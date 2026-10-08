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नाना पाटेकर के निधन से शॉक्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, बोले- हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी

हैदराबाद: नाना पाटेकर ने 2004 में एक फिल्म की थी, जिसका नाम 'अब तक छप्पन' था. इस फिल्म में एक्टर ने 'साधु अगाशे' का किरदार निभाया था. यह किरदार एक रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर्ड था. वो हीरो थे- मुंबई के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी दया नायक. आज, इस दिग्गज एक्टर की मौत पर दया नायक ने शोक जताया है. साथ ही उन्होंने अपने और नाना के रिश्ते को याद किया है.

8 अक्टूबर को दया नायक ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो और एक तस्वीर पोस्ट की है. वीडियो में दया और नाना की खास मुलाकात दिखाई जाती है, जिसमें खुशी से दया को कसकर गले लगाते हैं. वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक खास रिश्ता था. वहीं तस्वीर एक इवेंट की है, जिसमें नाना पाटेकर लोगों से मिलते है. वहीं दया उनके साथ नजर आते हैं.

इस पुराने पलों को साझा करते हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने अपने नोट में लिखा है, 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप चले गए हैं. हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी, और यह सोचना भी नामुमकिन लगता है कि वह हमारी आखिरी बातचीत थी.'

दया ने नाना की फिल्म 'अब तक छप्पन' को याद किया. फिल्म में उनकी अभिनय की तारीफ करते हुए दया ने लिखा है, 'आप कितने अच्छे और हर तरह के रोल में ढल जाने वाले एक्टर थे. आपने जिस भी किरदार को निभाया, उसमें पूरी तरह से जान डाल दी. आपने मेरे जीवन से प्रेरित किरदार को निभाते हुए मुझे ही प्रेरित किया. आपने सिर्फ एक पुलिस अफसर का रोल नहीं किया, आपने लोगों को वर्दी के पीछे छिपे इंसान, उसके दबाव, उसकी इंसानियत और एक पुलिस अफसर होने का असली मतलब समझाया. और आपने यह सब कितनी ईमानदारी और गहराई से किया.'

नाना पाटेकर और दया नायक बहुत दोस्त थे. अपने रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने लिखा है, 'एक एक्टर से कहीं बढ़कर आप मेरे दोस्त थे—ऐसे नाना जिन पर मैं हमेशा भरोसा कर सकता था. मिलनसार, भरोसेमंद, दरियादिल और जरूरत के समय हमेशा साथ खड़े रहने वाले.' दया ने कहा कि वे हमेशा उनको याद करेंगे. उन्होंने अपने नोट में आखिरी में लिखा है, 'आपकी बहुत याद आएगी. मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं आपको जानता था, और सबसे बढ़कर, आपको अपना दोस्त और भाई कह सका. फिर मिलेंगे, नाना. आपकी बहुत याद आएगी और हम आपको हमेशा प्यार से याद रखेंगे. ओम शांति.'

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. उन्हें गोवा के डोना पाउला स्थित मणिपाल अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें सुबह 4:20 बजे वहां लाया गया था. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उन्होंने लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिरकार, डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया.