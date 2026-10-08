ETV Bharat / entertainment

'क्या अजीब दिन है', नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का रिएक्शन, 8 साल पहले लगाए थे गंभीर आरोप

हैदराबाद: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में 8 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. भारतीय #MeToo मूवमेंट के दौरान नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने उनकी मौत की खबर पर इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी.

तनुश्री दत्ता ने सालों पहले नाना पाटेकर पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों ने भारत में #MeToo मूवमेंट को हवा दी थी. गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर दत्ता ने कहा कि उन्हें खबर तो मिली है, लेकिन वह एक काम के सिलसिले में लखनऊ जा रही हैं और अपने प्रोफेशनल कामों पर ध्यान देना चाहती हैं. उन्होंने एक्टर के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई और साथ ही यह भी साफ किया कि वह एक्टर के निधन पर तभी कुछ बोलेंगी जब वह तय कर लेंगी कि उन्हें क्या कहना है.

वीडियो में तनुश्री कहती हैं, 'मैंने सुना है, मुझे खबर मिली है. आज मेरा काम का दिन है. मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं और मैं उसी पर फोकस करना चाहती हूं. क्या अजीब दिन है, यह सब होने के लिए.'

वह अपने प्रोग्राम और पूरे दिन के बारे में बताती हैं. वह कहती हैं, 'मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूं और ये मेरी लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने पूरे दिन का प्लान बना रखा था. मैं लाइव करना चाहती थी, कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी और अब मुझे चिंता हो रही है कि शाम को सारा मीडिया इसमें दिलचस्पी लेगा. तो, जब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए, तब मैं अपना रिएक्शन दूंगी. तो, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन...'. इसी बीच उनका वीडियो बीच से कट जाता है. तनुश्री ने वीडियो में नाना पाटेकर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी उनकी मौत की खबर के कुछ ही समय बाद आई.

क्या है नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का विवाद?

बता दें, 2018 में, मी टू मूवमेंट के दौरान तनुश्री ने नाना पर फिल्म के सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया था कि यह घटना साल 2009 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर हुई थी. उनके इस कदम और हैदराबाद में श्री रेड्डी के विरोध-प्रदर्शन ने भारत में इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया था, जिससे कई अन्य लोगों ने भी वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी.

तनुश्री का दावा था कि उन्होंने 2008 में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार किया. 2019 में, पर्याप्त सबूत न होने के कारण मामला बंद कर दिया गया. 2025 में, मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नाना के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया, क्योंकि शिकायत कानूनी समय-सीमा खत्म होने के बाद दर्ज की गई थी.