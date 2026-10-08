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'आ गए मेरी मौत...' कॉमेडी से सीरियस तक, नाना पाटेकर के आइकॉनिक डायलॉग्स, एक-एक शब्द भर देगा रग-रग में जोश

नाना पाटेकर के डायलॉग्स ( Screen Grab/ETV Bharat )

हैदराबाद: नाना पाटेकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि चलते-फिरते एक्टिंग के पावर हाउस थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. नाना तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी एक्टिंग की वो विरासत जिसमें उनके अमिट किरदार की यादें छिपी हैं. तकरीबन साढ़े चार दशक से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले नाना अपने लुक पर नहीं हमेशा एक्टिंग पर ही काम करते रहे. उनके अभिनय में उनकी डायलॉग डिलीवरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी. दर्शक फिल्म को कम और नाना के एक्टिंग को ज्यादा एन्जॉय किया करते थे. 90 के दशक में नाना ने अभिनय के दम पर कई फिल्में बतौर लीड एक्टर की हैं, जो सुपरहिट साबित रही हैं. नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए याद करेंगे नाना पाटेकर के उन 10 शानदार डायलॉग को जो आज भी सिनेप्रेमियों की जुंबा पर रटे हुए हैं.

नाना पाटेकर को सबसे बड़ी पहचान फिल्म क्रांतिवीर (1994) से मिली थी. फिल्म में नाना ने एक अनाथ प्रताप नायारण तिलक नामक शख्स का रोल प्ले किया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसका पूरा श्रेय नाना को ही जाता है. इस फिल्म में नाना का एक नहीं बल्कि कई लंबे डायलॉग हैं, जिनमें से कुछ ने दर्शकों को हंसाने और कुछेक ने सोचने पर मजबूर किया था.