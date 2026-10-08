'मैंने लकड़ी जमा करके रखी है', जब अंतिम संस्कार पर नाना पाटेकर ने कही थी दिल पसीज देने वाली बातें
नाना पाटेकर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनके अंतिम संस्कार में 12 मन लकड़ी लगेंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: नाना पाटेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो स्टार थे, जिन्होंने गंभीर से लेकर कॉमेडी तक हर किरदार में जान फूंक दी थी. जिस फिल्म में नाना होते थे, वो फिल्म दर्शकों के लिए एक फुल एंटरटेनर फिल्म बन जाती थी. आज नाना पाटेकर हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए हैं. अगर उनके चाहनेवालों के पास कुछ रह गया है तो वो है उनकी फिल्में और उनके बेहतरीन किरदार. नाना एक फिल्म एक्टर होने के साथ-साथ एक सोशल वर्कर और बेबाक इंसान भी थे. उनकी बेबाकी के किस्से पूरा देश जानता है. एक दफा उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से अपने अंतिम संस्कार पर ही दिल पसीज देने वाली बातें बोली थीं, जो उनके दर्शकों को शायद ही याद हो.
राकेश रोशन ने जताया शोक
दरअसल, दिग्गज फिल्म अभिनेता राकेश रोशन ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्टर के उस इंटरव्यू की एक झलक शेयर की है. इस इंटरव्यू में नाना बता रहे हैं कि उनको मुखाग्नि कैसे देनी है. राकेश ने नाना के इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा है, प्रेयर्स'. साथ ही हाथ जोड़ने वाला ईमोजी भी शेयर किया है. अब इस क्लिप में नाना पाटेकर ने अंतिम संस्कार पर क्या बोला है, चलिए जानते हैं.
मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए
नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'एक ना एक दिन जाना है सबको, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, वही मेरी फाइनल प्रॉपर्टी है. बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है और वो सूखी है, उसी में जलाना मुझे, गीली लकड़ी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो धुंआ आएगा, दोस्त लोग अगल-बगल के बाकी लोग सभी जमा होंगे, उनकी आंख में जाएगा और उनकी आंखों से पानी आएगा, मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए'.
नाना पाटेकर का परिवार
बता दें, नाना पाटेकर अपनी इसी बेबाकी के लिए मशहूर रहे हैं. वो जो भी बोलते थे, खुलकर और सीधा-सपाट बोलते थे. उन्होंने कई बार भारत की सरकारों को भी घेरा है. नाना एक बिंदास जिंदगी जीने वाले इंसान थे. उनका पहनावा बहुत साधारण था. फैमिली की बात करें तो उन्होंने साल 1978 में नीलकांति पाटेकर से शादी रचाई थी, जो एक मराठी एक्ट्रेस रह चुकी हैं. नाना लंबे समय से बिना तलाक लिए अपनी पत्नी से अलग रहे थे. नाना के बड़े बेटे का निधन महज ढाई साल की उम्र में हो गया था. उनके दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर है, जिन्होंने फिल्म डायरेक्शन में काम किया है.