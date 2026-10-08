ETV Bharat / entertainment

'बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर': नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए बॉलीवुड के 'बादशाह', याद की 'क्रांतिवीर' संग पहली मुलाकात

शाहरुख खान/नाना पाटेकर ( IANS )

हैदराबाद: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया है. एक्टर की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी है. उनके निधन की खबर सुन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी दिल भर आया है. सुपरस्टार ने दिवंगत एक्टर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है. साथ ही उन्होंने नाना के साथ अपनी पहली मुलाकात, सीधे-सादे स्वभाव और उनके अनोखे अंदाज में दिखाए गए प्यार स्नेह को याद किया है.

गुरुवार को शाहरुख खान ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर नाना पाटेकर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है और उसे एक इमोशनल नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने अपने नोट की शुरुआत नाना के साथ पहली मुलाकात से की है. उन्होंने लिखा है, 'जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो घबराहट और झिझक की वजह से मैं अपने बाल ठीक करने लगा. उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, 'हीरो की तरह बाल मत बना. तू एक्टर है'.'

किंग खान ने नाना के व्यवहार के बारे में बात करते हुए लिखा है, 'वह चापलूसी नहीं करते थे. वह वही नहीं कहते थे जो आप सुनना चाहते थे, बल्कि वह कहते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी. नाना ऐसे ही थे. स्ट्रेटफॉरवर्ड, थोड़े सख्त, ईमानदार और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी. प्यार जताने का उनका अंदाज हमेशा अनोखा होता था. वह पहले आप पर चिल्लाते थे, और फिर तीसरी या चौथी बार डांटने के बीच ही आपको एहसास होता था कि वह आपको गले लगा रहे हैं. वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था. वह मेरे मेंटर, टीचर, क्रिटिक्स और दोस्त थे, जो कैरम के खेल में मुझे और अपने आस-पास के सभी लोगों को बार-बार हराते थे और अपनी जीत का मजा लेते थे.'