोषणा की है.

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