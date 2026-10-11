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नाना पाटेकर की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, मौत के कारण का हुआ खुलासा

नाना पाटेकर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के 'नटसम्राट' नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया था. उसी रात पुणे के डोंजे गांव स्थित फार्महाउस में उनका अंतिम संस्कार हुआ था. हालांकि कुछ लोगों को उनकी अचानक मौत को लेकर संशय था, जिसके बाद लोग एक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे. 10 अक्टूबर को सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि एक्टर की मौत की वजह प्राकृतिक थी. हालांकि, अभी भी लोग फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब सामने आ गई है.

नाना पाटेकर के फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह प्राकृतिक होने की पुष्टि हुई है. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH), बांबोलिम के डॉक्टरों की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जो एक बड़े हार्ट अटैक के कारण हुआ. गोवा पुलिस ने आईएएनएस को इसकी पुष्टि की. पुलिस के अनुसार, परिवार को भी रिपोर्ट के बारे में सूचित कर दिया गया है और परिवार ने मेडिकल रिपोर्ट पर सहमति जताई है. उन्होंने अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई है.

जीएमसी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य कोरोनरी धमनी में खून का थक्का जमने के कारण दिल तक खून की आपूर्ति रुक ​​गई थी, जिससे कार्डियक अरेस्ट हुआ. 8 अक्टूबर को तड़के करीब 2:30 बजे एक्टर ने व्हाट्सएप पर अपने पारिवारिक मित्र को अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें डोना पाउला के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां लगभग 45 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.