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नाना पाटेकर की मौत पर शक? गोवा पुलिस ने दर्ज किया अननेचुरल डेथ का केस, पढ़ें पूरा मामला

नाना पाटेकर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहें. 8 अक्टूबर की सुबह उनका निधन हो गया है. गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. मशहूर एक्टर नाना पाटेकर डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेसुध पाए गए थे और उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नाना पाटेकर को डोना पाउला के ओशन पार्क स्थित उनके घर से बांबोलिम के मणिपाल अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में मृत अवस्था में लाया गया था. पीएसआई नितिन नाइक के नेतृत्व में इस मामले की आगे की जांच चल रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस फाइल में कहा गया है, 'इसके बाद, मणिपाल हॉस्पिटल, बाम्बोलिम के वार्ड में जाकर घटना स्थल का मुआयना किया गया और मेडिकल ऑफिसर से मामले पर बातचीत की गई. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और बीएनएसएस की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.'