रश्मिका-विजय ही नहीं, इन सेलिब्रटी जोड़ियों को भी मिला है PM का आशीर्वाद, विदेशी दामाद से मिलने खुद पहुंचे थे नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री ने रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा को शादी की बधाई दी है. आइए जानें पीएम अब तक किन-किन सेलेब्स की शादी
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 9:01 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में एक छोटे से समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे. उनकी शादी से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को बधाई दी है, और उन्हें अपना 'आशीर्वाद और शुभकामनाएं' भेजी हैं. रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ऐसे पहले सेलिब्रिटी कपल नहीं है, जिन्हें पीएम मोदी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिली हैं. इससे पहले भी पीएम को कई सेलेब्स की वेडिंग का न्योता मिल चुका है. हालांकि कुछ वह कुछ ही शादी में शामिल हो पाए हैं और जिन में नहीं हो पाए हैं, उन्हें पत्र लिखकर उन्हें बधाई और अपना आशीर्वाद दिया है. तो चलिए जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अब तक किन-किन सेलिब्रिटी वेडिंग में पहुंचे और किन्हें पत्र देकर बधाई दी है.
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना को दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र के जरिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सार्वजनिक रूप से शुभकामनाएं दीं. साथ इस जोड़ी के नए नए सफर के लिए उन्होंने कामना करते हुए अपना आशीर्वाद दिया है. दोनों कलाकारों की लोकप्रियता देशभर में है और पीएम की ओर से मिली बधाई को उनके चाहने वालों ने खास माना है.
सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शिरकत हुए थे पीएम मोदी
मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी उस वक्त और भी खास बन गई जब प्रधानमंत्री मोदी समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री ने परिवार को बधाई देते हुए नवदंपति को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया था.
At the divine Guruvayur Temple, my lovely kids tied the knot, with the esteemed presence of our Honourable PM Narendra Modi ji. Kindly keep Bhagya and Sreyas in your prayers. ❤️🙏 pic.twitter.com/UFr4EucDH3— Suressh Gopi (@TheSureshGopi) January 17, 2024
विराट-अनुष्का के रिसेप्शन में बढ़ी रौनक
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के दिल्ली में आयोजित ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में पीएम मोदी ने पहुंचकर चार चांद लगा दिया था. उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
Virat Kohli and Anushka Sharma clicked with Indian Prime Minister @narendramodi and family members during their wedding reception tonight 😊 #VirushkaReception pic.twitter.com/wuBf3R7nXS— Virushka FC (@VirushkaWorld) December 21, 2017
प्रियंका-निक जोनस के रिसेप्शन में पहुंचे थे पीएम
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गायक निक जोनस के दिल्ली में आयोजित वेडिंग रिसेप्शन में भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे. उन्होंने नवदंपति को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी.