'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों के लिए समर्पित रहे नाना पाटेकर, जानिए संस्था का मकसद
किसानों की मदद के लिए 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना में नाना पाटेकर ने अहम भूमिका निभाई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उन्हें गोवा स्थित अपने आवास पर अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने बताया कि एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से फिल्म और मनोरंजन जगत में शोक की लहर है.
नाना पाटेकर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक खास शख्स के रूप में भी जाने जाते थे. उन्होंने सितंबर 2015 में अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना की थी.
'नाम फाउंडेशन' का गठन महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों और उनके परिवारों की मदद के उद्देश्य से किया गया था. खास तौर पर उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया, जिन्होंने किसान आत्महत्या जैसी त्रासदी का सामना किया था. मराठवाड़ा क्षेत्र में फाउंडेशन ने किसानों की समस्याओं को लेकर कई स्तरों पर काम किया.
इस फाउंडेसन का नाम नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे के नामों के शुरुआती अक्षरों से मिलकर बना है. संस्था का उद्देश्य सूखे से प्रभावित गांवों की समस्याओं का समाधान करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना रहा है.
'नाम फाउंडेशन' ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त गांवों में जल संकट, किसान आत्महत्या और गांवों की बदहाल स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर काम किया. संस्था की गतिविधियों में किसानों को मार्गदर्शन देना, सतही जल और भूजल के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देना, पुराने नहरों को पुनर्जीवित करना और रुकी हुई जल परियोजनाओं को आगे बढ़ाना शामिल रहा.
फाउंडेशन की कई परियोजनाओं के जरिए गांवों में पानी की उपलब्धता और ग्रामीणों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया. संस्था का उद्देश्य सूखाग्रस्त गांवों का विकास करना और लोगों के जीवन में खुशहाली लाना रहा है.
नाना पाटेकर का निधन भारतीय सिनेमा के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. अपने अभिनय के अलावा किसानों और जरूरतमंदों के लिए किए गए उनके सामाजिक कार्यों को भी लंबे समय तक याद किया जाएगा.