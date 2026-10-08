'आ गए मेरी मौत...' कॉमेडी से सीरियस तक, नाना पाटेकर के आइकॉनिक डायलॉग्स, एक-एक शब्द भर देगा रग-रग में जोश
नाना पाटेकर अपनी इंटेंस एक्टिंग और दमदार डायलॉग्स से पूरी फिल्म में जान डाल देते थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: नाना पाटेकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि चलते-फिरते एक्टिंग के पावर हाउस थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. नाना तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी एक्टिंग की वो विरासत जिसमें उनके अमिट किरदार की यादें छिपी हैं. तकरीबन साढ़े चार दशक से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले नाना अपने लुक पर नहीं हमेशा एक्टिंग पर ही काम करते रहे. उनके अभिनय में उनकी डायलॉग डिलीवरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी. दर्शक फिल्म को कम और नाना के एक्टिंग को ज्यादा एन्जॉय किया करते थे. 90 के दशक में नाना ने अभिनय के दम पर कई फिल्में बतौर लीड एक्टर की हैं, जो सुपरहिट साबित रही हैं. नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए याद करेंगे नाना पाटेकर के उन 10 शानदार डायलॉग को जो आज भी सिनेप्रेमियों की जुंबा पर रटे हुए हैं.
नाना पाटेकर को सबसे बड़ी पहचान फिल्म क्रांतिवीर (1994) से मिली थी. फिल्म में नाना ने एक अनाथ प्रताप नायारण तिलक नामक शख्स का रोल प्ले किया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसका पूरा श्रेय नाना को ही जाता है. इस फिल्म में नाना का एक नहीं बल्कि कई लंबे डायलॉग हैं, जिनमें से कुछ ने दर्शकों को हंसाने और कुछेक ने सोचने पर मजबूर किया था.
- फिल्म क्रांतिवीर के डायलॉग्स
'आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने! ये जो लोग हैं ना... जो मरने का तमाशा देखने आए हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे फांसी के फंदे से उतार सके'.
'ये मुसलमान का खून, ये हिन्दू का खून... बताओ किसमें कितना है हिन्दू का खून और किसमें कितना है मुसलमान का खून? सब बह गया... बचा क्या? सिर्फ इंसानियत'.
'हम भले ही ऊपर वाले को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं... लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है... इंसानियत'.
'ऊपर वाले ने हाथ लड़ने और मुंह गिड़गिड़ाने के लिए नहीं दिया है. दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं हैं, काटने के लिए भी हैं'.
'नामदारों की यह बुजदिली एक दिन इसी खामोशी से इस देश की मौत का तमाशा देखेगी'
- फिल्म वेलकम में नाना पाटेकर के डायलॉग्स
कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी नामक एक डॉन का रोल प्ले किया था. इस किरदार में नाना ने जितना हंसाया है ना शायद ही किसी फिल्म में उन्होंने हंसाया हो. इस फिल्म के जरिए ही नाना को पहली बार पर्दे पर स्टाइल में देखा गया था. फिल्म में बार-बार बोले जाने वाले उनके ये डायलॉग्स आज भी लोगों को गुदगुदा रहे हैं.
'भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है...बस....
'कंट्रोल उदय....' फिल्म में नाना का इस डायलॉग पर गुस्से को कंट्रोल करने का जेस्चर दर्शकों को आज भी हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देता है.
- फिल्म यशवंत में का मजेदार पॉपुलर डायलॉग
नाना पाटेकर साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म यशवंत में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में थे. इस फिल्म में वह करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं और अपराध की दुनिया नफरत खाते हैं. उनका बोला यह डायलॉग आज भी लोग रात को बोलते हैं...(जब कोई मच्छर बचकर निकल जाता है)
'एक मच्छर, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है. सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो. शाम को घर जाओ, दारू पिओ, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है'.
फिल्म परिंदा का दमदार डायलॉग
यह डायलॉग नाना पाटेकर की 1989 में आई बॉलीवुड फिल्म परिंदा का है, जिसमें उन्होंने 'अन्ना शेट्टी' का खूंखार किरदार निभाया था.
'धंधे में कोई किसी का भाई नहीं कोई किसी का बेटा नहीं'
- अब तक छप्पन का डायलॉग
फिल्म अब तक छप्पन साल 2004 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में नाना ने इंस्पेक्टर साधु आगाशकर का रोल प्ले किया था, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है. फिल्म में दिखाया गया इंस्पेक्टर साधु का यह किरदार मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की रियल लाइफ और उनके पुलिस एनकाउंटर्स से प्रेरित है.
'तुम लोग क्रिमिनल मेंटालिटी वाले सोसाइटी का कचरा हो और मैं सोसाइटी का जमादार, साफ करना मेरा काम है'.
- नाना पाटेकर की मस्ट वॉच फिल्में
सलाम बॉम्बे (1988)
परिंदा (1989)
प्रहार: द फाइनल अटैक (1991)
तिरंगा (1993)
क्रांतिवीर (1994)
खामोशी: द म्यूजिकल (1996)
अब तक छप्पन (2004)
वेलकम (2007)