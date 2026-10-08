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'मैंने लकड़ी जमा करके रखी है', जब अंतिम संस्कार पर नाना पाटेकर ने कही थी दिल पसीज देने वाली बातें

नाना पाटेकर ( IANS/ETV Bharat )

हैदराबाद: नाना पाटेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो स्टार थे, जिन्होंने गंभीर से लेकर कॉमेडी तक हर किरदार में जान फूंक दी थी. जिस फिल्म में नाना होते थे, वो फिल्म दर्शकों के लिए एक फुल एंटरटेनर फिल्म बन जाती थी. आज नाना पाटेकर हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए हैं. अगर उनके चाहनेवालों के पास कुछ रह गया है तो वो है उनकी फिल्में और उनके बेहतरीन किरदार. नाना एक फिल्म एक्टर होने के साथ-साथ एक सोशल वर्कर और बेबाक इंसान भी थे. उनकी बेबाकी के किस्से पूरा देश जानता है. एक दफा उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से अपने अंतिम संस्कार पर ही दिल पसीज देने वाली बातें बोली थीं, जो उनके दर्शकों को शायद ही याद हो.

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