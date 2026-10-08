'बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर': नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए बॉलीवुड के 'बादशाह', याद की 'क्रांतिवीर' संग पहली मुलाकात
शाहरुख खान ने नाना पाटेकर को भावुक श्रद्धांजलि दी है, जिनका 8 अक्टूबर को गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 5:58 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया है. एक्टर की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी है. उनके निधन की खबर सुन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी दिल भर आया है. सुपरस्टार ने दिवंगत एक्टर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है. साथ ही उन्होंने नाना के साथ अपनी पहली मुलाकात, सीधे-सादे स्वभाव और उनके अनोखे अंदाज में दिखाए गए प्यार स्नेह को याद किया है.
गुरुवार को शाहरुख खान ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर नाना पाटेकर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है और उसे एक इमोशनल नोट के साथ जोड़ा है. उन्होंने अपने नोट की शुरुआत नाना के साथ पहली मुलाकात से की है. उन्होंने लिखा है, 'जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो घबराहट और झिझक की वजह से मैं अपने बाल ठीक करने लगा. उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, 'हीरो की तरह बाल मत बना. तू एक्टर है'.'
When I first met him, out of awe and awkwardness I fiddled with my hair. He slapped my hand away and said 'hero ki tarah Baal mat bana...tu actor hai'! He didn't flatter you. He didn't tell you what you wanted to hear. He told you what you needed to hear. That was Nana. Straightforward. Rough, honest and had the most beautiful smile. He always had a strange way of showing affection. He would shout at you first, and then somewhere between the third or fourth insult, you realised you were being hugged. He loved me and I loved him back. He was a mentor, a teacher, a critic and a friend who beat me and everyone else around him in carrom game after game and relished his victories. Nana your intensity, laughter , madness and love will always stay with us. I just wish we had time to have more conversations, another argument, another cup of tea and a game of carrom. You have left a void not only in the world of cinema but in the hearts of all Indians and the world. All I can say is, I will miss you dearly and carry your words in my heart till the end of time....'hero banne ke chakar mein actor mat khona' May your soul rest in peace Nana and Allah bless you. The Heavens will be blessed to have you... a masterful actor and an unbeatable carrom champion. Love you and miss you dearly!! Too soon my Hero Actor! RIP.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 8, 2026
किंग खान ने नाना के व्यवहार के बारे में बात करते हुए लिखा है, 'वह चापलूसी नहीं करते थे. वह वही नहीं कहते थे जो आप सुनना चाहते थे, बल्कि वह कहते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी. नाना ऐसे ही थे. स्ट्रेटफॉरवर्ड, थोड़े सख्त, ईमानदार और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी. प्यार जताने का उनका अंदाज हमेशा अनोखा होता था. वह पहले आप पर चिल्लाते थे, और फिर तीसरी या चौथी बार डांटने के बीच ही आपको एहसास होता था कि वह आपको गले लगा रहे हैं. वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था. वह मेरे मेंटर, टीचर, क्रिटिक्स और दोस्त थे, जो कैरम के खेल में मुझे और अपने आस-पास के सभी लोगों को बार-बार हराते थे और अपनी जीत का मजा लेते थे.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'नाना, आपका जोश, हंसी, पागलपन और प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा. काश हमारे पास और बातें करने, एक और बहस करने, एक और कप चाय पीने और कैरम का एक और गेम खेलने का समय होता. आपने न सिर्फ सिनेमा की दुनिया में, बल्कि सभी भारतीयों और दुनिया भर के लोगों के दिलों में भी एक खालीपन छोड़ दिया है. मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत याद करूंगा और आपकी कही बातें हमेशा अपने दिल में बसाए रखूंगा. 'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना'.'
नोट के आखिरी में नाना के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शाहरुख ने लिखा है, 'नाना, आपकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह आप पर अपनी कृपा बनाए रखे. स्वर्ग भी धन्य हो जाएगा जब आप वहां पहुंचेंगे. एक बेहतरीन एक्टर और अजेय कैरम चैंपियन. आपसे बहुत प्यार है और आपकी बहुत याद आएगी. बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर. RIP.'