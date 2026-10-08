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Nana Patekar : धौलपुर के बीहड़ों में अमर हैं नाना पाटेकर की यादें, स्थानीय लोगों के बीच बैठकर खाते थे सादा भोजन

धौलपुर: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से देशभर के साथ राजस्थान के धौलपुर जिले में भी शोक की लहर दौड़ गई. भारतीय सिनेमा के शानदार अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में कार्डियक अटैक से निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन से धौलपुर के उन लोगों में भी गहरा दुख है, जिन्हें वर्ष 2026 में फिल्म शक्ति शालिनी की शूटिंग के दौरान उनके साथ समय बिताने और उन्हें करीब से देखने का अवसर मिला था.

अपनी दमदार अदाकारी, भारी-भरकम आवाज, प्रभावशाली संवाद अदायगी और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के लिए मशहूर नाना पाटेकर ने धौलपुर के चंबल बीहड़ों में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी थी.

पप्पू कंसाना के मुताबिक, बीहड़ों के दुर्गम रास्तों और अनूठे प्राकृतिक परिवेश के बीच नाना पाटेकर की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों को खासा प्रभावित किया था. शूटिंग देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचते थे और नाना पाटेकर को अपने बीच देखकर उत्साहित नजर आते थे. फिल्म शक्ति शालिनी की शूटिंग चंबल नदी के किनारे राजघाट पर की गई थी. इसके अलावा चंबल के अन्य घाटों पर भी फिल्म के सीन शूट किए गए थे.

11 से 16 मई तक धौलपुर में हुआ था शूटिंग का सिलसिला : धौलपुर निवासी फिल्म लाइन प्रोड्यूसर पप्पू कंसाना ने बताया कि नाना पाटेकर अपनी पूरी टीम के साथ 11 मई से 16 मई 2026 तक धौलपुर में रुके थे. इस दौरान चंबल के बीहड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच फिल्म शक्ति शालिनी के कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई.

बड़े स्टार होने के बावजूद नहीं था अहंकार : पप्पू कंसाना ने नाना पाटेकर के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद उनके व्यवहार में जरा भी अहंकार नहीं था. वह आम लोगों के बीच सहजता से बैठते थे और स्थानीय लोगों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते थे. उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर को आम लोगों के साथ बैठकर भोजन करना और उनके सुख-दुख में शामिल होना पसंद था. उनका रहन-सहन बेहद सामान्य था. यही सादगी उन्हें दूसरे बड़े फिल्म सितारों से अलग बनाती थी.

फिल्म शक्ति शालिनी की शूटिंग (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर का देसी खाना आया था पसंद : पप्पू कंसाना ने बताया कि शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर को सादा और घर का बना खाना बेहद पसंद था. हाथ की बनी रोटी, चटनी, हरी मिर्च और बैंगन का भर्ता उन्हें विशेष रूप से पसंद था. कई बार उन्होंने पप्पू कंसाना के घर से भी अपने लिए खाना मंगवाया था. कंसाना के मुताबिक, नाना पाटेकर की यही सादगी शूटिंग से जुड़े स्थानीय लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई. उनके लिए वह सिर्फ पर्दे के महानायक नहीं, बल्कि बेहद सहज और आत्मीय इंसान भी थे.

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भारी आवाज और संवाद अदायगी की यादें हुईं ताजा : नाना पाटेकर की पहचान उनकी दमदार आवाज और प्रभावशाली संवाद अदायगी से भी रही. धौलपुर में उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए पप्पू कंसाना ने उनकी चर्चित फिल्म के संवाद "एक मच्छर, साला एक मच्छर आदमी को..." का जिक्र किया. नाना पाटेकर का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए और अपनी विशिष्ट अदाकारी से दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बनाई. उनके निधन पर देशभर से श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं.

धौलपुर के सिनेमा प्रेमियों के लिए नाना पाटेकर की यादें इसलिए भी खास रहेंगी, क्योंकि चंबल के बीहड़ों में उनकी मौजूदगी और स्थानीय लोगों के साथ उनका आत्मीय व्यवहार अब इस क्षेत्र की यादों का हिस्सा बन चुका है. पर्दे का यह महान कलाकार भले ही दुनिया को अलविदा कह गया हो, लेकिन धौलपुर के बीहड़ों में नाना पाटेकर की यादें लंबे समय तक जिंदा रहेंगी.