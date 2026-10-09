बॉलीवुड स्टार्स का नहीं किया इंतजार?, नाना पाटेकर का रात को क्यों हुआ अंतिम संस्कार?, एक्टर के बेटे ने बताई पूरी बात
नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने बताया कि परिवार ने अभिनेता के अंतिम संस्कार को देर रात करने का फैसला क्यों किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 10:12 AM IST
हैदराबाद: अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार गुरुवार देर रात पुणे के खड़कवासला के पास स्थित उनके गांव के फार्महाउस में हुआ. अंतिम संस्कार के समय को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने विनम्रतापूर्वक बताया कि अभिनेता के निधन के बाद से काफी समय बीत जाने के कारण परिवार ने अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है.
बेटे ने बताया क्यों किया रात को अंतिम संस्कार?
जब मीडिया ने मल्हार से अंतिम संस्कार के समय के बारे में पूछा, यह देखते हुए कि कई फिल्मी सितारे अभी भी अभिनेता को अंतिम सम्मान देना चाहते हैं, तो उन्होंने परिवार के फैसले के बारे में बताया और कहा, 'ऐसा नहीं है कि इतनी रात को क्यों किया, कल क्यों नहीं किया. हमें लगा क्योंकि आज सुबह सुबह ये हादसा हुआ तो पहले ही समय काफी बीत चुका था, इसलिए हमने सोचा कि आज ही करेंगे'.
Pune, Maharashtra: Malhar Patekar, son of late veteran actor Nana Patekar, says, "He was in Goa, we brought him from there. We expected that we would return early, but it took some time due to some reasons. That's what happened. But because i happened very early in the morning problem happened, so keeping him for too long was not appropriate. So that's why we thought of doing it today itself."— IANS (@ians_india) October 8, 2026
अंतिम संस्कार में कौन-कौन पहुंचा था?
नाना का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अभिनेता का निधन गुरुवार तड़के गोवा स्थित उनके आवास पर 75 वर्ष की आयु में हुआ. जैकी श्रॉफ, प्रवीण तारदे, साजिद नाडियाडवाला और अनिल शर्मा जैसी हस्तियां अंतिम संस्कार में मौजूद थीं. साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चकनकर, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और भाई जगताप समेत कई लोग भी मौजूद थे.
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
नाना पाटकेर का सफर खत्म
पाटेकर के निधन के साथ ही लगभग पांच दशकों के उनके शानदार करियर का अंत हो गया. उन्होंने मराठी थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और 1978 में फिल्म 'गमन' से अपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा. सालों के दौरान, उन्होंने गहन और संवेदनशील से लेकर खतरनाक और अस्थिर किरदारों तक, और हास्य की अनूठी प्रतिभा से भरपूर अभिनय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई.
नाना की मस्ट वॉच फिल्में
परिंदा, प्रहार: द फाइनल अटैक, क्रांतिवीर, खामोशी: द म्यूजिकल, वजूद, अब तक छप्पन, अपहरण और नटसम्राट जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के सबसे कुशल कलाकारों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया.
फिर वेलकम (2007) में उदय शेट्टी का किरदार आया, जिसने पाटेकर के एक बिल्कुल अलग और मनमोहक रूप को उजागर किया. उनकी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और अनिल कपूर के मजनू भाई के साथ उनकी सहज केमिस्ट्री ने इस गैंगस्टर को बॉलीवुड के सबसे यादगार हास्य किरदारों में से एक बना दिया. पाटेकर ने 2015 में वेलकम बैक में भी यही किरदार निभाया.
नाना की आखिरी समय की फिल्में
अपने जीवन के अंतिम सालों में भी उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करना जारी रखा और 'द वैक्सीन वॉर', 'वनवास', 'हाउसफुल 5', 'ओ'रोमियो' और सुबेदार जैसी फिल्मों में अभिनय किया. सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्मफेयर पुरस्कार और पद्म श्री से सम्मानित किया गया.