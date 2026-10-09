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बॉलीवुड स्टार्स का नहीं किया इंतजार?, नाना पाटेकर का रात को क्यों हुआ अंतिम संस्कार?, एक्टर के बेटे ने बताई पूरी बात

नाना पाटेकर ( IANS )

हैदराबाद: अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार गुरुवार देर रात पुणे के खड़कवासला के पास स्थित उनके गांव के फार्महाउस में हुआ. अंतिम संस्कार के समय को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने विनम्रतापूर्वक बताया कि अभिनेता के निधन के बाद से काफी समय बीत जाने के कारण परिवार ने अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है.

बेटे ने बताया क्यों किया रात को अंतिम संस्कार?