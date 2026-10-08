ETV Bharat / entertainment

नाना पाटेकर ने बिहार आकर पहनी थी वर्दी, चलाया था हल, कहा था- 'बार-बार आना चाहूंगा'

बिहार में नाना पाटेकर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

पटना : नाना पाटेकर.. वो नाम जिसने अपने अभिनय से हर समय लोगों के दिलों पर राज किया. चाहे सख्त किरदार हो या फिर माजाकिया अंदाज, हर रोल में नाना पाटेकर बखूबी पर्दे पर दिखाई दिए. ऐसे में अचानक उनका इस दुनिया को अलविदा कहना हर किसी को सन्न कर गया.

'बार-बार बिहार आना चाहूंगा'