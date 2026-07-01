ETV Bharat / entertainment

नरगिस फाखरी के जयपुर ट्रैवल वीडियो ने जीता दिल, कुल्हड़ की चाय से ई-रिक्शा की सवारी तक दिखाई पिंक सिटी

नरगिस फाकरी ने बनाई चाय, ई़–रिक्शा में की सवारी ( Source - Nargis Fakhri Instagram )