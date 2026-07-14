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17 दिनों से अनशन पर सोनम वांगचुक, इन एक्टर्स ने शेयर किया पोस्ट, जानें क्या बोले

17 दिनों से अनशन पर सोनम वांगचुक ( ANI )

हैदराबाद: अभिनेता नसीरुद्दीनशाह, जीनत अमान, ओमी वैद्या और अभय देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है. वांगचुक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. देओल ने विरोध स्थल से वांगचुक की एक तस्वीर साझा की और टूटे हुए दिल वाले इमोजी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की. उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन बढ़ रहा है और वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि भूख हड़ताल लगातार 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. जीनत अमान की सरकार से विशेष अपील देओल के अलावा, उनकी फिल्म 'बुन टिक्की' की सह-कलाकार जीनत अमान ने भी वांगचुक का समर्थन किया और सरकार से अपील की. 74 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा, 'आज मेरे विचार देश की राजधानी में हैं, जहां वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है'. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने यह एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा है कि वांगचुक "मांसपेशियों में कमी आने लगी है और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है. अमान ने यह भी याद किया कि जब उनसे उपवास समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, "मुझसे उपवास समाप्त करने के लिए मत कहो. सरकार से पूछो कि वे बातचीत तक क्यों नहीं कर रहे हैं.