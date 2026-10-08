नाना पाटेकर ने बिहार आकर पहनी थी वर्दी, चलाया था हल, कहा था- 'बार-बार आना चाहूंगा'
कई बार पर्दे पर ठेठ बिहारी का अभिनय कर चुके नाना पाटेकर का प्रदेश से गहरा नाता था. रिपोर्ट- महमूद आलम.
Published : October 8, 2026 at 7:08 PM IST
पटना : नाना पाटेकर.. वो नाम जिसने अपने अभिनय से हर समय लोगों के दिलों पर राज किया. चाहे सख्त किरदार हो या फिर माजाकिया अंदाज, हर रोल में नाना पाटेकर बखूबी पर्दे पर दिखाई दिए. ऐसे में अचानक उनका इस दुनिया को अलविदा कहना हर किसी को सन्न कर गया.
'बार-बार बिहार आना चाहूंगा'
सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, देश का हर व्यक्ति उनको अपने अंदाज में याद कर रहा है. ऐसे में भला बिहार की बात कैसे ना आए. जब दो दिवसीय दौरे पर नाना पाटेकर आए थे तो उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था. यही नहीं बिहार में जब उनका भव्य स्वागत हुआ था तब उन्होंने कहा था कि ''मौका मिला तो बार-बार बिहार आना चाहूंगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने किसान, जवान और मजदूर भाइयों के साथ वक्त बिताना चाहता हूं.''
वर्दी पहनकर जवानों के बीच पहुंचे थे नाना
ये वो समय था जब देश कोरोना की लहर में था. 27 जून 2000 को वह बिहार आए थे. सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई के 47वीं बटालियन के मुख्यालय पहुंचे थे. यहां उन्होंने शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आर्मी की वर्दी पहनकर जवानों का हौसला बढ़ाया था. इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी अनुभव को सभी के साथ साझा किया था.
हल चलाने लगे थे नाना पाटेकर
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था. ऐसे में जवानों से मिलने के बाद नाना पाटेकर किसानों के बीच पहुंचे थे. मोकामा दौरे के दौरान वे राम टोला के किसानों के बीच भी पहुंचे थे. वहां खेती-किसानी को करीब से समझते हुए, जब उन्होंने एक किसान को खेत जोतते देखा, तो वे खुद को रोक नहीं पाए. वे बैल की जोड़ी के पीछे खेत में उतर गए और खुद हल चलाने लगे. उनकी इस सादगी और किसानों से जुड़ाव की तस्वीरों ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थी.
सुशांत सिंह के घर पहुंचे थे
नाना पाटेकर के बारे में कहा जाता रहा है कि वो हमेशा अपनी बातों को काफी पुख्ता रूप में लोगों के सामने रखते थे. गलत को गलत और सही को सही कहने में उन्हें हिचक नहीं होती थी. तभी तो जब वह पटना पहुंचे थे तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के घर पहुंचे थे. श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि ''इस दुख की घड़ी में मैं सुशांत के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं. सुशांत एक उम्दा कलाकार थे. बॉलीवुड ने एक श्रेष्ठ कलाकार को खो दिया है.''
'दोस्ती का वादा निभाया था'
नाना पाटेकर के निधन की खबर जब मोकामा पहुंची, तो उन लोगों की आंखें नम हो गईं, जिनसे वे जून 2020 में रू-ब-रू हुए थे. नाना पाटेकर ने मोकामा के 'ग्राम स्वराज समिति' (खादी संस्था) का भी दौरा किया था. इस संस्था के तत्कालीन सचिव स्व. सुनील कुमार से नाना की मुलाकात एक सम्मेलन के दौरान कश्मीर में हुई थी, जहां दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और नाना ने मोकामा आने का वादा किया था. उसी वादा को पूरा करने के लिए 27 जून 2020 को मोकामा के औंटा गांव पहुंचे थे.
संस्था की मौजूदा कार्यकर्ता और दिवंगत सचिव की बहू ब्यूटी कुमारी भावुक होकर बताती हैं, "उस समय कोरोना का खौफ था, कोई बाहर नहीं निकलता था, फिर भी नाना पाटेकर हमारी संस्था में आए. उन्होंने यहां बैठकर चौकी पर चरखा चलाया, सूत काता और हमारे बुने हुए गमछे और कुर्ते का कपड़ा भी खरीदा था. उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. लेकिन दुर्भाग्य से, 5 सितंबर 2025 को मेरे पिता का देहांत हो गया और अब नाना जी भी हमें छोड़कर चले गए. उनके निधन से बेहद दु:खी हूं."
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