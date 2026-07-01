नरगिस फाखरी के जयपुर ट्रैवल वीडियो ने जीता दिल, कुल्हड़ की चाय से ई-रिक्शा की सवारी तक दिखाई पिंक सिटी
'नो फिल्टर नीडेड' नाम से बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Published : July 1, 2026 at 2:34 PM IST
जयपुर: बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी इन दिनों अपने एक ट्रैवल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जयपुर यात्रा के दौरान शूट किया गया उनका इंस्टाग्राम रील लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें उन्होंने जयपुर की खूबसूरती को किसी ग्लैमर या लग्जरी के नजरिए से नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी, संस्कृति और विरासत के माध्यम से दिखाया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा 'Jaipur didn't need a filter to look beautiful... and neither did I.' यानी 'जयपुर को खूबसूरत दिखने के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं थी. और मुझे भी नहीं.'
वीडियो में बसे हैं जयपुर के रंग: नरगिस के इस संदेश को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद किया है. यूजर्स का कहना है कि आज के दौर में, जब ज्यादातर ट्रैवल कंटेंट फिल्टर और हाई-एंड लोकेशंस पर केंद्रित होता है, ऐसे में अभिनेत्री ने जयपुर की वास्तविक पहचान को बेहद सहज और खूबसूरत अंदाज में दुनिया के सामने रखा है. वीडियो की शुरुआत जयपुर की गुलाबी इमारतों, ऐतिहासिक धरोहरों, रंग-बिरंगे बाजारों और व्यस्त गलियों के मनमोहक दृश्यों से होती है. हवा महल के आसपास की चहल-पहल, पुराने शहर की पारंपरिक वास्तुकला और स्थानीय जीवन की झलक वीडियो को एक अलग ही पहचान देती है. इसमें नरगिस किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य पर्यटक की तरह शहर को करीब से महसूस करती नजर आती हैं.
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कुल्हड़ में लिया चाय का स्वाद: वीडियो का सबसे चर्चित हिस्सा वह है, जब नरगिस जयपुर की प्रसिद्ध साहू टी स्टॉल पहुंचती हैं. यहां वह खुद अपने हाथों से पारंपरिक तरीके से चाय बनाना सीखती हैं और फिर कुल्हड़ में चाय का स्वाद लेती हैं. चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना, उनकी दिनचर्या को करीब से समझना और बिना किसी दिखावे के उस माहौल का हिस्सा बनना सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आया. लोगों का कहना है कि यही अनुभव किसी शहर की असली पहचान से रूबरू कराता है.
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देसी रंग भी आए नजर: नरगिस ने अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान की समृद्ध लोक कला को भी करीब से जाना. वीडियो में वह पारंपरिक कठपुतली नृत्य का आनंद लेती दिखाई देती हैं. इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय कारीगरों की ओर से तैयार किए गए हस्तनिर्मित आभूषणों को भी देखा और उनकी बारीक कारीगरी की सराहना की. यह हिस्सा जयपुर की सदियों पुरानी शिल्प परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है.
ई-रिक्शा की सवारी: यात्रा का एक और आकर्षक दृश्य तब सामने आता है, जब नरगिस लग्जरी कार की बजाय ई-रिक्शा में बैठकर पुराने शहर की संकरी गलियों की सैर करती हैं. ई-रिक्शा से सफर करते हुए उन्होंने स्थानीय बाजारों, ऐतिहासिक इमारतों, पारंपरिक दुकानों और रोजमर्रा की जिंदगी के कई रंग कैमरे में कैद किए. इस साधारण लेकिन आत्मीय सफर ने उनके ट्रैवल वीडियो को और भी वास्तविक बना दिया. वीडियो में जयपुर के खान-पान, संस्कृति, कला और लोगों की मेहमाननवाजी को जिस सहजता से दिखाया गया है, उसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. कमेंट सेक्शन में हजारों यूजर्स ने लिखा कि नरगिस ने यह साबित कर दिया कि जयपुर की असली खूबसूरती महंगे होटल, आलीशान रिसॉर्ट या फिल्मी सेट्स में नहीं, बल्कि इसकी ऐतिहासिक विरासत, स्थानीय स्वाद, पारंपरिक संस्कृति और आम लोगों की सादगी में बसती है.
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वीडियो में छिपा सकारात्मक संदेश: पर्यटन विशेषज्ञ संजय कौशिक का भी मानना है कि नरगिस फाखरी जैसी सेलिब्रिटी के इस तरह के वीडियो किसी शहर की सकारात्मक छवि बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. जब कोई लोकप्रिय कलाकार किसी स्थान की वास्तविक संस्कृति, स्थानीय जीवन और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, तो उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है. नरगिस फाखरी का यह वीडियो भी जयपुर और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने यह संदेश दिया है कि किसी शहर की असली खूबसूरती कैमरे के फिल्टर में नहीं, बल्कि उसकी गलियों, लोगों, संस्कृति, स्वाद और परंपराओं में छिपी होती है. यही वजह है कि नरगिस फाखरी का यह सरल लेकिन दिल छू लेने वाला ट्रैवल अनुभव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.