पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि
नाना पाटेकर का महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 6:53 AM IST
पुणे: अभिनेता नाना पाटेकर का महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित उनके फार्महाउस में गुरुवार रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. पाटेकर के पुत्र मल्हार ने उन्हें मुखाग्नि दी. 8 अक्टूबर को पुणे के डोंजे गांव स्थित फार्महाउस में हजारों लोग पाटेकर को अंतिम विदाई देने पहुंचे. इस दौरान लोगों ने 'नाना अमर रहें' के नारे लगाए.
अभिनेता के सहयोगियों के अनुसार, पाटेकर ने इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार फार्महाउस में किया जाए. नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर गुरुवार रात गोवा से पुणे लाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हवाई अड्डे पर मौजूद थे. इसके बाद पार्थिव शरीर को सिंहगढ़ किले के पास डोंजे गांव स्थित अभिनेता के फार्महाउस ले जाया गया. पाटेकर (75) का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था.
अंतिम संस्कार के दौरान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, उदय सामंत और माधुरी मिसाल, लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे, ‘नाम फाउंडेशन’ के सह-संस्थापक एवं अभिनेता मकरंद अनसपुरे, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे, अभिनेता जैकी श्रॉफ, साजिद, फिल्म निर्माता अनिल शर्मा और साजिद नाडियाडवाला समेत बॉलीवुड, राजनीति, खेल और सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियां मौजूद थीं.
बता दें कि भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर कलाकारों में से एकदिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर की सुबह लगभग साढ़े पांच बजे गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. गोवा के मणिपाल अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि एक्टर अपने डोना पाउला (गोवा) स्थित घर पर बेहोश पाए गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल लाने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया.
बता दें, उन्होंने 1978 में फिल्म 'गमन' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा और अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक बन गए. नाना को 'सलाम बॉम्बे' और 'परिंदा' जैसी फिल्मों से बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'अंगार', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर', 'अग्नि साक्षी', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'यशवंत', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण' और 'राजनीति' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया.
यह दिग्गज एक्टर मराठी सिनेमा और थिएटर में अपने काम के लिए भी काफी मशहूर थे. उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और 1991 में 'प्रहार: द फाइनल अटैक' से निर्देशन की शुरुआत की. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी में उदय शेट्टी के तौर पर उनके कॉमिक रोल को दर्शकों, खासकर युवा पीढ़ी के बीच बहुत पसंद किया गया. उनकी अन्य फिल्मों में 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'वजूद', 'हू तू तू', 'गैंग', 'दीवानगी', 'भूत', 'वेलकम', 'वेलकम बैक', 'नटसम्राट' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी कई फिल्में शामिल हैं.
नाना पाटेकर को सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किए. सिनेमा के अलावा, यह स्टार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के लिए भी जाने जाते थे, खासकर किसानों और खेती-बाड़ी की मुश्किलों से प्रभावित परिवारों की मदद करने के प्रयासों के लिए. इंडस्ट्री के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक होने के बावजूद, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक लोगों की नजरों से दूर रखा था.