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'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों के लिए समर्पित रहे नाना पाटेकर, जानिए संस्था का मकसद

नाना पाटेकर ( Poster )

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उन्हें गोवा स्थित अपने आवास पर अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने बताया कि एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से फिल्म और मनोरंजन जगत में शोक की लहर है.

नाना पाटेकर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक खास शख्स के रूप में भी जाने जाते थे. उन्होंने सितंबर 2015 में अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना की थी.