नंदमुरी बालकृष्ण का जबरा फैन निकला ये शख्स, 1 लाख रु में खरीदा 'अखंडा 2' का पहला टिकट, बोला- गर्व है मुझे
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' आगामी 5 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 12:21 PM IST
हैदराबाद: साउथ एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण अपनी अगली फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रहे हैं. फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही खूब चर्चा में है. फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण का एक्शन और मास जथरा देखने को मिलेगा. इससे पहले 'अखंडा 2: तांडवम' को लेकर एक शानदार खबर आई है. फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज होगी और इसकी रिलीज से पहले जर्मनी में नंदमुरी बालकृष्ण के एक फैन ने 'अखंडा 2: तांडवम' की टिकट 1 लाख रुपये में खरीदी है. अब सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है.
Balayya Craze Peaks Worldwide! 🔥💥🔥💥— Balayya Philadelphia Fans (@NBKPhillyFans) November 29, 2025
‘Akhanda 2’ mania hits Germany too, the first fan ticket was auctioned for a whopping ₹1 lakh (1000 Euros)!
Rajasekhar Parnapalli proudly grabbed it, proving once again… Balayya’s mass has no borders! 🌍🔥#Akhanda2 #Balayya pic.twitter.com/YZpACnTpTh
1 लाख रुपये में खरीदा टिकट
बता दें, फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' का जर्मनी में पहला टिकट 1 लाख रुपये का बिका है. इस इवेंट को डिस्ट्रीब्यूटर रामा एंटरटेनमेंट्स ने जर्मनी में आयोजित किया गया था. यहां फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' की पहली टिकट की बोली लगी थी. तारक रामा एंटरटेनमेंट्स ने सोशल मीडिया पर इस टिकट वितरक का एक वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि 5 क्षेत्रों में 'अखंडा 2: तांडवम' का पहला टिकट खरीदने के लिए फैंस के लिए नीलामी का ऑप्शन रखा गया था. पोस्ट में दावा किया गया है कि फिल्म के राइट्स जर्मनी में किसी तेलुगु फिल्म के लिए अब तक की बड़ी कीमत पर खरीदे गए हैं. 'अखंडा 2: तांडवम' की पहली टिकट को राजशेखर पार्नापल्ली ने 1 लाख रुपये में खरीदा है. उन्होंने खुद को नंदमुरी बालकृष्ण का बड़ा फैन बताया है.
टिकट खरीदकर खुश है फैन
एक्टर के इस फैन ने कहा है, 'मैं दुनिया के किसी भी देश में चला जाऊं, मैं हर जगह बालय्या का ही फैन रहूंगा, मुझे लगता है कि मैं यहां अपने गांव को महसूस कर रहा हूं, मैं आनंदपुरम से हूं, मैंने अपने फेवरेट एक्टर की फिल्मों की रिलीज पर कटआउट और बैनर लगाकर हर बार जश्न मनाया है, यहां भी मैंने ऐसा ही किया है, अब उनकी फिल्म के इस टिकट को खरीदकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है'. बता दें, 'अखंडा 2: तांडवम' आगामी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'अखंडा 2: तांडवम' साल 2021 में रिलीज हुई अखंडा का सीक्लव है, जिसे बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल करने वाले एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा भी अहम रोल में हैं.
