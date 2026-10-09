नाना पाटेकर की मौत पर शक? गोवा पुलिस ने दर्ज किया अननेचुरल डेथ का केस, पढ़ें पूरा मामला
क्या नाना पाटेकर की मौत नेचुरल थी या फिर कोई प्लानिंग? आखिर गोवा पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला क्यों दर्ज किया है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के दिग्गज नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहें. 8 अक्टूबर की सुबह उनका निधन हो गया है. गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. मशहूर एक्टर नाना पाटेकर डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेसुध पाए गए थे और उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नाना पाटेकर को डोना पाउला के ओशन पार्क स्थित उनके घर से बांबोलिम के मणिपाल अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में मृत अवस्था में लाया गया था. पीएसआई नितिन नाइक के नेतृत्व में इस मामले की आगे की जांच चल रही है.
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस फाइल में कहा गया है, 'इसके बाद, मणिपाल हॉस्पिटल, बाम्बोलिम के वार्ड में जाकर घटना स्थल का मुआयना किया गया और मेडिकल ऑफिसर से मामले पर बातचीत की गई. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और बीएनएसएस की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.'
नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, 'प्रथम दृष्टया, यह कार्डियक अरेस्ट का मामला लगता है. मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगी. प्रोटोकॉल के तहत, चूंकि उन्हें अस्पताल में ब्रॉट डेड यानी मृत अवस्था में लाया गया था, इसलिए जांच के लिए अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है.'
VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje. His son Malhar Patekar says, “…The most important thing is that a person like Nana Sahib never really leaves us. I said this for the past two days as well: a person like Nana Sahib lives on through his work…In Marathi, we call such people ajaramar, meaning immortal. That is one thing. The second thing is that he always had one thought. He used to repeat one line again and again: ‘Let’s get together in the name of humanity and work for the betterment of the world’.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
अंतिम संस्कार के बाद, नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि नाना साहब जैसे लोग असल में हमें कभी छोड़कर नहीं जाते. मैंने पिछले दो दिनों में भी यही कहा है, नाना साहब जैसे लोग अपने कामों के जरिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं. मराठी में हम ऐसे लोगों को 'अजर-अमर' कहते हैं, यानी अमर. यह तो एक बात हुई. दूसरी बात यह है कि उनके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था. वे बार-बार एक ही बात दोहराते थे, आइए, इंसानियत के नाम पर एकजुट हों और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें.'
बता दें, गुरुवार रात पुणे में नाना पाटेकर के डोंजे स्थित फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.