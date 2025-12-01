ETV Bharat / entertainment

नंदमुरी बालकृष्ण का जबरा फैन निकला ये शख्स, 1 लाख रु में खरीदा 'अखंडा 2' का पहला टिकट, बोला- गर्व है मुझे

हैदराबाद: साउथ एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण अपनी अगली फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रहे हैं. फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही खूब चर्चा में है. फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण का एक्शन और मास जथरा देखने को मिलेगा. इससे पहले 'अखंडा 2: तांडवम' को लेकर एक शानदार खबर आई है. फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज होगी और इसकी रिलीज से पहले जर्मनी में नंदमुरी बालकृष्ण के एक फैन ने 'अखंडा 2: तांडवम' की टिकट 1 लाख रुपये में खरीदी है. अब सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है.

1 लाख रुपये में खरीदा टिकट

बता दें, फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' का जर्मनी में पहला टिकट 1 लाख रुपये का बिका है. इस इवेंट को डिस्ट्रीब्यूटर रामा एंटरटेनमेंट्स ने जर्मनी में आयोजित किया गया था. यहां फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' की पहली टिकट की बोली लगी थी. तारक रामा एंटरटेनमेंट्स ने सोशल मीडिया पर इस टिकट वितरक का एक वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि 5 क्षेत्रों में 'अखंडा 2: तांडवम' का पहला टिकट खरीदने के लिए फैंस के लिए नीलामी का ऑप्शन रखा गया था. पोस्ट में दावा किया गया है कि फिल्म के राइट्स जर्मनी में किसी तेलुगु फिल्म के लिए अब तक की बड़ी कीमत पर खरीदे गए हैं. 'अखंडा 2: तांडवम' की पहली टिकट को राजशेखर पार्नापल्ली ने 1 लाख रुपये में खरीदा है. उन्होंने खुद को नंदमुरी बालकृष्ण का बड़ा फैन बताया है.